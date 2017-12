Coluna Pnnorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Trivencedor

No dialeto gaúcho, o prefixo tri é utilizado para enfatizar ou aumentar algo, e, nesta quarta-feira, o Grêmio ficou tri em toda América. Trilegal, trivencedor, tricampeão da Libertadores. O clube gaúcho voltou a conquistar o torneio continental depois de 22 anos de espera. O título veio após a vitória por 2 a 1 contra o Lanús, no estádio La Fortaleza, na Argentina. Os gols da partida foram marcados por Fernandinho e Luan, para o Grêmio, e por Sand, para o Lanús. No agregado de resultados, o placar foi 3 a 1 para os brasileiros. O clube tricolor quebrou a zica de nunca ter derrotado um clube argentino na final da Libertadores. Além disso, diminuiu a vantagem hermana de nove vitórias contra cinco dos brasileiros em confrontos diretos nas decisões do torneio continental. A conquista ganhou ares ainda mais especiais e mitológicos com o time campeão sendo comandado pelo ídolo gremista Renato Gaúcho.

Ausência

O técnico Jorge Almirón, do Lanús, teve a ausência do zagueiro Diego Braghieri, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a posição, o treinador grená escalou o zagueiro Marcelo Herrera. O Grêmio também teve um desfalque defensivo. O zagueiro argentino Walter Kannemann não pode atuar por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Bressan substituiu o companheiro de time. Sob um show de fogos de artifício, as duas equipes entraram em campo no La Fortaleza. O Grêmio vestindo a camisa tricolor, calção branco e meiões brancos. O Lanús usou o clássico uniforme grená com calções e meiões pretos. Antes de iniciar o jogo, o árbitro fez um minuto de silêncio pelo um ano da tragédia com o voo da Chapecoense, que foi completado nesta quarta-feira. O confronto começou com o Lanús cometendo muitas faltas duras. Logo aos cinco minutos, o zagueiro García Guerreño, do Lanús, recebeu um cartão amarelo por uma entrada forte no meia gremista Ramiro.

Rasteiro

O primeiro chute a gol foi do Grêmio. Após boa troca de passes pela esquerda de ataque, aos nove minutos, Lucas Barrios tocou para Luan que passou para Fernandinho dentro da área. O extrema esquerda chute cruzado rasteiro, mas o goleiro Andrada defendeu a finalização. Um minuto depois, o Lanús tentou responder. O atacante Sand encontrou Alejandro Silva no meio, ele passou por dois marcadores e chutou de longe. A bola subiu muito e passou sob a meta defendida por Marcelo Grohe. Aos 14 minutos, o volante Arthur foi lançado na área e escorou para o centroavante Lucas Barrios. O gremista pegou de primeira, de fora da área, e mandou para fora, sem perigo ao gol defendido por Andrada. O Grêmio fazia uma marcação alta tentando evitar que o goleiro Andrada jogasse com pés e a equipe do Lanús tivesse uma vantagem numérica em campo. O Grêmio abriu o placar aos 27 minutos de jogo. O ataque era do Lanús, mas após a zaga afastar os jogadores do Lanús fizeram uma lambança com o rebote e deram um ótimo contra-ataque para o Grêmio. O atacante Fernandinho reparou a redonda e correu todo o campo até a área adversária, onde finalizou na saída do goleiro Andrada. A bola foi parar nos fundos da rede.

Declarou

A entrevista do técnico Renato Gaúcho teve ares descontraídos. Com o time campeão da Libertadores, o treinador gremista falou sobre a sua estátua, deu uma leve alfinetada no Inter e declarou feriado facultativo na capital gaúcha. Sempre descontraído nas coletivas, após a conquista da Libertadores o técnico Renato Gaúcho não poupou o prefeito de Porto Alegre. Ele mandou os gremistas irem acordar o autoridade da cidade e ainda afirmou que esta quinta-feira vai ser feriado. “Eu queria que alguém agora acordasse o prefeito de Porto Alegre. Com todo respeito ao seu Marchezan, desculpa prefeito, sei que o senhor é uma autoridade, mas eu, Renato Gaúcho, estou declarando amanhã feriado em Porto Alegre. Facultativo. Eu tenho certeza que o prefeito vai atender esse nosso pedido porque o mundo todo está falando de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde tem um grande clube, que é campeão do mundo e tricampeão da América. Então, gremistas, vão nos esperar no aeroporto, curtam o dia de amanhã, sem quebra-quebra”, destacou.

Desembarque

O avião do Grêmio pousou no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 8h30 desta quinta-feira. Puxados pelo presidente Romildo Bolzan Júnior e o capitão Pedro Geromel, erguendo a taça de campeão da Copa Libertadores de 2017 ao saírem da aeronave, os jogadores foram descendo um a um para o desembarque no portão oito, cujo acesso estava tomado por uma ansiosa multidão tricolor. Alguns já esperavam a delegação por mais de duas horas. Gremistas se amontoaram à frente do aeroporto, impossibilitados de entrarem no local em função do cordão de isolamento realizado pelos policiais. Os mais ousados chegaram até a subir em árvores afim de conseguir um lugar mais privilegiado para acompanhar a chegada do time. Além de um ônibus, dois caminhões abertos esperavam os jogadores na saída do aeroporto. Junto à massa azul, preta e branca, os campeões farão uma carreata até a Arena do Grêmio, cujos portões estarão abertos à partir das 10h, onde as comemorações prosseguirão.

Campanha

O meia Jadson, ao longo da campanha do Corinthians no Brasileiro de 2017, atuou mais aberto pela direita, com Rodriguinho centralizado. Esta situação deve mudar no próximo ano. Fábio Carille já havia indicado que gostaria de usar o camisa 10 no meio, para liberá-lo um pouco e poupar seu armador de correr atrás dos pontas adversários. Nesta quarta, em coletiva, Jadson também comentou o assunto. “A gente conversou, no começo do mês, fomos bem francos um com o outro. Ele falou que tinha esta ideia de me colocar no meio e eu falei que prefiro jogar no meio também”, contou ele, citando também os motivos da preferência.

Velocidade

“Assim, a bola está sempre passando por mim. Em todos os lugares que joguei, foi como meia. Mas falei para ele, se for para ajudar a equipe posso fazer a lateral, a ponta. Mas não sou de velocidade, eu cadencio mais o jogo”, explicou. Em 2015, no time corintiano que também foi campeão brasileiro, Jadson atuava aberto na direita com Tite, no esquema 4-1-4-1. Na época, Elias e Renato Augusto faziam o setor central, juntamente com Ralf ou Bruno Henrique na posição mais recuada. Nesta temporada, voltando ao Timão após um ano na China, o camisa 10 voltou a ser utilizado aberto, ainda que desta vez o esquema seja o 4-2-3-1. Rodriguinho foi escolhido para jogar mais pelo meio. Nesta reta final de Brasileiro, buscando mais velocidade, Carille optou por tirar Jadson e colocar Clayson como titular.

Modernidade

Um time com uma “defesa que ninguém passa”, “linha atacante de raça”, que alie modernidade e o futebol bonito apresentado nos tempos da Academia de Futebol de Ademir da Guia. Parece muita pretensão, mas este é o plano do técnico Roger Machado para o Palmeiras em 2018. “No hino do Palmeiras, tem um lema de uma equipe equilibrada, uma defesa que ninguém passa, e uma linha atacante de raça. Para mim, isso já diz muito do que um time deseja ser dentro de campo. Como treinador, você sempre busca o resultado. Mas tão importante quanto isso é como você consegue. Competitividade sem perder a beleza. Tem que se preocupar com a estética também, o torcedor merece isso. A crítica ao meu estilo de jogo é sobre tentar fazer futebol moderno. Discordo, porque o que desejo é voltar para trás. Se pegar o time da Academia do Palmeiras, Ademir da Guia, os grandes craques do passado, tínhamos time competitivo também”, afirmou o comandante, antes de prosseguir explicando o modelo de jogo.

Planejamento

Livre do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo dá sequência no seu planejamento para 2018. O clube decidiu não exercer o direito de compra do meia-atacante Marcinho, que está emprestado até dezembro pelo São Bernardo. Em contato telefônico com a Gazeta Esportiva, Edgard Montemor, diretor-executivo do clube do ABC paulista, afirmou que o Tricolor já avisou oficialmente que não irá desembolsar R$ 1,5 milhão, preço afixado em contrato, para adquirir o jogador em definitivo. Marcinho tem contrato com o São Bernardo até 2020 e, portanto, disputará a Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem, caso não seja negociado com outras agremiações. Com 22 anos, Marcinho desembarcou no Morumbi em abril a pedido de Rogério Ceni. O camisa 39, que chegou a ser improvisado na ala direita sob o comando do ex-treinador, marcou dois gols em 22 partidas. A sua permanência era prioridade até então e o São Paulo chegou a iniciar conversas com o Tigre sobre a compra do atleta.

Momento

“Em determinado momento, durante o Campeonato Brasileiro, quando o Marcinho era titular da equipe, ainda na época do Rogério Ceni, houve contato. Mas o tempo do futebol é mais rápido do que o tempo normal, acabou que as coisas mudaram rapidamente, com a saída do Rogério, o São Paulo brigando contra o rebaixamento”, explicou Montemor à reportagem. Pouco utilizado por Dorival Júnior, no entanto, Marcinho perdeu a disputa para o concorrente Marcos Guilherme pela titularidade na ponta direita. Ele nem sequer foi relacionado para o duelo com o Coritiba, no último domingo, sendo preterido em relação a três atacantes da base (Brenner, Paulo Boia e Bissoli). Além de Marcinho, o São Paulo não terá em seu elenco de 2018 Gilberto e Denilson, que já foram liberados para procurar outros clubes. Em recuperação de cirurgia no joelho direito, Wellington Nem está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até dezembro e também não deve ficar. Dessa forma, o São Paulo precisará repor a lacuna deixada por jogadores de beirada de campo. Por isso, pode acertar uma troca com o rival Corinthians envolvendo o lateral esquerdo Júnior Tavares com o meia-atacante Lucca. Os atletas seriam cedidos por empréstimo de um ano.

Permanecerá

O experiente goleiro Fernando Prass permanecerá a serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2018. Nesta quarta-feira, o clube alviverde e o atleta chegaram a um acordo para estender por mais uma temporada o vínculo atual, que venceria em dezembro. Prass já havia falado diversas vezes sobre o desejo de permanecer e gostaria que a extensão do vínculo houvesse sido formalizada antes. Maurício Galiotte, presidente do clube, também havia sinalizado que a renovação estava encaminhado. O acordo, porém, foi estabelecido apenas nesta quarta. O veterano teve uma temporada irregular e chegou a perder a posição para Jailson. Desde o tropeço diante do Barcelona de Guaiaquil pela Copa Libertadores, quando o concorrente sentiu lesão, o camisa 1 vem sendo titular e melhorou nas últimas partidas – diante do Botafogo, cumpriu suspensão automática. Contratado pelo Palmeiras no final de 2012, o goleiro de 39 anos foi o herói do título da Copa do Brasil 2015 e participou da conquista do Campeonato Brasileiro 2016. Com 255 jogos, é o oitavo arqueiro que mais vestiu a camisa do clube e já está no top 50 histórico. Com Prass (39) e Jailson (36) como principais alternativas para a meta, o Palmeiras ainda estuda a possibilidade de contratar um goleiro mais jovem para 2018. Vinícius Silvestre (23) e Daniel Fuzato (20) completam as opções para a posição no elenco atual.

Proposta

Corinthians e São Paulo trabalham juntos no planejamento para 2018. Os clubes rivais estão negociando já há alguns dias uma troca envolvendo o meia-atacante Lucca e o lateral esquerdo Júnior Tavares. A proposta é de empréstimo de um ano para ambas as equipes, com direitos econômicos fixados, e partiu do empresário do jogador alvinegro Fernando Garcia. Em contato telefônico com a Gazeta Esportiva, o agente se mostrou otimista em relação ao acordo, após ter conversado com as duas diretorias. Ele mantém boas relações com Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, presidente do São Paulo, com quem negociou o volante Petros. Segundo Garcia, o negócio pode ser selado entre esta semana e a próxima. A cúpula corintiana nega as tratativas, enquanto a tricolor não atendeu aos telefonemas da reportagem. Revelado pelo Grêmio, Júnior Tavares terminou sua formação como jogador no São Paulo, que o adquiriu em definitivo no final do ano passado. Ele tem contrato com a agremiação são-paulina até junho de 2021. Já Lucca, emprestado à Ponte Preta até dezembro, está vinculado ao Timão até julho de 2019.

Negociado

Aos 21 anos, Júnior Tavares é visto pelo clube de Parque São Jorge como uma opção para suprir a ausência de Guilherme Arana, negociado com o espanhol Sevilla. Sua contratação conta com a aprovação do técnico Fábio Carille, que enxerga o são-paulino como único atleta promissor da posição acessível no mercado. A saída de Júnior Tavares seria amenizada pelo retorno praticamente certo de Reinado, emprestado à Chapecoense e que está próximo de renovar por mais três anos com o Tricolor. Ademais, o clube do Morumbi está perto de concretizar a compra em definitivo de Edimar, que pertence ao Cruzeiro. Já Lucca, de 27 anos, chegaria ao Morumbi para atuar pela beirada de campo, posição que, na análise do técnico Dorival Júnior, precisa de reforços para 2018, tendo em vista as saídas de Denilson e Wellington Nem. O meia-atacante vem de uma boa temporada pela Ponte Preta, pela qual vem atuando por empréstimo. Marcou 12 gols no Campeonato Brasileiro, ficando atrás na artilharia somente de Henrique Dourado e Jô (18), além de André (15).

Desfecho

Edimar não está nos planos do Cruzeiro, mas faz parte do planejamento do São Paulo para 2018 e, como quer ficar, as diretorias estão próximas do desfecho do acordo para o lateral-esquerdo de 31 anos ser comprado pelo clube do Morumbi. Nada fora do comum, mas essa negociação, aparentemente simples, motivou uma crise política em Belo Horizonte. As diretorias da Raposa e do Tricolor já apalavraram a venda do jogador por R$ 400 mil, abaixo dos R$ 720 mil fixados em contrato – seu vínculo com o time mineiro acaba em junho, e ele está emprestado à equipe paulista até o próximo mês. A irritação da diretoria que assumirá o Cruzeiro no próximo ano é por não entender essa redução do valor. Os futuros responsáveis pelo clube de Belo Horizonte vêm mostrando desconfiança com a situação financeira que a atual gestão vai deixar, e a decisão de deixar Edimar mais barato foi um dos principais motivos que fizeram os novos dirigentes solicitarem uma auditoria interna. Desde então, a crise política tornou-se um dos maiores temas do fim de ano cruzeirense.

Concluída

Dois pontos causaram revolta na negociação envolvendo Edimar, que ainda não foi concluída. O primeiro é reduzir o valor e se desfazer um jogador que é titular do São Paulo por um preço considerado simbólico. O segundo é não atrelar a liberação do lateral às conversas que Itair Machado, futuro vice-presidente de futebol do Cruzeiro, tem com o Tricolor para comprar Hudson – a saída de Edimar poderia baratear os custos dos mineiros para ficar com o volante, mas as duas negociações ocorrem paralelamente. Completamente alheio à situação, e já deixando claro há meses seu desejo de ficar no São Paulo, Edimar aguarda a definição do caso para permanecer na capital paulista. Ele saiu do Rio Ave, de Portugal, para o Cruzeiro em junho de 2016, por indicação do então técnico da Raposa, o português Paulo Bento. Atuou apenas 27 jogos e, em março, foi emprestado ao Tricolor. No São Paulo, Edimar foi contratado para estimular a concorrência interna com Júnior Tavares, mas não foi escalado por Rogério Ceni e só estreou três meses após sua chegada, em julho, já com Dorival Júnior. Termina a temporada como titular, com 18 partidas disputadas, agradando por seu futebol e personalidade. Deve ficar para brigar por vaga com Reinaldo, lateral-esquerdo que voltará ao clube após passar 2017 emprestado à Chapecoense.

Assegurar

Após o título do Grêmio, em nova vitória sobre o Lanús, na Argentina, na noite de quarta (29), o número de clubes brasileiros garantidos na Libertadores do ano que vem passou para oito. Ainda pode chegar a nove se o Flamengo conquistar a Copa Sul-Americana – enfrenta nesta quinta o Junior Barranquilla, na Colômbia, pela fase semifinal. De todo modo, sete clubes brasileiros lutam para assegurar vaga na competição. São eles o próprio Flamengo, que pode selar sua presença via Copa Sul-Americana ou pelo Brasileiro, e também Vasco, Botafogo, Chapecoense, Atlético-MG, Bahia e São Paulo. Cinco clubes já estão certos na fase de grupos da próxima Libertadores: Grêmio, Cruzeiro (por ter vencido a Copa do Brasil), Corinthians, Palmeiras e Santos.

Favoritos

Flamengo, Vasco e Botafogo despontam como favoritos para preencher as vagas restantes, pois só dependem de si próprios na rodada final do Brasileiro. Se o Rubro-Negro erguer o caneco da Sul-Americana, o que só seria possível após o término do Brasileiro, Chapecoense e Atlético-MG, hoje, seriam os mais próximos para conquistar a nona vaga. As probabilidades de São Paulo e Bahia conseguirem êxito são remotas e dependem de uma combinação de resultados. Mas já obtiveram o primeiro alento com o título do Grêmio sobre o Lanús. Os dois tricolores se enfrentam, no domingo, no Morumbi, e um empate elimina ambos. Se houver um vencedor, sua torcida terá que ser por tropeços de Chapecoense, Atlético-MG e Botafogo. Aos que alimentam a esperança de fazer parte da Libertadores de 2018 resta uma nova missão nesta quinta – torcer pelo Flamengo contra o Junior Barranquilla.

Reapresentação

Na reapresentação do elenco da Ponte Preta, nesta quarta-feira, no Majestoso, o assunto continuou sendo a expulsão Rodrigo na partida contra o Vitória. O tema central na reapresentação da Ponte foi novamente o zagueiro. Apesar de não ter se pronunciado sobre o episódio, Danilo afirmou que Rodrigo admitiu o erro e se mostrou chateado com as consequências do seu ato. “Foi um erro dele. Não tem muito o que falar. Sabe que errou. É amigo meu, conversamos. Ele entende que errou e está chateado com isso. No momento ficamos exaltados, mas passou, é vida que segue contou o meia. Danilo, ao lado de Luan Peres, cobrou Rodrigo diretamente ainda em campo pela expulsão infantil. A Ponte vencia por 2 a 0 e controlava a partida, Rodrigo foi punido com um cartão vermelho por introduzir” seu dedo médio entre as nádegas de Tréllez, jogador do Vitória.

Comprometeu

Ao mesmo tempo em que reconhece que o gesto de Rodrigo comprometeu os planos da Ponte dentro do jogo, Danilo Barcelos defende o zagueiro e acha injusto que ele seja crucificado como o único culpado pela queda alvinegra à Série B. “Infelizmente é difícil correr com um a menos. Nos últimos cinco jogos, jogamos três com um a menos. Então, além da carga emocional, tem o desgaste físico. Ele está carregando esse fardo, e tem de ser dividido. Tivemos várias falhas ao longo do campeonato. Eu falhei, outras pessoas falharam. Erros custaram caro, ele errou, e sabe disso. Está consciente, tem grande cabeça e vai dar a volta por cima” ressaltou o jogador.

Intensifica

Com o titulo do Brasileiro garantido desde o dia 15 de novembro, o Corinthians intensifica o planejamento para a próxima temporada. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o técnico Fábio Carille contou como pretende armar sua equipe, os reforços que precisa e quantos jogadores quer ter no elenco. A ideia inicial é ter um time no 4-1-4-1, assim como foi no início deste ano. Carille, porém, pode abdicar de seu esquema preferido por conta das características do elenco. Ele quer primeiro ter o grupo definido para depois pensar na formação da equipe. “Vai depender do elenco. Também gosto pra caramba do que tem sido feito na Europa, com três zagueiros, muitos times jogando assim, uns com linha de cinco, tenho olhado algumas coisas… Mas vai depender muito do elenco. O quanto antes tiver o elenco definido, eu já vou ter a forma de trabalhar. E no primeiro dia de trabalho, já vou começar a aplicar essa forma” afirmou Carille.

Reforçou

Até por conta da preferência pelo 4-1-4-1, Carille quer mais dois jogadores de ponta para o elenco de 2018. Ele falou em ter um grupo mais “equilibrado” e ainda reforçou a necessidade de mais um zagueiro, como já havia pedido nesta temporada, além de reposições das eventuais saídas. Até agora, o Timão perdeu Pablo e está perto de fechar a venda de Guilherme Arana ao Sevilla (ESP). – Mais um zagueiro, com certeza. Quero mais dois jogadores de velocidade, como Clayson e Marquinhos Gabriel, jogadores que quebram a marcação. E o restante vai depender muito da volta de jogadores que estão emprestados ou da saída de alguém que está aqui. Saindo alguém, tem que trazer para repor” disse o treinador. “Sempre deixei claro a intenção de trazer mais um zagueiro. Chegamos a ir a alguns jogos sem ter um zagueiro reserva. É a única posição que não improvisa. Não pedi nada mais do que isso, por saber também da condição do clube. E buscar um jogador do mesmo nível que o nosso eu acho bobeira. Os zagueiros que me apresentaram não me agradaram, e por isso acabamos não trazendo mais ninguém” acrescentou o treinador, que não pôde contar com Vilson, lesionado, ao longo da temporada.

Intenções

Lucas Lima assinou uma carta de intenções com o Palmeiras na noite desta quarta-feira. Este era o único passo que faltava para o anúncio oficial, que deve ser feito ao longo desta quinta. O contrato definitivo ainda não foi assinado, já que o meia ainda tem vínculo com o Santos até 31 de dezembro de 2017, mas valores e tempo de contrato estão documentados na carta formalizada nesta noite. O vínculo de Lucas Lima com o Verdão deve ter cinco anos de duração. Já há acordo verbal há alguns meses, e os detalhes finais foram resolvidos em reunião na Academia de Futebol, segunda-feira, com as presenças de Neymar da Silva Santos (pai de Neymar e um dos empresários de Lucas Lima), Roberto Lima (pai de Lucas Lima), Gustavo Xisto (advogado da NN Consultoria, empresa de Neymar) e André Cury (empresário com ótimo trânsito com a família Neymar e Alexandre Mattos). No mesmo dia, o Palmeiras notificou o Santos oficialmente de que iria assinar um pré-contrato com o atleta e os presidentes Maurício Galiotte e Modesto Roma Júnior conversaram por telefone. Na manhã desta quarta, Lucas Lima foi pessoalmente à Vila Belmiro para comunicar a Modesto que jogaria no rival.

Expectativa

Depois de uma Série B de destaque pelo Londrina, Léo voltou ao Fluminense em janeiro visando ser o lateral-esquerdo titular no clube que o revelou. A expectativa confirmou-se e o camisa 15 participou efetivamente do bom primeiro semestre do time de Abel Braga. Depois, as dificuldades começaram a surgir, tanto para Léo quanto para toda a equipe. Com os resultados negativos, vieram às críticas e Léo, um dos jovens revelados em Xerém, acabou perdendo a vaga para Marlon, contratado em julho. No entanto, o lateral que veio do Criciúma está suspenso e Léo terminará o ano diante do Atlético-GO novamente como titular. Para o jogador de 21 anos, o ano, apesar dos altos e baixos, foi de crescimento individual.

Importante

“Amadurecimento. Passei por momento bom e ruim, recebi elogios, recebi críticas. O atleta tem que estar preparado para isso. Esse ano foi muito importante para mim por conta disso. Quando você sobe (para o time profissional), ainda te olham como jogador da base. Hoje, não. Sou um jogador profissional e a cobrança é também de um atleta profissional” avaliou o jogador de 21 anos. Chegar à reta final do Brasileirão ameaçado pelo rebaixamento aumentou a pressão sobre o elenco tricolor, formado por muitos “Moleques de Xerém”. O cenário não era o desejado por Léo, Abel Braga & Cia, mas o lateral-esquerdo acredita que pode ajudar o Fluminense a alcançar objetivos maiores na próxima temporada. “Tudo na vida é aprendizado. A situação nos deixou apreensivo, é natural. A gente não queria passar por isso, mas no futebol passamos por momentos adversos. Para 2018, queremos algo diferente. Conquistar título e dar alegria para a torcida. Espero que terminemos bem o ano 2017 e projete um 2018 maravilhoso”.

Ingressos

Tentando vencer para escapar do rebaixamento, o Sport recebe o campeão Corinthians pela última rodada do Campeonato Brasileiro e jogará de casa cheia no próximo domingo. Segundo o site oficial do clube, todos os ingressos destinados à torcida local foram vendidos em menos de duas horas, com exceção dos camarotes e das cadeiras de sócios proprietários, que são reservados. O preço dos ingressos para o jogo decisivo na Ilha do Retiro foi de R$ 10 para as arquibancadas para não-sócios, enquanto sócios reservaram suas entradas sem custos. Os ingressos para a torcida do Corinthians serão vendidos a partir das 9h do sábado, véspera da partida. Nesta quarta-feira, o goleiro e ídolo da torcida Magrão se mostrou confiante na permanência do Leão na elite do futebol brasileiro, mesmo com o cenário desfavorável. O Sport, que ocupa a 17ª posição, precisa vencer o Corinthians e torcer para que o Vitória não vença o Flamengo no Barradão ou que o Coritiba não vença a Chapecoense na Arena Condá. Se empatar, o Rubro-negro pernambucano torce para que Coritiba e Vitória sejam goleados. Todos os jogos da última rodada serão no domingo às 17h.

Alterações

O técnico Oswaldo Oliveira segue preparando sua equipe para o duelo contra o Grêmio, no domingo, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida decisiva, o treinador terá que fazer algumas alterações em seu time titular. A primeira na lateral-direita. O ala Marcos Rocha foi suspenso com o terceiro cartão amarelo e não joga mais em 2017. Com isso, abre espaço para um atleta na posição. A opção de Oliveira foi o zagueiro Bremer, já que Carlos César e Alex Silva estão no departamento médico. Outra posição que o treinador terá de fazer mudanças será entre os volantes.

Agradando

O jovem Yago ganhou a posição e vem sendo utilizado, agradando o treinador e torcedores do Atlético. No entanto, o garoto apresentou um quadro de virose e foi poupado. Na ausência dele, Adilson recuperou vaga no setor. Os trabalhos desta quarta-feira foram focados em movimentação. O treinador atleticano tirou o grupo para um trabalho em campo reduzido e cobrou duas situações especiais: marcação pressionada e saída de bola. A equipe titular para o jogo é: Victor; Bremer, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos; Adilson e Elias; Otero, Robinho e Valdívia; Fred. Vale ressaltar que se Yago melhorar pode voltar ao time na vaga de Adilson.

Encerrou

O atacante Clayson já encerrou sua primeira temporada pelo Corinthians, suspenso da partida contra o Sport, no domingo, no Recife, e considera os sete meses no clube como uma batalha vencida na busca por entender a filosofia de jogo da equipe. Importante na campanha do Brasileiro, com quatro gols marcados e sete assistências, ele celebrou o sucesso obtido no ano. “Vim batalhando, buscando como entender a filosofia do time”, comentou o atleta, contratado após fazer bom Campeonato Paulista pela Ponte Preta, que perdeu a final da competição justamente para o clube do Parque São Jorge, com grande atuação de Rodriguinho. “Tive um tempo de adaptação. pude entrar e ajudar em jogos importantes. O grupo todo está de parabéns”, avaliou o jogador, que fez seus quatro gols em três jogos seguidos, contra São Paulo, Cruzeiro e Coritiba, evitando derrotas em uma das piores fases da equipe na competição.

Desempenho

Frequentemente cobrado para melhorar o desempenho físico, já que, na avaliação da comissão técnica, cai muito de rendimento na metade final do segundo tempo, ele disse ter assimilado as críticas para buscar uma melhor produção dentro de campo. “Fico feliz, tive a confiança do grupo desde quando cheguei, do Carille, da comissão técnica. Dei meu melhor para ajudar o time e coroar um ano maravilhoso com o titulo”, disse o camisa 25, dono de uma das declarações mais fortes da equipe na dramática queda de rendimento antes do Derby. “Vamos nos fechar e ganhar essa p…”, disparou ele após a derrota por 1 a 0 para a Ponte, na 31ª rodada. “É difícil falar os motivos daquela má fase, é do ser humano. Tivemos uma queda de rendimento, o mais importante é saber reconhecer. O torcedor esteve do nosso lado e isso é fundamental”, concluiu o jogador, dono de contrato até o final de 2021 com o Timão.

Bilhetes

O Santos começa nesta quinta-feira a venda de ingressos para o último jogo na temporada, contra o Avaí, no próximo domingo, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a diretoria diminuiu os valores dos bilhetes. O mais barato (meia) custa R$ 10. A comercialização começa às 10h, pelo site oficial do Santos (www.santosfc.com.br), na bilheteria principal da Vila Belmiro e nos pontos de venda autorizados. No Pacaembu, excepcionalmente para esse jogo, os santistas não conseguirão comprar ingressos. Sócios, estudantes, professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino e idosos (com idade igual ou acima de 60 anos) têm direito a meia-entrada. Os associados poderão também comprar entrada para um acompanhante, que pagará o valor integral.

Envolvido

Além do degaste físico típico de final de temporada e das poucas opções para o técnico Jair Ventura, o Botafogo pode ter um ‘reforço’ para explicar o mau momento – três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos: a fase ruim da lateral-esquerda. Nos últimos dez gols sofridos (em um total de nove jogos), o setor esteve, em mais ou menos grau, envolvido em seis destes tentos. A começar pela derrota de 2 a 0 para o Palmeiras, quando Gilson foi titular, pois a diretoria optou por não pagar a multa que deixaria o titular Victor Luis atuar contra o clube ao qual pretende. No primeiro gol, de Dudu, embora tenha saído da direita, ele nasceu de um cruzamento rasteiro da esquerda. O segundo, a pintura de Keno, nasceu após drible do palmeirense no lateral. Três dias antes do empate sem gols com o São Paulo, no Pacaembu, o Alvinegro perdeu em casa para o Atlético GO, por 2 a 1. No segundo gol, o mesmo Gilson ‘cochilou’. Na ocasião, ele atuou, pois Victor recuperava-se de lesão. O outro gol do Dragão foi um belo chute de fora da área, sem falhas individuais.

Individual

Falha individual que aconteceu com o goleiro Gatito Fernández na derrota de 1 a 0 para o Atlético PR, em jogada que nasceu na direita. A esquerda saiu isenta dessa, mas não do gol da vitória de 2 a 1 sobre o Sport, fora de casa. Por mais que Arnaldo, da direita, e toda a defesa tenha se atrapalhado no lance, a jogada nasceu ali, na esquerda. Também foi naquela região do campo que surgiu o segundo gol do Fluminense, na virada no Nilton Santos, e o tento do Corinthians, que diga-se de passagem, contou com ótima jogada individual de Jô, na vitória de 2 a 1, também em casa. A lista dos últimos dez gols conta ainda com o pênalti convertido por Marquinhos no empate em 1 a 1 com o Avaí. Para a próxima temporada, os ajustes são necessários e provavelmente haverá novas peças: Victor Luis retorna para o Palmeiras e Gilson, que deve ficar, ainda negocia renovação de contrato. O Botafogo ainda conta com o recém promovido Victor Lindenberg, que fará 20 anos ainda em 2017.

Ofensivas

O confronto entre FC ViOn e Zemplín Michalovce era para ser um embate entre dois clubes que lutam para subir na classificação da Fortuna Liga, o Campeonato Eslovaco. Porém, o que mais chamou atenção foi algo triste: mais um ato de racismo. Durante uma discussão entre o brasileiro Mateus, do ViOn, e Miroslav Bozok, o eslovaco proferiu palavras ofensivas ao rival. Ainda no começo do jogo, dois jogadores discutiam sobre uma suposta falta no goleiro do FC ViOn. Nesse momento, o brasileiro tentou “encerrar” o bate-boca e foi verbalmente agredido por Bozok. “Quando me aproximei para afastar o meu companheiro, disse que foi falta no goleiro. O Bozok começou a falar algumas coisas em eslovaco, mas eu entendo muito bem. No começou perguntou quem eu era, normal. Depois ele disse coisas graves, como ‘Vou te matar, seu preto’ e ‘seu preto maldito’” disse Mateus.

Especial

Um dos dias mais tristes da carreira de Mateus, inclusive, era marcado por um motivo especial e alegre. No Brasil, o pai do atleta estava fazendo aniversário. “Esse tipo de atitude é impossível de aceitar em qualquer momento. Mas sábado era aniversário do meu pai… Quando ouvi aquele monte de coisa, já comecei a pensar nele, que é negro também. Naquela hora eu senti muita raiva. Aquele foi o dia mais triste da minha vida” disse. Pela primeira vez vítima de racismo dentro de campo, Mateus explica que essas atitudes fora dos gramados são normais na Eslováquia. “A televisão sempre mostra a Eslováquia como um país lindo, cheio de montanhas. Mas nós, pessoas negras, somos chamados de ciganos pela população local. É normal que nos olhem diferente. Mas isso que ouvi em campo foi meu limite” completou. Na partida, o FC ViOn foi derrotado por 1 a 0.

Promissor

Roberto Fernandez, representante do Barcelona, esteve presente nas finais da Copa Libertadores de 2017, entre Grêmio e Lanús, para observar de perto um dos destaques do time brasileiro na competição e na temporada: Arthur, o promissor volante de 21 anos. A informação foi divulgada pelos principais jornais espanhóis e catalães nesta quinta-feira. Não resistindo às dores de uma entrada sofrida no primeiro tempo, Arthur foi substituído aos cinco minutos da etapa final da vitória do por 2 a 1, na Argentina, que deu o título de campeão da Liberta ao Tricolor gaúcho. Mesmo assim, além da boa atuação no jogo de ida, em Porto Alegre, o jovem volante fez um primeiro tempo impecável no Estádio La Fortaleza, sendo eleito o melhor jogador da finalíssima. Fernández não deve ter se arrependido da viagem à América do Sul.

Participativo

O secretário técnico do Barça viu o volante de 21 anos tocar 47 vezes na bola e ganhar 10 das 13 divididas que disputou. Foi o jogador mais participativo do primeiro tempo, com um aproveitamento equivalente a 88,2% nos passes. “Ninguém pôde interpretar o jogo melhor que ele. Mostrou uma maturidade incomum para sua idade, no jogo mais importante de sua carreira até o momento”, escreveu o catalão Sport, que apontou uma queda de rendimento do Grêmio após a substituição do jovem meia. Arthur voltará a ser observado no Mundial de Clubes da Fifa, nos Emirados Árabes, onde poderá enfrentar o Real Madrid, último campeão da Liga dos Campeões, caso ambos se classifiquem para a final.

Interdição

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou nesta quarta-feira o que todos esperavam: a interdição do Estádio Moisés Lucarelli. A decisão foi tomada pelo presidente do órgão, Ronaldo Botelho Piacente, após análise de vídeos, imagens e relatos da partida entre Ponte Preta e Vitória domingo, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A interdição é por tempo indeterminado e vale para qualquer competição, não apenas da CBF. O Majestoso só será liberado a partir do momento que a Ponte comprove que o estádio tem condições e estrutura necessária para realizar jogos com segurança para os torcedores. Outra condição imposta pelo STJD é uma vistoria da CBF para constatar a regularidade do local.

Por conta da invasão de torcedores, que quebraram uma das grades e entraram no campo para agredir os jogadores, a Ponte foi denunciada em dois artigos do CBJD. São eles: Artigo 211: deixar de manter o local que tenha indicado para realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar plena garantia e segurança para sua realização. Punição: Multa de R$ 100 a R$ 100 mil e interdição do local, quando for o caso, até a satisfação das exigências que constem da decisão.

Desordem

Artigo 213 e incisos I, II e III: por não prevenir e reprimir desordem, invasão e lançamento de objetos. Quando a desordem, invasão ou lançamento de objeto for de elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo, a entidade de prática poderá ser punida com a perda do mando de campo de uma a dez partidas, provas ou equivalentes, quando participante da competição oficial. Punição: multa de R$ 100 a R$ 100 mil para cada inciso, o que pode chegar a R$ 300 mil. Além disso, a Ponte também foi punida com a impossibilidade de ter torcida na última rodada do Brasileirão, domingo, no Rio de Janeiro, contra o Vasco. O presidente do STJD confirmou que não haverá ingressos disponíveis para a torcida da Macaca, por receio de que aconteçam novos atos de violência no Estádio São Januário. A Ponte já tomou conhecimento da decisão da STJD e agora vai começar a preparar sua defesa, ciente de que provavelmente sofrerá uma punição grave, já que é reincidente. O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira, a partir das 13h30.

Paulistão

A interdição vale também para os demais campeonatos, incluindo o Paulistão, que começa em janeiro. Já a punição com perda de mando tem de ser cumprida em um torneio organizado pela CBF (Copa do Brasil ou Série B). “Vamos trabalhar muito para reverter isso, mas na prática o que temos hoje é um cenário no qual não teremos jogos no Paulista, se não conseguirmos reverter a interdição, e poderemos ficar sem mando em 30 jogos na Copa do Brasil e no Brasileiro. É um prejuízo incalculável” analisa o diretor jurídico da Macaca, Giuliano Guerreiro. O STJD negou o pedido para a não homologação da partida contra o Vitória. Portanto, o placar permanece 3 a 2 até o julgamento do caso – o resultado pode passar para 3 a 0, segundo pedido da Procuradoria. Em relação a Rodrigo, o zagueiro foi enquadrado no artigo 258 do CBJD por “assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”. A punição prevista no item é de uma a seis partidas. Ele será julgado pelo STJD também na segunda-feira.

Corruptos

Em depoimento no “Caso Fifa” nos EUA, o ex-presidente da Federação Colombiana de Futebol, Luis Bedoya, identificou o brasileiro Ricardo Teixeira como “um dos três mais corruptos” do futebol sul-americano, ao lado do argentino Julio Grondona e do paraguaio Nicolás Leoz. A afirmação veio quando Bedoya estava sendo interrogado pelo advogado do peruano Manuel Burga, um dos três réus no caso no Tribunal Federal do Brooklyin. O advogado Bruce Udolf questionava Bedoya sobre o papel da América do Sul na eleição do Catar como sede da Copa de 2022. Os três representantes do continente com direito a voto nessa eleição eram Teixeira, Grondona e Leoz. Procurado pelo GloboEsporte.com, o ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira (1989-2012) rebateu com críticas a Luis Bedoya. “Nunca tive relação boa com ele. Nunca tive bom relacionamento com ele. Ele tentou se candidatar à sede de Copa 2014 contra o Brasil. Ele não deve gostar de mim. Se ele tivesse algo a dizer, daria detalhes, em vez de responder “correto”. Quando tenho algo a falar sobre alguém, não resumo a uma palavra. Que prova ele tem? Ele é um louco. Eu reuni a Conmebol inteira e fiz com que ele retirasse a candidatura. Isso foi em 2007”.

Processado

Ricardo Teixeira é um dos 42 réus do caso. Mas não é processado nem julgado nos Estados Unidos porque está no Brasil, que não extradita seus cidadãos. O ex-presidente da CBF é acusado dos mesmos sete crimes que José Maria Marin e Marco Polo Del Nero – três de fraude, três de lavagem de dinheiro e um por integrar uma organização criminosa. Os três negam as acusações e afirmam ser inocentes. Não houve mais perguntas a Bedoya sobre esse assunto. Durante quase seis horas nesta terça-feira, ele contou que recebeu propinas ao longo de seus quase dez anos no comando do futebol colombiano. Bedoya se entregou há dois anos para as autoridades americanas, confessou dois crimes e desde então virou um delator do “Caso Fifa”. Sua sentença deve sair no início do ano que vem. Presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA) desde 1979, Julio Grondona morreu no dia 30 de julho de 2014 após 35 anos no poder, enquanto o paraguaio Nicolás Leoz, ex-presidente da Conmebol entre 1985 e 2013, está indiciado por 12 crimes nos EUA, mas recorre da decisão em primeira instância de um juiz paraguaio que aceitou o pedido do governo americano para extraditá-lo. Ao longo de seu depoimento, Bedoya fez acusações contra dois dos três réus em julgamento no “Caso Fifa”: Juan Angel Napout, ex-presidente da Conmebol, e a Manuel Burga, ex-presidente da Federação do Peru. O colombiano não citou José Maria Marin, o outro réu neste caso.

