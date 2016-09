Coluna C & T: Sistemas de apoio à decisão – Daniel Nascimento-e-Silva

Decidir é uma das atividades essenciais do processo gerencial. Depois da análise da situação e relações de causa-efeito, a consequência natural é a decisão. A decisão exige dois requisitos: volume e qualidade de informações e capacidade cognitiva para direcionar o que as informações descrevem para a solução do problema. Nas organizações de ciência e tecnologia, regra geral com raríssimas exceções, ambos os requisitos, se não inexistentes, são extremamente falhos. Mas como esse setor organizacional não funciona, se praticamente todas as organizações, públicas e privadas, têm um batalhão de servidores especializados em Tecnologia da Informação (TI)? O problema parece ser justamente esse: são profissionais de TI. Não são profissionais de gestão. Isso explica por que esse pessoal passa a maior parte do tempo sendo demandado para instalar este ou aquele software, resolver este ou aquele problema de comunicação entre hardwares e fatos semelhantes. O que os dirigentes dessas organizações e pessoal de TI que nelas labutam não sabem é que todo o esquema de informações existe para fazer funcionar a organização. Este texto tem como objetivo mostrar a essencialidade da mudança de foco das TIs nas organizações de ciência e tecnologia para o suporte às decisões.

Para que algo aconteça no futuro, é necessário que se escolha o que se pretende concretizar. A realidade organizacional atual é consequência das decisões (conscientes ou inconscientes) que se tomaram no passado. O que se passa nas nossas organizações é que praticamente ninguém percebe ou conhece essa lógica e necessidade gerenciais. Como consequência, as decisões tomadas não são baseadas em análises racionais dos fatos e fenômenos organizacionais e a cognição é puramente instintiva, improvisada, centrada no achismo. E o resultado de tudo isso é uma organização empurrada pelas ondas das adversidades, sem comando, sem direção e sem praticamente nenhum marujo que conheça as ferramentas e procedimentos que deveria conhecer e operar.

É extremamente comum encontrarem-se coordenadores e pró-reitores de organizações de ciência e tecnologia que não sabem para onde estão conduzindo suas unidades organizacionais. Não é que tenham má vontade ou que sejam inescrupulosos. São apenas ignorantes. Dito de outra forma, eles não são maus. Apenas, esses gestores, não conhecem as ferramentas e procedimentos gerenciais. E não há suporte informacional que lhes amenizem a ignorância. Organizações há, por exemplo, cujos gestores não conhecem as ferramentas e procedimentos gerenciais mas a base informacional é tão robusta que basta que o gerente tenha um mínimo de bom senso para que saiba interpretar e compreender os painéis de indicadores para que possam tomar, sustentar ou modificar suas decisões.

Em gestão de pessoas, por exemplo, é difícil encontrar uma organização que tenha dados e informações que permitam a seus gestores dizer quantos servidores terão que se aposentar ano a ano para os próximos 30 anos ou quais são as habilidades mais comuns de seu corpo docente ou quais as publicações mais relevantes (Qualis B1 para cima, por exemplo) ou quais os pesquisadores mais produtivos dos últimos três anos. Em gestão de pesquisas, não há suporte informacional que permita decidir em que linhas de pesquisas investir, qual a produtividades dos pesquisadores e muito menos criar a rede de relacionamentos de seus pesquisadores, individual ou grupalmente, nacional ou internacionalmente. Em gestão financeira, o coordenador de curso não pode decidir não porque seja ilegal ou que a organização seja centralizada, mas porque até aqueles que decidem sobre a entrada e saída de dinheiro não conhecem, de fato, a saúde financeira das unidades sobre as quais deveriam ser responsáveis.

O que tem acontecido, equivocadamente, é que os profissionais de TI, que desconhecem gestão, é que decidem o que fazer e como fazer em softwares e hardwares. Mas não conseguem ligar hardwares e softwares para o foco principal de toda organização, de ciência e tecnologia ou não, que é produzir. Não há softwares utilizados para desenhar os sistemas de formação profissional ou projetar as receitas com atividades de extensão. Em organizações que deveriam ser especializadas em tecnologias, como os Institutos Federais, os sistemas utilizados são muito mais antigos do que os utilizados pelas organizações mais atrasadas em tecnologias. Isso quer dizer que as decisões nas organizações do ambiente externo, por mais atrasadas que estejam tecnologicamente, têm maior suporte do que as praticadas naquelas organizações.

Por que isso acontece? Por que as organizações e suas subunidades não sabem aonde querem chegar. Não têm objetivos na acepção plena da palavra e, consequentemente, não conseguem desenhar os caminhos que levem até lá. Em planejamento estratégico, por exemplo, é rara a organização que conseguiu sair dos objetivos e mapas estratégicos para a construção dos painéis de indicadores. Quase todos imaginam que um plano estratégico é apenas objetivos e mapas estratégicos. Não entendem que esse é o aspecto formal, modelar, é o perfil do plano, seu escopo. Além do formal, é preciso o material, o conteúdo, os esquemas lógicos. E isso só é possível com Tecnologia da Informação, com softwares de gestão, onde o que interessa (metas, métricas, indicadores e medidas) possa ser entendido e manuseado para construir a realidade desejada.

Sem sistemas de suporte às decisões não há gestão. A razão disso é que as decisões, que representam a indicação de que destinos e caminhos a organização deverá perseguir, não podem ser frutos do improviso. Onde o improviso está estabelecido, quase todas as decisões e ações recebem o nome de “urgente”. Por isso, onde as urgências predominam a infantilidade e improvisos gerenciais imperam porque não conseguem estabelecer padrões e rotinas racionais de decisão. Não conseguem porque não há sistemas de suporte às decisões. E não há esses sistemas porque, de fato, não há gestão.