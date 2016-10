Coluna C & T: Responsabilidade Socioambiental – Daniel Nascimento-e-Silva

Muita gente se encanta quando visita uma organização de ciência e tecnologia profissionalmente gerenciada. Uma das primeiras coisas a chamar a atenção é a sintonia entre o ambiente interno da organização com o seu ambiente externo: beleza física, organização espacial, simpatia das pessoas, ordenamento ambiental, cumprimento das normas de coexistência, dentre inúmeros outros fatores criminosamente deixados de lado naquelas organizações onde imperam o amadorismo e o improviso. Evidentemente que há aqueles que imaginam que as organizações bem geridas escolhem os ambientes ou espaços geográficos, urbanos ou rurais, mais desenvolvidos e ordenados, em crasso erro de percepção. Quando conhecem a história dessas organizações de sucesso é que compreendem que foram elas que criaram o desenvolvimento e o ordenamento do entorno. É esse o desejo do legislador quando colocou sob responsabilidade das organizações de ciência e tecnologia a contribuição para o desenvolvimento socioambiental, foco deste artigo.

A responsabilidade socioambiental é outro fenômeno muito falado, mal compreendido e quase nunca praticado. Tem gente até que confunde distribuir cestas de natal e donativos, esporadicamente, como ações que se enquadrariam sob essa égide. Não sabem que ser responsável não pode jamais ser transitória, efêmera e circunstancial. Uma organização tem responsabilidade socioambiental quando desenvolve um plano de longo prazo, permanente, com abrangência em todo o seu entorno de atuação. Por essa razão os planos de gestão socioambiental são de longo prazo, envolvem toda a organização e seu corpo social e as atividades só são encerradas quando o foco ou as causas dos problemas a serem solucionados são eliminadas. Quando o foco ou causas são eliminadas não acaba a responsabilidade da organização. Outro foco é escolhido e novo plano é executado, e assim sucessivamente, enquanto a organização existir.

Nas organizações de ciência e tecnologia esperava-se que as atividades de pesquisa, por exemplo, tomassem como objeto de estudo aspectos do seu ambiente de inserção. Para que se tenha um exemplo disso, quase todas as organizações que atuam no polo industrial de Manaus têm problemas seriíssimos de logística. Caso as organizações de ciência e tecnologia de Manaus tivessem responsabilidade socioambiental, aquelas que tivessem cursos de graduação ou pós-graduação em logística tomariam para si a responsabilidade copartícipe de ajudar a solucionar o problema. As aulas dos cursos e as pesquisas teriam o desafio de superação do problema como motivador e as descobertas obtidas seriam alocadas e testadas nas organizações do polo industrial. Mas a nossa realidade é outra.

Outro exemplo terrível: os moradores dos entornos dos igarapés de Manaus são abandonados pelo poder público. Essa população vive por sua conta e risco. E é provável que os burocratas do governo tenham alguma informação sobre os inúmeros desafios que esse povo enfrenta diariamente para sobreviver, mas ninguém se mobiliza de forma planejada e responsável. Nem as organizações de ciência e tecnologia da cidade. Experiências de outras realidades brasileiras e mundiais mostram que casos semelhantes são tomados sob a batuta de organizações de ciência e tecnologia, que elabora e executa o plano de transformação da realidade dessa população de risco, com o auxílio de inúmeras organizações parceiras (inclusive do setor público). A capacidade dessa aglutinação é que as organizações de ciência e tecnologia ainda têm a credibilidade que faltam aos outros tipos de organizações, públicas ou privadas.

Quem desconhece responsabilidade socioambiental não percebe, como consequência, que o sucesso das organizações de ciência e tecnologia é dependente do sucesso do seu ambiente de atuação. Sua capacidade de inovação ou de resolução de problemas não tem forma mais prática e incontestável de se apresentada do que um portifólio de sucessos realizado no seu entorno, tendo a própria organização como o centro geodésico dos benefícios que é capaz de gerar. É como se fosse uma onda do bem, da mudança transformadora, cujo epicentro seria a organização de ciência e tecnologia. Quem conhece realmente a prática da responsabilidade socioambiental em organizações de ciência e tecnologia é a primeira coisa que tenta visualizar. A razão é simples: se a organização não consegue transformar a si mesma, não conseguirá transformar nenhum componente do seu ambiente de inserção.

Há organizações de ciência e tecnologia que, arrogantemente, pretende resolver problemas de eletricidade, eletrônica e seus derivados em organizações de seu ambiente. No entanto, uma visita às suas unidades e instalações mostra equipamentos quebrados, com funcionamento inadequado, sujos, sem manutenção e tudo aquilo que a própria organização pretende consertar nas organizações que gostaria que fossem suas clientes. Os mesmos indivíduos, míopes, não percebem que não são capazes de resolver os problemas dos outros porque não demonstrou capacidade de resolver os seus. A miopia e a falta de raciocínio impedem essas pessoas de perceber que não é o que sabem que lhes dá o passaporte para o mundo externo à organização, mas, sim, o que fazem e fizeram. Aqui, o passado e seu histórico (em formato de portifólio) é a mina de ouro, não a intenção.

A organização que tem responsabilidade socioambiental faz dos problemas do seu entorno condição essencial para o seu sucesso. É resolvendo primeiro os seus problemas, internamente, que poderá avançar, pouco a pouco aos problemas dos outros. Quanto mais resolve os seus problemas e dos outros, maior o seu sucesso e mais efetiva a sua responsabilidade. A razão é simples de ser compreendida: os problemas dos outros carecem de intimidade para serem compreendidos em suas nuances principais. Consequentemente, é a prática planejada, de longo prazo, cujos meandros sejam esse avançar contínuo para o espaço global do ambiente, que demonstra e testifica a responsabilidade efetiva da organização.