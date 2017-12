Comerciantes do bairro São Bento recebem ação do Procon Assembleia

Moradores e comerciantes do bairro São Bento, zona Oeste de Boa Vista, receberam neste sábado (2), pela manhã, a equipe técnica do Procon Assembleia com orientações, panfletagem e informações sobre o órgão de Defesa do Consumidor, bem como direitos e deveres na relação de consumo. A ação faz parte do projeto ‘Procon Mais Perto do Consumidor’, que tem a finalidade de percorrer todos os centros comerciais para disseminar informações sobre o CDC, tirar dúvidas e atender, principalmente, o vendedor informal. Além disso, os comerciantes e consumidores recebem um exemplar do Manual de Defesa do Consumidor, material desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Roraima.

O mestre de obras Pcis Castro, 53 anos, morador do bairro, confessou que nunca precisou recorrer ao Procon Assembleia e a nenhum outro órgão de defesa do consumidor, mas que é sempre bom receber informações sobre os direitos existentes para ambas as partes. “Isso é necessário porque a gente fica por dentro de tudo que a gente vai fazer né, orientado”, comentou.

No ramo comercial de alimentos há dois anos, Maria Luiza Santos recebeu todo o material do Procon Assembleia, bem como o adesivo com o número da instituição, para deixar exposto aos clientes. Segundo ela, esse tipo de ação beneficia a todos. “Toda orientação é bem vinda porque é um aprendizado para nós. Às vezes as pessoas não conhecem os seus direitos”, complementou a comerciante.

Para o advogado do Procon Assembleia, Samuel Weber, desde o início do projeto, cerca de 10 bairros receberam visita da instituição. “E a receptividade tem sido muito boa. A população tem aceitado, tem indagado e tirado dúvida”, disse ele. A proposta é realizar, a cada semana, esse contato a comerciantes, fornecedores e população em geral. “Queremos conscientizar os fornecedores para que eles tenham menos problemas”.

Yasmin Guedes