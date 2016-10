Comércio exterior: empresários brasileiros e venezuelanos fazem rodadas de negociações

O último dia do Encontro Empresarial Binacional “Venezuela – Norte do Brasil”, sexta-feira, 7, foi marcado por uma rodada de negociação entre empresários brasileiros e venezuelanos, em Puerto Ordaz.

Nos dois dias de encontro, os empresários dos dois países tiveram a oportunidade, além de expor produtos, serviços e de estabelecer relações comerciais, dirimir as dúvidas e apontar as dificuldades para a importação e exportação, considerando toda a parte burocrática para a concretização do negócio.

Alguns empresários de distribuição de alimentos já exportam para a Venezuela desde maio deste ano. Cristiano Silva, que tem uma rede de supermercados há 21 anos no Amazonas e atende o mercado de Roraima há três anos, exporta cerca de mil toneladas por mês de gêneros alimentícios para a Venezuela.

“Essa foi a primeira vez que participamos de um encontro na Venezuela, porém, exportamos desde maio para este País alimentos básicos como farinha, açúcar, óleo, dentre outros gêneros”, disse Silva, ao afirmar que o objetivo agora é de expandir os negócios na Venezuela.

Silva adiantou que entre os meses de dezembro deste ano e janeiro de 2017, vai inaugurar um atacadão em Roraima, em área de 11 mil metros quadrados e construção de cinco mil metros quadrados. “Estamos acreditando no mercado de Roraima e isso vai ajudar a fortalecer a parceria com a Venezuela”, disse, ao informar que hoje a empresa ocupa a 16ª colocação em maior arrecadação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) em Roraima.

Outro empresário do ramo de alimentos, Marcos Paulo Lima da Silva, fez em média 20 diálogos com empresários venezuelanos, que devem ser transformados em acordos nas próximas semanas. “Estamos buscando os melhores preços e serviços, mas estamos nos esbarrando em dificuldades como o transporte e por essa razão estamos habilitando duas carretas para transportar os gêneros para a Venezuela”, disse.

Ele, que já expôs na China e tem relações comerciais com a Guiana, defende a ideia de dois encontros ao ano com empresários venezuelanos, a fim de estreitar as relações comerciais, fornecendo os produtos da necessidade dos venezuelanos e importando os que são importantes para o Brasil.

O empresário do ramo da engenharia Civil em Roraima, Hamilton Oliveira, considerou positiva a participação no encontro. “As empresas venezuelanos querem fazer negócios com o Brasil”, afirmou.

Oliveira tem interesse em importar produtos essenciais para a construção Civil, mas antes, serão analisadas as normas técnicas para saber se atendem ao mercado brasileiro. “Os preços da Venezuela são competitivos, mas devemos observar as normas técnicas antes de importar os produtos”, enfatizou.

Do lado venezuelano, o empresário Jimmy Albornoz, que preside uma fábrica de itens de segurança do trabalho, ficou empolgado com a possibilidade de adentrar o mercado brasileiro, por meio de Roraima e Amazonas.

Há 12 anos no mercado venezuelano, Albornoz exporta para a Colômbia, Panamá e Nicarágua e agora vislumbra o Brasil. “Já importamos do Brasil tecido [jeans] para confecção de calças e vendemos por mês, cerca de 50 mil peças na Venezuela. Agora queremos exportar para o Brasil”, disse, ao ressaltar que já expôs em feiras de negócios em São Paulo e Rio de Janeiro.

Volume de negócios chega a 500 mil dólares

Os dois dias (6 e 7) de Encontro Empresarial Binacional “Venezuela – Norte do Brasil” superaram as expectativas e o volume de negócios registrado pela comissão organizadora contabilizou o fechamento de mais de 60 acordos, resultando na ordem aproximada de 500 mil dólares.

Para dar continuidade às rodadas de negociações, está prevista um novo encontro, em novembro, dessa vez em Boa Vista e outra, em Manaus. Na avaliação do presidente da Câmara Venezuelana Brasileira de Comércio do Estado de Bolívar, Guido Fratini, os negócios estão apenas começando.

Segundo ele, com a crise de alimentos na Venezuela, empresários venezuelanos compraram até o momento 500 carretas carregadas de alimentos para abastecer o mercado local. “Na Venezuela temos produtos que o Brasil tem necessidade, em especial o Norte. Então esse comércio pode ser complementar e importante para ambos os países”, disse.

“Apesar do curto tempo, superamos as expectativas. Tudo isso graças ao apoio dos empresários e governos de Roraima e Bolívar. Com as rodadas, conseguimos esclarecer dúvidas em relação à exportação e importação de produtos e serviços entre os dois países. Consideramos que o mercado natural do Norte do Brasil é a Venezuela, que serve também de rota para exportação dos produtos brasileiros para a Europa e Estados Unidos, por exemplo”, enfatizou Fratini.

Para a secretária Estadual Extraordinária de Relações Internacionais, Veronica Caro, o evento superou as expectativas tanto para o Governo de Roraima como para os empresários que compuseram a comitiva. “Para Roraima o Encontro foi muito bom. Os empresários ficaram felizes”, disse.

Segundo ela, o governo estadual vai dar continuidade às negociações, com reuniões no Brasil, com a presença de empresários venezuelanos que têm interesse em investir em Roraima. Ela adiantou que do Encontro surgirão projeções de grandes investimentos no Estado, o que vai estimular a economia e mudar o quadro de dependência do contracheque do governo.

“Vamos seguir trabalhando juntos e atrair novos investimentos com o objetivo de tornar o Estado economicamente viável. Na Venezuela recebemos apoio do governo e isso é importante para promover o desenvolvimento da economia”, frisou a secretária.

