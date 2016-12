Com organização o Estado consegue ajustar a economia, diz Joaquim Ruiz

Com extrato bancário em mãos, o deputado estadual Joaquim Ruiz (PTN) usou a tribuna do plenário Noêmia Bastos Amazonas, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) para falar sobre a situação financeira do Estado e mostrou o quantitativo recebido pelo Governo de Roraima em relação aos recursos do Fundo de Participação dos Estados (FPE), no último dia 20, equivalente a pouco mais de R$ 201 milhões.

“Se o governo tiver uma boa gestão, resolve todos os problemas”, falou. Segundo ele, nos últimos 30 dias foram depositados mais de R$ 450 milhões. De Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) foram R$ 40.230.923,94. “Sabe quanto pra Saúde? Só no dia 20, R$ 24.139.154,35. O que precisa é planejamento, uma boa gestão e administração. Não se justifica o Estado não cumprir com seus compromissos e ainda tem a cota do dia 30”, disse.

Mesmo com dívidas que perduram há meses, para Ruiz é possível gerenciamento dos gastos e planejamento para atuar em dias com os pagamentos de pessoal, resolução de problemas de órgãos, “Agora é preciso uma atenção especial da equipe técnica do governo”, frisou.

Saúde

Na presença dos homologados do concurso da Saúde de 2013, o deputado alertou mais uma vez em relação aos profissionais da Saúde, principalmente para inauguração do Hospital das Clínicas, na zona Oeste de Boa Vista. “Vai precisar de médicos, enfermeiros, pessoal de limpeza”, disse.

Em aparte, o deputado Jorge Everton (PMDB) parabenizou o discurso de Ruiz e pela sensibilidade em discutir transparecer sobre os recursos para população. “(…) não admitimos mais a desculpa que não tem como pagar, precisa de gestão”, resumiu.

Yasmin Guedes