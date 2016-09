Coluna C & T: Logística e meio ambiente – Daniel Nascimento-e-Silva

Tecnicamente, as atividades organizacionais podem ser divididas em meio e fim. As atividades fim são aquelas que representam a finalidade da organização, na qual executa toda a sua competência competitiva, com o perdão do pleonasmo; já as atividades meio são as responsáveis pelo suporte às atividades fim, sem as quais a organização não consegue alcançar seus objetivos organizacionais porque fica impedida de produzir. Essa lógica não é compreendida pela maior parte dos gestores de organizações de ciência e tecnologia, sejam reitores ou gerentes de nível operacional. A consequência é que as estruturas organizacionais dessas organizações não são funcionais e seus custos de funcionamento são extremamente altos. E dentre as atividades meio, as operações logísticas internas e externas são as mais desconhecidas e desconsideradas no processo gerencial. Dessa forma, este texto tem como objetivo mostrar por que as atividades logísticas enquanto meios são essenciais para o sucesso das organizações de ciência e tecnologia.As atividades logísticas são divididas em duas dimensões: suprimento e distribuição. A logística de suprimento relaciona a organização de ciência e tecnologia com os seus fornecedores, enquanto a logística de distribuição faz a intermediação da organização com os seus clientes ou usuários. Grosso modo, as organizações de ciência e tecnologia executam, e muito mal, apenas um dos desafios da logística de suprimentos, que é a aquisição de materiais. A outra parte, a distribuição, praticamente ninguém a executa. As organizações públicas, então, parecem que nunca ouviram falar nem de distribuição, nem de suprimento. E quando aparece um metido a entendido, confunde licitações com logística de suprimento. E para estes, logística de distribuição não se aplica às organizações públicas de ciência e tecnologia. Vejamos algumas peculiaridades para que se compreenda a essencialidade da logística enquanto forma de gerenciar o ambiente externo organizacional.

Certa organização pública se encontrou com o desafio de adquirir material didático para determinado curso que teria que realizar em alguns municípios de certo estado amazônico. Fez a licitação, tudo como manda a Lei, mas interpretada de forma irracional do ponto de vista gerencial. O mesmo desafio outra organização de ciência e tecnologia de estado vizinho também teve. Agora, também como manda a Lei, terceirizou a incumbência para uma Fundação de Apoio, cujos técnicos, além de conhecer a lei, também conhecem adequadamente a sua cadeia de fornecedores. Ao final dos certamos, a primeira organização adquiriu os materiais a um custo 12 vezes maior do que adquiriu a segunda organização, por meio da Fundação. O que há de errado nisso?

As organizações de ciência e tecnologia públicas (e também quase todas as particulares) não têm profissionais especializados em suporte às suas atividades fim. Geralmente, improvisam professores para executar essas atividades, como se qualquer pessoa pudesse fazê-las bem. O que os dirigentes não sabem é que muitas vezes os custos de operação e manutenção das atividades meio chegam a ser superiores à operação e manutenção das próprias atividades fim. E, mais ainda, um dos desafios dos profissionais de logística (e de todas as demais atividades meio) é reduzir os seus custos de operação ao máximo possível para que os serviços prestados às atividades fim ganhem em economia de escala. Quanto mais próximo for a operação da economia de escala, maior o grau de eficiência dos processos e do sistema. A eficiência de produção ou do produto é desafio do gerenciamento das atividades fim. Esses exemplos mostram que as organizações de ciência e tecnologia não conseguem gerenciar a logística de suprimento.

Vejam esses outros dois exemplos. Uma organização amazônica de ciência e tecnologia precisava disponibilizar a seus alunos e pesquisadores dispersos ao longo do território de determinado estado os materiais de ensino e pesquisa. Dispondo de alguns técnicos administrativos e professores, teve que contratar alguns serviços adicionais para dar conta da sua missão. Outra organização, também amazônica, teve o mesmo desafio, mas com um território muitas vezes maior, com maior número de unidades dispersas e maior obstáculos geográficos e operacionais. Ao final da execução do projeto, o custo da primeira organização de ciência e tecnologia apenas com os serviços adicionais foi quatro vezes superior ao custo da execução feita pela segunda organização, que também lançou mão dos serviços de uma Fundação de Apoio. Esses exemplos mostram que as organizações de ciência e tecnologia não conseguem gerenciar logística de distribuição porque não sabem se relacionar com seus clientes e usuários. Aliás, não admitem sequer a exis

tência de clientes. Não sabem que cliente é apenas um termo técnico utilizado para todo aquele que recebe algum bem ou serviço prestado.

A gestão ambiental não é apenas o luxo de lidar com matinhos e bichinhos, como muitos imaginam. A gestão ambiental vai muito além da preocupação exclusiva com a natureza. Ambiente é tudo aquilo que envolve a organização e se estende até onde esta exerça sua influência. A razão disso é que nenhuma organização existe e opera em um vazio. Sua forma de operação é sempre relacional, tanto a montante (suprimento) quanto a jusante (distribuição). Toda organização, especialmente as de ciência e tecnologia, precisam saber lidar adequadamente com seus fornecedores (suprimento) e clientes/usuários (distribuição). Quanto mais eficiente e eficaz for essa cadeia relacional, mais efetiva será sua atuação. E maior a probabilidade de se institucionalizar.

No caso das organizações públicas de ciência e tecnologia, profissionalizar o gerenciamento das atividades meio, em especial o da logística, não é apenas atestado de compromisso institucional, mas fundamentalmente respeito aos parcos recursos do contribuinte. O servidor público tem que saber que não é o dono da instituição. É e tem que ser um servidor. E todo servidor tem que servir. Ele não existe para ser servido pelo público. Existe para servir ao público. E todo servir começa com o compromisso de fazer bem o que se comprometeu em fazer. Fazer bem a logística é passo essencial para fazer funcionar bem a instituição. O resto é improviso.