Com três emendas, vereadores de Boa Vista aprovam PPA até 2021

Em turno único, o plenário da Câmara de Boa Vista discutiu por quase seis horas e aprovou nesta terça-feira à tarde, 12, por 13 votos favoráveis contra duas abstenções, o Plano Plurianual (PPA) 2018-2021, da Prefeitura Municipal, que estabelece os programas, as ações e as metas físicas e financeiras da administração pública municipal para os próximos quatro anos.

A proposta, alterada por três emendas do vereador Genival da Enfermagem (PTC), segue para a sanção da prefeita Teresa Surita (PMDB). Nesta terça, o plenário apreciou 28 emendas, e decidiu por rejeitar 23 alterações propostas pelo vereador Professor Linoberg Almeida (Rede) e duas por Genival.

Por repetidas vezes, vários vereadores, como o líder da Prefeitura na Câmara, Zélio Mota (PSD), opinaram pela rejeição da maioria das emendas, com o argumento de que o PPA já contempla as ações propostas nas alterações.

Por sua vez, Linoberg declarou que a intenção de suas emendas não era questionar as ações propostas pela Prefeitura, mas possibilitar um planejamento entre os Poderes Executivo e Legislativo, junto à população boavistense.

Aprovadas, as três emendas de Genival da Enfermagem irão garantir: concurso público para a contratação de até mil servidores municipais, em 2019 e 2020; e a concessão, a partir de 2019, de gratificação de risco de vida aos servidores municipais vigilantes, e de gratificação de 60% do salário-base por desgaste físico, mental e risco de vida aos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

José Lucas