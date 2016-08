Coluna C & T: Redes organizacionais- Daniel Nascimento-e-Silva

Do ponto de vista técnico-científico, as redes organizacionais são agrupamentos de indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações que configuram novos formatos de organizações. Representam algumas das possibilidades de rearranjos e permutações de seus elementos-chave para que os objetivos e metas possam ser alcançados, especialmente quando são percebidos como desafios difíceis de serem concretizados. Do ponto de vista prático gerencial, esses formatos permitem que recursos e potencialidades organizacionais sejam rearranjados para superar problemas cuja estruturação comum se mostra infrutífera (rede de organizações interna) ou para aproveitar oportunidades ou lidar com ameaças do ambiente externo que, sozinha, dificilmente poderiam ser aproveitadas ou monitoradas. No entanto, na realidade da prática gerencial das organizações de ciência e tecnologia, esses formatos são praticamente inexistentes. O que se vê, também esporadicamente, são esquemas de parcerias biunívocos ou tripartites, em forma de contrapartidas recíprocas de prestação de serviços e disponibilização de recursos. Este artigo tem como finalidade explicar o poder que as redes de organizações têm para a construção do futuro desejado pelas organizações de ciência e tecnologia.

Uma organização é todo agrupamento humano que tem pelo menos um objetivo em comum. As redes organizacionais podem ou não ser uma organização. Geralmente, as redes de organizações interna se configuram como organizações porque partilham de mesmos recursos e objetivos da organização maior; no entanto, as organizações que fazem parte de redes externas mantêm seus objetivos e metas originários e fazem parte das redes porque o poder dos agrupamentos organizacionais é multiplicado e facilita o alcance de seus objetivos e metas particulares. Exemplos de redes de organizações externas são de conhecimentos de muitos, como os consórcios para a realização de obras de grandes envergaduras e alianças estratégicas, dentre outras.

A configuração de organizações em redes permite que cada organização componente mantenha sua core competence. Aliás, essa competência central, forte e competitiva, é o que interessa às demais organizações da rede, de maneira que uma rede seria a somatória ou multiplicação dessas competências essenciais individuais, gerando como resultado uma competência muito maior do que a mera somatória de cada uma delas. É isso, por exemplo, o que permite que um grupo de microempresas tenha o poder competitivo ou de barganha de organização de médio porte. No caso de organizações públicas de ciência e tecnologia, por exemplo, a configuração de uma rede regional configuraria maior poder de negociação com o governo ou fornecedores do que negociações feitas isoladamente.

Vejamos o poder das redes. Determinada cidade amazônica não tinha serviços de internet. Algumas lojas de maior poder econômico resolveram criar suas próprias internets. O mesmo foi feito por organizações públicas, tanto municipais quanto estaduais e federais. A qualidade dos serviços que criaram é extremamente baixo. A conexão cai constantemente e muitas vezes fica vários dias inativa, uma vez que a assistência técnica está concentrada em outro município. A somatória dos investimentos individuais para a geração desse serviço foi quatro vezes superior aos investimentos necessários para a execução de um projeto de banda larga de alta velocidade, com equipamentos de última geração e distribuição gratuita para todo o pequeno município. Por que essas organizações não se reuniram e criaram uma rede de organizações, se havia entre elas uma instituição de ciência e tecnologia?

As organizações de uma pequena cidade do oeste catarinense, no início da década de 2000, consideraram que precisariam de serviços de internet para impulsionar seus negócios. Organizações públicas de todos os níveis também pensaram o mesmo quase que simultaneamente. Como de praxe, os empreendedores privados conversaram entre si sobre o desafio de terem internet nos seus negócios; os gestores públicos fizeram o mesmo. Em determinado evento, representantes dos grupos privado e público se encontraram e, eventualmente, o assunto da internet veio à baila. Desse encontro nasceu o acordo de pensarem uma alternativa comum, que beneficiasse também a população da cidade, uma vez que recursos públicos teriam que ser aplicados. Em menos de um ano criaram e executaram uma rede de organizações que supriu a necessidade de internet das organizações parceiras e também da população. Os recursos aplicados foram cinco vezes menores do que cada uma das organizações teria que aplicar individualmente.

A somatória dos esforços não faz parte apenas das organizações. O puxirum amazônico e o mutirão conhecido em todo o País são exemplos de redes de organizações. Mas, pergunta indecente, por que as organizações de ciência e tecnologia não utilizam as redes organizacionais para multiplicar suas capacidades de alcançar seus objetivos e metas e lidar com mais adequação com o ambiente externo? Resposta ousada: não o fazem por causa do analfabetismo gerencial, esse câncer que grassa em vários tipos de organizações, em especial nas que lidam com ciência e tecnologia. Além disso, é prática dessas organizações tupiniquins o isolamento. Colocam-se em uma redoma em atitude arrogante e infantil, imaginando-se detentores divinos de conhecimentos e soluções.

Que não se engane. As redes de organizações só são utilizadas por organizações gerenciadas profissionalmente porque seus desafios de criação e execução são inúmeras vezes maiores do que o deixar as coisas como estão, prática costumeira de antigerenciamento praticado por organizações de ciência e tecnologia, principalmente as públicas. O ambiente externo é um desafio às organizações, quando se não sabe como entendê-lo. Mas não basta entender. É necessário, a partir do entendimento, saber como lidar com ele. E as redes de organizações são instrumentos gerenciais essenciais para toda organização que pretenda efetivamente construir o seu próprio futuro.