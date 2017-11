Coluna Panorama Esportivo – por Wilson Barbosa

Classificação

O Grêmio colocou em campo o que tinha de melhor após a classificação para a final da Libertadores e venceu por 3 a 1 o Flamengo, neste domingo, na Arena, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, os gaúchos chegaram a 54 pontos e seguem entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Já os rubro-negros seguem com 47 e podem deixar a zona de classificação para a competição sul-americana ainda nesta rodada. Após um primeiro tempo de muita marcação e poucas chances de gol, a partida ganhou em emoção na etapa final. Logo no início, Éverton Ribeiro abriu o placar para o Flamengo. No entanto, Éverton marcou duas vezes para virar o jogo para o Grêmio. Ainda teve tempo de Luan marcar o terceiro para decretar a vitória gaúcha. Na próxima rodada, o Grêmio vai até Campinas para enfrentar a Ponte Preta, na quarta-feira. No mesmo dia, o Flamengo recebe o Cruzeiro, na Ilha do Urubu.

Diferença

Na semana das polêmicas, o Cruzeiro deixou tudo fora de campo e dentro do gramado do Mineirão, na tarde deste domingo, venceu o Atlético-PR, por 1 a 0. O gol de Arrascaeta deixa a Raposa na cola da turma do G4 do Brasileirão, com 51 pontos, três de diferença para o Palmeiras que é o quarto colocado. O Furacão que trabalha para alcançar a zona da Libertadores, estacionou nos 42 tentos, na 11ª colocação a cinco pontos do Flamengo. O duelo se mostrou equilibrado na maior parte do jogo. O Cruzeiro teve leve superioridade no primeiro tempo e aproveitou dela para conseguir seu gol. Na etapa final, o Atlético-PR passou a agredir mais tentando um gol, mas não conseguiu ser eficiente. O Cruzeiro volta a campo na quarta-feira, contra o Flamengo, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 21h45 (de Brasília). Já o Atlético-PR recebe o Corinthians, na Arena da Baixada, no mesmo dia, às 21h.

Convencido

Fábio Carrille insistiu com o Corinthians que considerava ideal, relutou em mudar por muitas rodadas, mas acabou convencido. Na hora e no jogo certo. Com o título ameaçado, o Corinthians voltou a jogar bem justamente no clássico contra o arquirrival Palmeiras e conquistou uma vitória fundamental na disputa pelo título brasileiro: 3 a 2, neste domingo, em Itaquera. O Corinthians funcionou bem com Clayson e Camacho nas vagas de Jadson e Maycon, respectivamente. A alteração no setor ofensivo deu mais velocidade ao time para explorar a vulnerabilidade dos laterais Mayke e Egídio. Jadson, principal contratação para a temporada e que não vive bom momento, deixa o jogo mais lento. Em constante evolução desde que chegou da Ponte Preta, Clayson acelera a equipe para abrir a defesa rival. No meio de campo, Camacho deu qualidade aos primeiros passes na saída de bola e conseguiu boa movimentação pelos lados. Em alguns momentos, porém, teve dificuldade na marcação, sobretudo no início do jogo, quando o Palmeiras chegou a dominar.

Posição

O Vasco desperdiçou a chance de entrar no G7 do Campeonato Brasileiro ao empatar por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no Maracanã. Com o resultado, os cruzmaltinos chegaram a 45 pontos e seguem na oitava posição. Já os baianos, com 35, deixam a zona de rebaixamento. O Vasco conseguiu aproveitar sua primeira investida ao ataque na partida para abrir o placar. No entanto, nos acréscimos da jogo, o Vitória chegou ao empate com André Lima, que desperdiçou algumas chances ao longo do duelo. Na próxima rodada, o Vasco terá pela frente o Santos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Vitória recebe o Palmeiras no Barradão. Nos minutos finais, o Vasco tentou segurar a posse de bola no ataque, mas viu o Vitória pressionar e chegar ao empate nos acréscimos, com gol de André Lima, que havia desperdiçado grande chance poucos minutos antes.

Heróico

Em jogo eletrizante na Arena Condá, o Sport visitou a Chapecoense, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e conseguiu um heroico gol no último minuto para arrancar um importante empate em 1 a 1. Ambos os gols da partida foram marcados em cobranças de pênalti, com Wellington Paulista abrindo o placar para a equipe catarinense e André deixando tudo igual para o Rubro-Negro pernambucano. Com o resultado, a Chape chegou aos 40 pontos, na 14ª posição, e segue com boa vantagem na luta contra o rebaixamento para a Série B. Já o Sport vive situação oposta e só não irá dormir no Z4 em virtude do gol marcado no final da partida. A equipe pernambucana aparece na 16ª colocação, com 36 pontos. Ambas as equipes voltam a atuar pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana. Na quarta-feira, o Sport irá receber o Botafogo, às 21h(de Brasília), na Ilha do Retiro. Já a Chapecoense irá atuar apenas na quinta-feira, às 20h(de Brasília), quando visita o São Paulo, no Pacaembu.

Importante

O Bahia conquistou um importante triunfo neste domingo, dia em que estreou seu novo terceiro uniforme. Recebendo a Ponte Preta na Fonte Nova, em duelo direto contra a zona de rebaixamento, o Esquadrão de Aço confirmou a boa fase recente e mostrou que não deverá passar apuros nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, vencendo a partida por 2 a 0. Com gols do colombiano Stiven Mendoza ainda no primeiro tempo e Edigar Junio no segundo, os donos da casa asseguraram os três pontos necessários para assumirem a décima colocação na tabela, logo atrás do São Paulo. Depois do empate em 1 a 1 com o Fluminense, fora de casa, na última rodada, a expectativa do Bahia era aproveitar a força da torcida, que compareceu em bom número na Fonte Nova neste domingo para novamente somar pontos na sua briga contra o rebaixamento. Consistente na defesa, o Tricolor baiano até mostrou algumas deficiências na hora de concluir as jogadas e, inclusive, poderia ter saído de campo com um triunfo mais elástico, no entanto, ainda assim fez o dever de casa.

Demissão

Logo em sua primeira entrevista como técnico do Santos após a demissão de Levir Culpi, Elano afirmou que iria recuperar o ‘DNA ofensivo’ do clube. Pelo menos no primeiro tempo do duelo contra o Atlético-MG, neste sábado, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o novo comandante conseguiu. Agressivo, o Peixe abriu o placar com Arthur Gomes. Na segunda etapa, porém, a equipe voltou a recuar e levou o empate, com Fred. Porém, os santistas alcançaram a vitória após gols de David Braz e Ricardo Oliveira, e seguem vivos na luta pelo título do torneio nacional. Na 33ª rodada, o Santos volta a jogar na Vila, desta vez contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 21h (de Brasília). Na quinta, às 20h, o Galo recebe o lanterna Atlético-GO, no Independência. Com a vitória garantida, o técnico Elano aproveitou para promover a estreia de Rodrygo. Principal promessa das categorias de base, o jovem de 16 anos entrou na vaga de Bruno Henrique, mas não teve tempo para mostrar muita coisa.

Felicidade

O sofrimento do São Paulo no Campeonato Brasileiro está passando. Tem sido no peito, na raça, no apoio da torcida na maioria das vezes. Neste sábado, contra o Atlético-GO, foi no peito de Hernanes. Sim, o multifuncional meia utilizou o peito para fazer o gol da vitória que trouxe alívio e felicidade aos milhares de são-paulinos presentes no Serra Dourada. A vitória por 1 a 0 fez o Tricolor chegar a 43 pontos, abrir oito da zona do rebaixamento e atingir a nona colocação do campeonato. O resultado foi muito mais interessante do que a atuação do São Paulo. Foi a primeira vez no campeonato que o time conseguiu três vitórias consecutivas. A sequência representa a boa fase de um time cada vez mais ciente do que precisa fazer em campo e que tem recuperado a confiança. É algo fundamental para uma recuperação e, por que não?, sonhar com voos maiores. Nas contas do grupo, são mais quatro pontos para garantir permanência na Série A. Faltam seis rodadas. É possível, para se ter ideia, que haja G9 para vaga na Libertadores.

Conquista

O Corinthians abandonou as contas pelo título após a vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras na tarde deste domingo, no estádio de Itaquera. Após passar quatro jogos sem ganhar justamente depois de projetar cinco vitórias para chegar ao heptacampeonato nacional, o técnico Fábio Carille não quis pensar muito na conquista do Campeonato Brasileiro mesmo com o triunfo diante do arquirrival. “Matematicamente, tem que trabalhar com cinco vitórias. Mas é hora de continuar falando de jogo a jogo e não falar muito de número nesse momento”, comentou o treinador, sem diminuir a projeção realizada ainda no mês passado, depois do trunfo sobre o Coritiba, também em Itaquera. Além de recuperar a confiança da equipe, os três pontos do Derby fizeram com que o Alvinegro, pela primeira vez desde aquele encontro com os paranaenses, aumentasse a distância para o segundo colocado. Outrora ocupada pelo Palmeiras, a vice-liderança agora é do Santos, com 56 pontos, seis a menos que o Timão.

Inteligente

“Tem que controlar, ser bastante maduro e ser inteligente para jogar com essa vantagem. Vitória sempre é bom. O jogo contra o Grêmio foi em um ritmo muito alto também, não estávamos mal em todos os jogos. Tem dia em que a bola não entra, faz parte. Agora eu procuro tirar a euforia quando está tudo muito bem. Sou muito centrado”, avaliou Carille, com discurso alinhado ao dos seus jogadores. “Uma decisão, muita entrega, muita intensidade. Óbvio que não conseguiríamos manter no segundo tempo, mas foi ótimo para demonstrar que a gente não é primeiro por acaso”, disse o zagueiro Pablo, outro que não quis fazer projeções na luta para chegar ao título nacional. “Tem muito campeonato pela frente, vários pontos, o campeonato não está ganho. Tem grandes equipes, como o Palmeiras, então vamos manter a pegada para que a gente consiga grandes vitórias sobre grandes times, como foi aqui em Itaquera”, concluiu o zagueiro. Mais folgado na liderança, o elenco se reapresenta na manhã desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, com um trabalho regenerativo visando ao duelo contra o Atlético-PR, na quarta-feira, às 21h (de Brasília), na Arena da Baixada. Para essa partida, Carille não poderá contar com o goleiro Cássio, suspenso e a serviço da Seleção Brasileiro, o volante Gabriel e o meia Jadson, também suspensos.

Injusta

Alberto Valentim acredita que a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no Derby deste domingo foi injusta e fruto de erros da arbitragem. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador interino reclamou muito do impedimento de Romero no primeiro gol alvinegro e da não expulsão de Gabriel na segunda etapa. “Estávamos bem no início do jogo, mas tomamos um gol muito irregular, o que fez com que nós tivéssemos que correr atrás do adversário. Sabíamos que a partida seria difícil e ficou pior com 1 a 0. Tomamos um gol de bola parada, conseguimos diminuir, mas tomamos outro muito rápido em um pênalti que parece que realmente aconteceu. Fizemos um segundo tempo forte, nossos jogadores foram muito guerreiros, conseguimos diminuir a vantagem, mas não fizemos o segundo gol. Mas tudo começou por um erro muito grande da arbitragem. E depois ainda teve o Gabriel. Nunca vi um jogador que está fora entrar e depois voltar, sinceramente”, disse o treinador.

Compromisso

Marcos Guilherme não balançou as redes neste sábado, mas saiu feliz por mais uma vitória do São Paulo no Campeonato Brasileiro, a terceira consecutiva na competição. Ajudando a equipe a se estabelecer na nona colocação, com 43 pontos, o atacante ainda não pensa em uma possível disputa por uma vaga na Libertadores e prefere projetar o próximo compromisso do Tricolor, na próxima quinta-feira, contra a Chapecoense, às 20h (de Brasília), no Pacaembu. Por conta de show no Morumbi, o São Paulo jogará no Pacaembu pela quarta vez nesta temporada. Até aqui foram três vitórias: 2 a 1 contra o Atlético-PR, 2 a 0 contra o Flamengo e 2 a 1 contra o Santos. Invicto no estádio municipal, o elenco tricolor espera seguir a toada recente e novamente somar três pontos. Para Marcos Guilherme, uma vitória sobre a Chapecoense acaba de uma vez por todas com o risco de o Tricolor cair para a Série B. “A gente trabalhou muito, sofremos demais. Ainda não nos livramos 100% (do rebaixamento), mas agora temos o próximo jogo em casa, contra mais um concorrente direto. Se vencermos, acho que nos livraremos 100%. Aí sim poderemos pensar em coisas maiores”, afirmou o atacante são-paulino.

Amarelo

O técnico Elano não poderá contar com Daniel Guedes para o duelo do Santos contra o Vasco, na próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito levou o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, neste sábado, e cumpre suspensão automática. Em contrapartida, Jean Mota, Matheus Jesus e Jonathan Copete retornam ao time. O colombiano se livrou de uma conjuntivite, já voltou aos treinamentos e brigará por vaga com Arthur Gomes, que entrou bem contra o Galo e marcou um gol. Mota e Jesus, por sua vez, voltam após cumprirem suspensão automática. Diante do Vasco, Mota deve retomar a titularidade na lateral esquerda. Neste sábado, ele foi substituído por Caju. Já o volante precisará retomar o espaço na equipe, já que Alison e Renato tiveram boas atuações contra o Atlético-MG. O triunfo deste sábado fez o alvinegro chegar aos 56 pontos, assumindo a segunda colocação e encostando no líder Corinthians, que tem 59 e encara o Palmeiras neste domingo, em Itaquera. Os santistas folgam neste domingo e se reapresentam na tarde da próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé.

Desempenho

O Grêmio conseguiu uma grande vitória de virada sobre o Flamengo muito em função do desempenho de um jogador em especial. Vindo do banco de reservas, Everton fez os dois gols da virada do Tricolor, que ainda venceu o jogo por 3 a 1. Feliz com a atuação, o atacante falou sobre o sonho de assumir a titularidade nesta reta final de temporada, já que a equipe gaúcha ainda disputa a decisão da Libertadores diante do Lanús no final do mês de novembro. “Eu trabalho para isso. Acho que todo jogador sonha com titularidade, comigo não é diferente. Procuro corresponder este carinho da torcida dentro de campo. Hoje fui feliz e pude entrar bem para ajudar a minha equipe”, disse humildemente o atacante ao canal Premiere. Na saída de campo, Everton ganhou um abraço do técnico Renato Portaluppi pela boa atuação. O atleta brincou sobre o momento e afirmou que o treinador tricolor tem tido uma boa relação com todo o elenco. “Ganhei uma moralzinha com ele(risos). O professor está dando força para todo o elenco. Graças a Deus a gente pôde mostrar a força do nosso grupo, dar conta do recado e ganhar a partida”, completou.

Derrotado

O Flamengo mais uma vez não foi bem fora de casa e acabou derrotado pelo Grêmio, neste domingo, em Porto Alegre. Com o resultado, os rubro-negros podem sair da zona de classificação para a Libertadores ainda nesta rodada. Para isso, basta o Vasco vencer o Vitória no Maracanã. Mesmo assim, o lateral direito Pará afirmou que o pensamento do time da Gávea não é de pensar nos rivais e buscar as vitórias na reta final da Série A. O jogador atentou para a importância do apoio dos torcedores nas seis rodadas que restam. “A gente está pensando na gente. Conseguimos jogar bem, saímos na frente no placar. Acho que demos um passo para trás e recuamos muito contra uma equipe que sempre é apoiada pela torcida. Agora é pensar nos próximos jogos. Ainda temos seis jogos para conquistar nosso objetivo, que é a Libertadores”, disse o defensor. Pela Série A, os flamenguistas voltam a campo nesta quarta-feira, contra o Cruzeiro, no Maracanã. Para esta partida, o técnico Reinaldo Rueda vai ver se poderá contar com o zagueiro Juan e o meia Diego, que não atuaram neste fim de semana por conta de lesões musculares.

Tropeçar

O goleiro Weverton, do Atlético Paranaense, que saiu derrotado neste domingo com o placar de 1 a 0 contra o Cruzeiro, destacou que os comandados do técnico Fabiano Soares não podem tropeçar nesta altura da Série A do Campeonato Brasileiro se quiserem sonhar com objetivos maiores. “São jogos em que, se a gente quiser chegar na Libertadores, não podemos perder. Não adianta mais agora ficar se lamentando”, afirmou ao canal Premiere. Para o jogador, o clube paranaense precisa retomar o caminho das vitórias rapidamente para conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. O Furacão não vence na competição nacional há duas rodadas, acumulando um empate contra a Chapecoense e a derrota para os mineiros. “Se quisermos sonhar com Libertadores, a gente precisa voltar a vencer rápido, procurar a vitória sempre nesses seis jogos restantes. Agora é analisar, ver como acabou a rodada, ver o que precisamos fazer para conseguir a vaga na Libertadores”, finalizou. Na próxima rodada, o Atlético recebe, na Arena da Baixada, a equipe do Corinthians, líder isolada do campeonato e que derrotou o rival Palmeiras por 3 a 2 neste domingo. O duelo acontecerá nesta quarta-feira, às 21h00 (horário de Brasília).

Confronto

O Cruzeiro voltou a vencer. Depois de duas derrotas e um empate, a Raposa bateu o Atlético-PR, na tarde deste domingo, por 1 a 0, no Mineirão, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico azul celeste comemorou o triunfo e salientou que o objetivo era voltar a vencer. “O jogo foi disputado dentro do esperado, a gente precisava vencer em casa e sem sofrer gols, mas tivemos maturidade para jogar. Fizemos um segundo tempo melhor, bem posicionados, fizemos mudanças necessárias, colocamos Robinho mais por dentro, soltamos Arrascaeta, Rafinha na esquerda. Depois fizemos alterações, até pelo desgaste e também porque precisávamos dar ritmo a Alisson. Tirei o Thiago (Neves), deixei o Arrascaeta, vamos mandar ele mais cansado para a seleção uruguaia, o Thiago vamos precisar dele aqui (risos)”, destacou.

Ausência

Algo que chamou a atenção na tarde deste domingo foi a ausência de um homem de área. Mano Menezes colocou uma formação sem homem fixo, parte disso pela falta de atletas da posição, pois todos estão entregues ao departamento médico. O treinador, entretanto, acredita que pode ter Rafael Sóbis contra o Flamengo, na quarta-feira. “Vamos ver Sóbis, quem sabe nas próximas horas podemos tê-lo, sempre temos boas notícias guardadas, vamos segurando, vamos ver, vamos solucionar, aqui não tem choro, alguma carta a gente tira da manga na última hora. Os jogadores sabem todas as maneiras de jogar, por isso fazemos segundo turno nesse nível”, finalizou.

Irritação

O Vasco desperdiçou a chance de entrar na zona de classificação para a Libertadores ao empatar por 1 a 1 com o Vitória, neste domingo, no Maracanã. Os cruzmaltinos sofreram o revés já nos acréscimos. Após a partida, o meia Nenê não escondeu a irritação com a postura vascaína durante o confronto. “A gente não aprende. A gente faz o gol e fica jogando para trás”, criticou o meia. O jovem Paulinho também citou o recuo excessivo do Vasco durante o jogo. Mais calmo que o companheiro veterano, o atacante disse que o Vasco sair à frente e levar o gol depois não é um fato novo. “Faltou concentração mais uma vez. Do Mundial, eu vi que o Vasco fazia o gol e levava o empate. Aconteceu novamente hoje. Temos que trabalhar para acabar com isso”, declarou. Com o resultado, os vascaínos chegaram a 45 pontos e seguem em oitavo, dois pontos atrás do rival Flamengo. O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, contra o vice-líder Santos, na Vila Belmiro. Para esta partida, o técnico Zé Ricardo já sabe que não poderá contar com o goleiro Martín Silva, que estará com a seleção uruguaia, além do lateral direito Madson e o atacante Luís Fabiano, que levaram o terceiro cartão amarelo neste domingo.

Satisfeito

O Vitória arrancou um empate heroico diante do Vasco, neste domingo, mas os rubro-negros acreditam que poderiam ter conquistado mais. Após o duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vagner Mancini elogiou o desempenho dos baianos fora de casa e se mostrou satisfeito com o número de chances criadas. No entanto, o treinador lamentou o erro de bola parada que culminou no gol dos cariocas. O tento marcado pelo Vasco aconteceu logo no início do confronto, aos 10 minutos da primeira etapa. Em cobrança de falta de longa distância, o meia Nenê alçou para a área e o zagueiro Breno subiu mais alto que todo mundo para testar no canto. “A gente não pode levar um gol desse. A gente insistiu muito nessa jogada ao longo da semana. A batida do Nenê é muito interessante porque ela é forte, não é viajada. A gente pecou nesse último lance. A gente fez um jogo seguro, deu poucas chances ao Vasco”, avaliou o comandante do Leão.

Brigando

Deu para ver um Vitória diferente do que foi contra o Atlético-GO, e espero que seja assim diante do Palmeiras, um adversário que está brigando pelo título, então será dificílimo. “Que os atletas tenham entendido que essa atitude tem que ser mantida em todos os jogos, porque é isso o que a torcida quer ver”, completou, já projetando o duelo da próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Salvador. O resultado fica ainda mais amargo, porque não foi suficiente para tirar o Vitória da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ao final da partida no Rio de Janeiro, o Rubro-Negro estava fora da degola, mas o gol de empate do Sport no final do duelo com a Chapecoense mudou tudo. Agora, o Leão baiano é o primeiro time do Z4, com 35 pontos, ocupando a 17ª posição. Já o Leão pernambucano é o 16º colocado, com 36 pontos. Enquanto o Vitória encara o Palmeiras, em casa, o Sport tem pela frente o Botafogo, também como mandante e também na quarta-feira.

Reclamaram

O empate em 1 a 1 entre Chapecoense e Sport foi cercado de polêmica neste domingo. Isto porque o gol de empate do Rubro-Negro pernambucano saiu após pênalti marcado aos 50 minutos do segundo tempo. Com o resultado decidido pelo lance, os jogadores da Chape saíram de campo muito irritados e, de cabeça quente, reclamaram contra o árbitro Ricardo Marques Ribeiro, que comandou a partida. Um dos mais exaltados, o atacante Wellington Paulista, autor do gol da Chape, reclamou não só do lance do pênalti, alegando falta no zagueiro Douglas, mas também dos minutos de acréscimos determinados no segundo tempo. “Uma pena que o juiz deu muito acréscimo. É o terceiro jogo seguido que dão mais de cinco minutos de acréscimos. Um pênalti que realmente acho que pegou na mão do Douglas, mas que ele foi empurrado antes. Temos que ver o lance para poder falar. Uma pena que saímos com o empate, pois poderíamos ter conquistado a vitória e saído com mais tranquilidade na tabela”, declarou o atacante ao canal Premiere. Outro a criticar a arbitragem foi o zagueiro Douglas Grolli. “Era um jogo tenso, que nos deixaria em uma situação favorável. Tentamos utilizar o contra-ataque, mas mais uma vez um lance duvidoso. É sempre contra a gente. Mas não posso falar muito se não acabo suspenso”, esbravejou o defensor.

Valorizou

O Sport visitou a Chapecoense neste domingo, na Arena Condá, e conseguiu um heroico empate após gol marcado aos 52 minutos do segundo tempo, em pênalti convertido por André. Após a partida, o atacante Osvaldo valorizou a luta de sua equipe e viu justiça no resultado pelo que os dois times apresentaram dentro de campo. “O primeiro tempo foi truncado, com as duas equipes não criando tanto. No segundo tempo, com a expulsão (de Anselmo, aos 14 minutos), ficamos um pouco prejudicados. Tomamos o gol, mas nós continuamos lutando. Acho que o empate é justo pelo que o jogo foi”, analisou o atacante ao canal Premiere. O gol salvador serviu para que o Sport terminasse a rodada fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro pernambucano aparece na 16ª colocação, com 36 pontos. No entanto, a vantagem é mínima, já que o Vitória, primeiro time dentro do Z4, apareceu com apenas um ponto a menos. Buscando se afastar do perigo de rebaixamento para a Série B, o Sport volta a atuar em casa na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro irá receber o Botafogo, na Ilha do Retiro, em jogo marcado para a quarta-feira, às 21h(de Brasília).

Atacante

Edigar Junio perdeu algumas boas oportunidades de balanças as redes para o Bahia neste domingo, no entanto, o atacante se redimiu já nos acréscimos da partida, quando, enfim, colocou a bola para dentro após bom passe de Régis, garantindo o 2 a 0 ao seu time sobre a Ponte Preta, na Fonte Nova, em Salvador. Com o tento deste domingo, Edigar Junio chegou ao seu quinto gol nas últimas seis partidas. O jogador tricolor fez questão de comemorar a boa fase, mas ressaltou a importância de o grupo seguir comprometido para livrar de vez o Bahia do rebaixamento. “Tenho que glorificar no nome de Deus, porque ele sempre está me ajudando. Quando pensam que esotu lá para baixo, Deus me levanta. É isso aí, aproveitar a boa fase. Quero dedicar esse gol à minha esposa, que fez aniversário ontem. Agora é continuar com foco, porque a gente ainda tem muitos jogos para fazer e temos que continuar com essa pegada”, disse Edigar Junio.

Comandada

Com a vitória sobre a Ponte Preta, o Bahia chegou aos 42 pontos e agora ocupa a décima colocação, logo atrás do São Paulo. O bom segundo turno da equipe comandada pelo técnico Paulo César Carpegiani, entretanto, não ilude os jogadores, que reconhecem a necessidade de seguir melhorando. “A gente sabe que ainda precisa de alguns pontos, mas era um confronto direto e a gente conseguiu superar. Vamos em busca de mais pontos para continuar fazendo essa boa campanha”, concluiu Edigar Junio. O Bahia volta a entrar em ação pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, quando visita o Avaí, às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ressacada.

Segurar

Neste domingo a Ponte Preta não conseguiu repetir a boa partida que fez contra o Corinthians no último final de semana. Visitando o Bahia na Fonte Nova em duelo direto contra a zona de rebaixamento, os comandados do técnico Eduardo Baptista não foram capazes de segurar o ímpeto dos donos da casa e acabaram amargando outra derrota, desta vez por 2 a 0. O zagueiro Yago, único jogador a receber cartão amarelo no jogo, lamentou mais um revés da Ponte Preta e apontou o gol no primeiro tempo como fator preponderante para a Macaca não conseguir desempenhar o futebol proposto em Salvador. “Jogo difícil, bastante difícil. A gente sabia da dificuldade da partida, tentamos segurar nos primeiros minutos. Queríamos sair na frente, porque aí, sim, ficaríamos em uma situação melhor para propor o jogo, mas, infelizmente, não conseguimos e saímos bem tristes com essa derrota”, disse Yago. Com o resultado, a Ponte Preta chegou à sua terceira derrota nos últimos cinco jogos. Com 35 pontos, o time é o atual 17º colocado na tabela, primeiro a figurar a zona de rebaixamento, e terá de vencer o líder Grêmio a qualquer custo na próxima quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Moisés Lucarelli, para seguir com boas chances de se salvar da queda para a Série B.

Julgamento

O centroavante Jô tem um julgamento marcado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), por causa de uma agressão em Rodrigo, da Ponte Preta. Receoso da pena, que pode chegar a 12 jogos dependendo do entendimento do tribunal, ele admitiu ter culpa no lance, mas pediu para não levar uma grande punição. “É complicado falar que não aconteceu. Houve o contato. Ele (Rodrigo) estava vindo para trás. Mas eu fiz o movimento, tocou nele. Agora tem de esperar o que nosso advogado tem como defesa. Se tiver punição, espero que seja a mínima possível”, comentou o camisa 7 sobre o lance ocorrido já nos acréscimos da partida contra a Ponte, no dia 28 de outubro. Naquela ocasião, com o Timão perdendo por 1 a 0 pela Macaca e amargando o quarto jogo consecutivo sem conseguir uma vitória, Jô caiu após uma disputa na área com o defensor. O juiz nada marcou e o ponte-pretano, na sequência, se aproximou do corintiano para reclamar da sua queda, sendo respondido com um chute na canela.

Reação

“Foi (agressão). Toda ação gera uma reação. Ele me puxou e me derrubou. Eu pedi o pênalti. Ele foi indo para trás e acabou pisando, tanto que meu pé ainda está roxo. Eu fiz com certeza o movimento da minha reação e acabou pegando na canela dele. Na hora, o juiz não deu nada, mas as imagens pegaram. São coisas que a gente aprende. Se tiver punição, a gente respeita e aceita”, afirmou o jogador. Ainda não há consenso sobre quando teria de cumprir sua suspensão, já que o julgamento está marcado para horas antes da partida contra o Atlético-PR. Na avaliação de membros do departamento jurídico corintiano, uma possível pena só valeria para os jogos subsequentes. No STJD, porém, não há indicação que a pena não seria válida logo para o duelo de horas depois. Acusado no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala de prática de agressão física, Jô disse confiar na capacidade dos seus substitutos. Caso seja julgado como culpado, ele pode pegar de quatro a 12 jogos de molho até poder voltar a atuar pelo Alvinegro. “Temos jogadores que podem me substituir à altura. É torcer para que as coisas deem certo”, avaliou o artilheiro corintiano na temporada, com 23 gols marcados, e também um dos goleadores do Brasileiro, com 16, ao lado de Henrique Dourado, do Fluminense.

Esperanças

A derrota do Palmeiras no Derby contra o Corinthians, neste domingo, deixou grande parte da torcida alviverde sem esperanças de conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Segundo o retrospecto de Vitória e Atlético-PR, adversários de Verdão e Timão, respectivamente, porém, os palestrinos podem seguir acreditando na conquista. Além disso, a melhora da equipe em campo com Alberto Valentim também anima os alviverdes. O Palmeiras visita o Vitória nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Barradão. Em 16 partidas pelo Campeonato Brasileiro nesta temporada, o Rubro-Negro, pior mandante da competição, acumula dez derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias. “Após a partida, no vestiário, os jogadores e o Alexandre Mattos já falaram sobre reação. Lógico que fica um gosto amargo, pela derrota, ninguém gosta de perder, mas eles já sabem que precisamos mudar a chavinha, porque quarta temos um jogo importante contra o Vitória”, disse o técnico Alberto Valentim. O Corinthians soma 62 pontos no Campeonato Brasileiro, oito a mais que o Palmeiras, atual quatro colocado. Além do Vitória, o Palmeiras ainda encara Flamengo (C), Sport (C), Avaí, Botafogo (C) e Atlético-PR até o final do Campeonato Brasileiro. Já o Timão terá Avaí (C), Fluminense (C), Flamengo, Atlético-MG (C) e Sport.

Amistosos

A comissão técnica da Seleção Brasileira já está em Paris para os treinamentos que antecedem os amistosos contra o Japão, no próximo dia 10, em Lille, e contra a Inglaterra, no dia 14, em Londres. Tite e companhia chegaram à capital francesa no início da tarde deste domingo. Dos 25 jogadores convocados, apenas Renato Augusto já se apresentou para realizar o tradicional trabalho à parte com os preparados físicos da equipe canarinho. A grande maioria dos jogadores convocados se apresentarão nesta segunda-feira, quando Tite comandará o primeiro treinamento com o grupo. Os últimos esperados pela comissão técnica em Paris são Diego, do Flamengo, e Diego Souza, do Sport, que devem chegar na França na próxima terça.

Impasse

Para esse período de amistosos, o treinador da Seleção ainda tem de lidar com o impasse envolvendo Philippe Coutinho e Neymar. Sem atuarem no último jogo de seus respectivos clubes por problemas musculares, a dupla que compõem o ataque canarinho deverá ser reavaliada pelo departamento médico do Brasil para saber se possui condições de ir a campo. Essa será a primeira vez desde que assumiu o comando da Seleção Brasileira que Tite comandará sua equipe contra equipes da Ásia e Europa. Depois de reinar no continente sul-americano, fechando as Eliminatórias para a Copa do Mundo na primeira colocação e garantindo vaga para o Mundial de maneira antecipada, o Brasil terá a grande missão de se impor também sobre o Japão, às 10h (de Brasília), na próxima sexta-feira, e Inglaterra, no dia 14, às 18h.

Polêmica

O volante Felipe Melo não entrou em campo no Derby deste domingo entre Corinthians e Palmeiras, mas causou polêmica mesmo assim. No intervalo do confronto – que estava 3 a 1 e terminou em 3 a 2 -, o camisa 30 foi flagrado arremessando sua munhequeira no corintiano Clayson, o que causou tumulto na entrada dos vestiários das equipes. Após o duelo, Clayson se manifestou sobre o ocorrido. Segundo o atleta, o entrevero com Felipe Melo remete ainda ao Campeonato Paulista, quando o atacante ainda atuava na Ponte Preta. “Ele tacou meio que em mim, mas não sei o que passa na cabeça do Felipe Melo, nem quero saber também. O importante foi nossa vitória. Ele já está me ameaçando desde o Campeonato Paulista, quando eu estava na Ponte Preta, e hoje ele quis dar de doido, valentão ali e veio para cima de mim. Mas isso a gente resolve dentro de campo. Não tenho nada contra ele, nem a favor. Não sou amigo dele, nem pretendo ser. Importante é a vitória”, disse o corintiano. Alguns presentes no local dizem que a reação do palmeirense foi motivada por uma provocação de Clayson. O corintiano, porém, negou o caso. “Não falei nada, pode perguntar para a turma que estava do meu lado. É coisa do passado, que ele estava guardando no coração”, completou.

Anonimato

Durante anos Moisés Campos de Lima atuou no anonimato. Dono de um acervo de dezenas (ou centenas) de documentos sobre a CBF, ele agora resolveu se apresentar publicamente. Em entrevista exclusiva ao Terra , o ex-chefe de segurança da seleção campeã do mundo em 1994 contou como elaborou nos últimos anos o total de 46 – isso mesmo, quarenta e seis – dossiês que versam sobre desvios na CBF. Todo material está em poder do Ministério Público Federal, no Rio. Em sua casa, na zona oeste da capital carioca, Moisés recebeu a reportagem e mostrou as cópias dos 46 dossiês – tudo devidamente encadernado, com índice e ilustrações.

Opositor

A decisão de dar sua primeira entrevista como opositor declarado do presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, foi calculada. Ele queria aproveitar a data de início do julgamento de José Maria Marin nos Estados Unidos para se manifestar. O ex-presidente da entidade estará sentado nesta segunda (6) no banco dos réus para que a Corte americana se defina sobre o período de sua condenação ou, o que é pouco provável, o absolva. Marin cumpre prisão domiciliar nos EUA, acusado de receber propinas em negociações de venda de direitos de transmissão de competições de futebol. A mesma acusação recai sobre Del Nero e Ricardo Teixeira, também ex-presidente da CBF. Para Moisés, os três têm de ser banidos do esporte para que a confederação possa ser refundada.

Antidoping

Acabou o silêncio. Pela primeira vez, o atacante Paolo Guerrero falou após ter sido flagrado no exame antidoping na partida do Peru contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa. Em entrevista a rede de TV peruana ‘Latina’, o atacante do Flamengo garantiu estar tranquilo e demonstrou todo seu apoio aos companheiros de seleção. “Estou tranquilo. Vamos fazer força para ganhar. Estou unido com todo o grupo e meus companheiros. Eles têm todo o meu apoio. Vamos, Peru!” disse Guerrero em poucas palavras. Guerrero foi suspenso provisoriamente pela Fifa por 30 dias e ficará fora dos jogos decisivos da seleção peruana, que busca a vaga na Copa do Mundo da Rússia nos dias 10 e 15 de novembro contra a Nova Zelândia. O atacante Paolo Guerrero chegou ao aeroporto Jorge Chavéz, em Lima, no Peru, na tarde deste domingo. O jogador da seleção peruana e do Flamengo foi recebido por uma multidão de torcedores, que foi manifestar apoio ao jogador suspenso por 30 dias.

Contraprova

O jogador peruano apresentou um “resultado analítico adverso” no exame antidoping realizado após a partida entre Peru e Argentina, em duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Enquanto aguarda a contraprova do resultado, Guerrero foi suspenso preventivamente pelo período de 30 dias por determinação da Fifa. A princípio, caso seja mantida a punição, Guerrero não irá estar à disposição do Flamengo e também ficará fora das partidas do Peru contra a Nova Zelândia, nos dias 11 e 15 de novembro, válidas pela repescagem da Copa do Mundo de 2018. O objetivo de Guerrero no Peru é preparar sua defesa para o julgamento de seu polêmico caso. Segundo a imprensa peruana, a defesa do atacante tentará provar a inocência do jogador.

Ressurgiu

O fim do jejum de quase cinco meses confirmou um estigma de Ángel Romero no Corinthians em 2017: artilharia em “jogos grandes”, como o técnico Fábio Carille costuma classificar os duelos decisivos. O atacante paraguaio não marcava desde o dia 11 de junho, mas ressurgiu e abriu o caminho da vitória por 3 a 2 sobre o Palmeiras. Dos seis gols de Romero na temporada, cinco foram marcados em jogos importantes (três em clássicos, um na final do Paulistão e um em mata-mata da Copa do Brasil). O único sem tanta importância foi diante do Linense, ainda na primeira fase do campeonato estadual. Com o jejum, Romero chegou a perder a posição de titular no jogo contra o Botafogo, há três rodadas. Ele retomou a posição na partida seguinte, diante da Ponte Preta, e provavelmente voltaria a ser reserva no Dérbi, mas ganhou sobrevida graças à lesão de Marquinhos Gabriel.

Somando

A derrota do Atlético-MG por 3 a 1 para o Santos, sábado, na Vila Belmiro, não foi e toda ruim para o atacante Fred, que conquistou mais uma marca pessoal na carreira. O jogador marcou o único gol do Galo na partida e se igualou a Zico, somando, agora, 135 gols em Campeonatos Brasileiros, desde 1971, quando foi realizada a primeira edição do atual torneio. A vantagem de Fred em cima do ídolo flamenguista está no tempo que demorou para chegar aos 135 gols. Zico demorou 249 jogos, contra 248 partidas de Fred, uma a menos. O feito coloca Fred como o quarto maior artilheiro da competição. Agora Fred só tem pela frente Roberto Dinamite, com 190 gols, Romário, com 154, e Edmundo, que marcou 153 gols. A maior parte dos gols de Fred foi marcada com a camisa do Fluminense, sendo 91. Pelo Cruzeiro o atacante marcou 24 vezes e 20 pelo Galo.

Comemorou

Em 2017, o centroavante Jô se credenciou como “Rei dos Clássicos”. Neste domingo, o camisa 7 corintiano voltou a balançar as redes e ajudou o Timão a vencer o Palmeiras pelo placar de 3 a 2, em Itaquera. O atacante comemorou o apoio da torcida corintiana, que bateu recorde de público: 46.090 fiéis. “A torcida foi maravilhosa. Ela deu o pontapé inicial, empurrando desde o treino de ontem, com 32 mil pessoas. Nunca vi isso na minha vida. Hoje apoiaram do início ao fim, e o time correspondeu”, celebrou Jô em entrevista ao canal Globo. O enorme público, recorde em jogos do Corinthians em Itaquera, acompanhou a grande vitória corintiana, que fez com que o Alvinegro aumentasse vantagem na liderança do Brasileirão. Agora, a equipe do técnico Fábio Carille soma 62 pontos, seis a mais que o Santos, vice-líder da competição.

Trabalho

“Nessas horas temos que nos apegar Às pessoas que realmente gostam da gente e nos apoiam no dia a dia. Respeitar quem critica e focar no nosso trabalho. Fizemos uma bela partida”, acrescentou o camisa 7. O Corinthians abriu 2 a 0 em 29 minutos de jogo, com os paraguaios Romero e Balbuena. O Palmeiras diminuiu com Mina, mas rapidamente os anfitriões marcaram com Jô, de pênalti, e abriu 3 a 1. Já no segundo tempo, o meia Moisés marcou um belo gol. Com o tento anotado neste domingo, Jô chegou à 16 gols no Campeonato Brasileiro e voltou a dividir a artilharia do torneio com Henrique Dourado, do Fluminense.

Emoções

Se o resultado Clássico das Emoções, entre Santa Cruz e Náutico, foi cruel para os tricolores, o mesmo pode se falar da súmula do confronto preenchida pelo árbitro Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo. Ao ser liberada para consulta, neste domingo, sabe-se de antemão que a equipe jurídica do clube vai ter trabalho extra, nos próximos dias, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Thiago Duarte expulsou Derley e Marcelo Martelotte, na etapa final do confronto, encerrado 3 a 2 para os alvirrubros, no Arruda. Sobre o volante pesa, principalmente, a cabeçada desferida no juiz – mais palavras de baixo calão proferidas para o profissional. Prejudica o treinador o fato de ter associado a atuação de Thiago a algo ilícito, imoral. Outra situação deixa o clube em maus lençóis. Diz respeito a interferências externas. Uma ocorrida quando o árbitro deixou de dar uma penalidade pedida pelo Santa Cruz e outra desenrolada após o fim da partida. Logo depois receber proteção dos policiais da fúria de Derley, Thiago Duarte afirmou que uma pedra foi atirada da torcida do Tricolor no escudo de um dos PMs. No vestiário, encerrado o embate, revelou que a área teve a porta arrombada por um torcedor do Santa Cruz.

Paralisada

Sobre Derley, assim escreveu Thiago Duarte Peixoto: “Expulso por, com a partida paralisada para a cobrança de um tiro de meta, vir em minha direção e dizer as seguintes palavras: C******, você deu o pênalti lá e não vai dar aqui, seu vagabundo filho da p***. Após ser expulso, o mesmo veio em minha direção e desferiu uma cabeçada, que acertou meu olho direito. Após o ocorrido, o mesmo foi contido pelos jogadores de sua equipe, adversários e policiamento”. Em relação a Marcelo Martelotte, Thiago colocou na súmula: “Aos 48 minutos do segundo tempo, após ser informado pelo arbitro assistente numero 1, expulsei da partida o treinador da equipe do Santa Cruz F.C. o sr. Marcelo Martelotte, que disse a ele acintosamente as seguintes palavras: Esse árbitro veio aqui pra roubar a gente de novo, já tinha roubado lá em Londrina também”. Para finalizar, sobre a pedrada e a invasão do vestiário da arbitragem, divulgou Thiago: “Durante a proteção policial uma pedra vinda da arquibancada, onde se localizava a torcida do Santa Cruz F.C. atingiu o escudo policial que nos protegia. Após o termino da partida, um torcedor do Santa Cruz F.C. chutou e arrombou a porta do vestiário de arbitragem. O mesmo foi contido prontamente pelo policiamento presente dentro do vestiário de arbitragem”.

(*) Wilson Barbosa é jornalista e cronista esportivo. Email: www.wilsonbarbosatreze@gmail.com