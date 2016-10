Começa o Campeonato Sesc de Escolinhas Society

O Sesc-RR realiza até o dia 28 de outubro, o “Campeonato Sesc de Escolinhas Society 2016”. As competições ocorrerão todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 16h às 20h, no complexo esportivo do Sesc Mecejana.

Divididas em quatro categorias, 49 equipes participam do campeonato nas categorias: Sub 8 com idade de 6 a 8 anos, Sub 10 (9 a 10 anos), Sub 12 (11 e 12 anos) e Sub 15 (13 a 15 anos). Ao final do campeonato haverá premiação para as equipes vencedoras e para o atleta que mais se destacar durante a competição.

De acordo com o coordenador da competição, Fortaleza Pires, o objetivo é promover harmonia e lazer para os participantes além de incentivar a prática de exercício de uma maneira diferente. “Não apenas momentos de lazer, queremos proporcionar também a educação esportiva para todos, despertando o gosto pela atividade física. É um grande evento e toda a comunidade em geral está convidada a prestigiar o Campeonato Sesc de Escolinhas Society 2016”, disse Fortaleza.

Campeonato

O Campeonato de Escolinha de Futebol Society é promovido e realizado pelo Sesc, é considerado um dos poucos campeonatos esportivos da capital direcionado para diferentes idades e classes sociais. São agregadas equipes e agremiações que trabalham com crianças e adolescentes, inclusive comunidades de baixa renda, famílias em alta vulnerabilidade social.

Larissa Mello