Coluna C & T: Gestão do conhecimento – Daniel Nascimento-e-Silva

Se tem um fenômeno em torno do qual há muitas discussões e debates sem que os debatedores saibam com precisão do que discutem e debatem, este é a gestão do conhecimento. É praticamente impossível encontrar alguém com formação em tecnologia da informação e comunicação, administração e áreas correlatas que não se considere especialista neste fenômeno modal. Mais ainda, quase sempre consideram que a concepção do outro é equivocada e que quem discorda de sua posição é ignorante ou retardado. O fato é que um fenômeno tão singelo ganhou dimensões tão pitorescas que os especialistas, quem realmente sabe do que fala, ficam escandalizados com o que lê, ouve e vê sobre o conhecimento organizacional e sua gestão. E a consequência disso tem sido desastrosa para as organizações, inclusive e principalmente as de ciência e tecnologia, que deveriam ser as organizações que, por excelência, fossem as mais capazes tanto de produzir quanto de gerenciar o conhecimento. Neste sentido, este artigo tem como objetivo mostrar caminhos para o adequado gerenciamento do conhecimento nas organizações de ciência e tecnologia.

As organizações são consideradas entidades capazes de aprender pelo motivo singelo de que são compostas por pessoas. Por essa razão tem emergido, nas últimas décadas, a convicção filosófica e a constatação empírica de que o conhecimento, produto das atividades de aprendizagem, é o maior patrimônio das organizações. Dito de outra forma, não são as marcas, patrimônios ou patentes, por exemplo, que fazem com que as organizações se transformem em máquinas de ganhar dinheiro e suprir necessidades de clientes e usuários: são as inteligências que as pessoas são capazes de manusear em direção a objetivos e metas determinados. O conhecimento, portanto, é a força motriz que faz com que as organizações se desenvolvam, fiquem estacionárias ou sejam eliminadas do ambiente.

O problema é que é difícil, ainda, encontrar organizações que saibam com exatidão que conhecimentos precisam agora e que vão precisar no futuro, que conhecimentos atuais precisam ser descartados, onde estão esses conhecimentos, dentre outras questões decisivas para o gerenciamento. Indo pouco além, conhecimentos essenciais como a quantidade de servidores que se aposentarão, ano a ano, nas próximas décadas são desconhecidos, assim como os fatores que determinam tanto a satisfação no trabalho quanto a produtividade do corpo social são ignorados pelos gerentes. Indo um pouco além, nas organizações de ciência e tecnologia, os gestores não sabem quem são seus servidores com profundidade, de maneira que possam inovar tanto no processo de ensino e pesquisa quanto na capacidade organizacional de suprir necessidades do ambiente externo via extensão, inovação e empreendedorismo tecnológico. Em termos de gestão de conhecimentos, ao que tudo indica, grande parte das organizações de ciência e tecnologia são tão ruins quanto a geração de conhecimentos.

Mas tem exceções louváveis a essa regra. Há Instituto Federal, por exemplo, que sabe, ano a ano, quantos servidores deverão se aposentar, quantos deverão entrar em cursos de mestrado e doutorado, a quantidade de publicações em jornais de notícias populares e em revistas científicas por parte de seu corpo docente e técnico, dentre outras estatísticas que demonstram de forma indireta o conhecimento que a organização detém. Há organizações privadas, também, que conseguem fugir à regra da mediocridade de falta de aproveitamento dos conhecimentos que têm e, por causa disso, multiplicar as fontes de receitas e redução de custos de formas extraordinárias. Onde quase todas as organizações de ciência e tecnologia fracassam, as que conseguem lidar com adequação com os conhecimentos de que dispõem se transformam em verdadeiras vedetes, como se fizessem milagres. E, de fato, são prodígios que apenas o conhecimento pode fazer.

Um pequeno exemplo é capaz de demonstrar o que a gestão do conhecimento é capaz de fazer. Determinada instituição pública resolveu criar uns cursos de graduação novos e, para isso, precisava expandir seu espaço físico, laboratórios e outros itens de infraestrutura. Como todo gerente improvisado faz, montou uma equipe para aliciar políticos e fez várias viagens a Brasília, para adquirir “recursos” e “verbas”, termos que são sempre sinônimos de dinheiro. Conseguiram uma promessa daqui e uns trocados ali, que não davam sequer para comprar 100 sacos de cimento. Depois de alguns anos tentando, o que se viu foi apenas umas tocas lembranças de fundações do prédio que deveria abrigar os novos cursos, que foram esquecidos.

Em outro lugar e em instituição congênere, um grupo se formou para implantar oito novos cursos com gigantesca expansão física e infraestrutural. Elaboraram os projetos e anunciaram aos stakeholders a ambição pretendida para os próximos 40 anos. Isso mesmo, QUARENTA anos! Assinavam os projetos expoentes de suas áreas, em iniciativa de parceira inédita em nível mundial. Em menos de seis meses a organização tinha auferido 280 milhões de dólares em investimentos do tipo joint venture e mais 400 estariam disponíveis ao longo dos 40 anos. Com menos de cinco anos os investimentos se pagaram com as receitas geradas por aquela organização pública. Hoje é símbolo nacional de competência.

A razão do sucesso foi o conhecimento preciso de como a organização quer estar daqui a um século (isso mesmo, 100 anos), objetivos, metas, com medidas, métricas, indicadores e painéis de acompanhamento disponíveis para todos os seus stakeholders, especialmente os investidores. Seus sistemas (sim, são vários) de governança fornecem em tempo real a confiança de que todos necessitam. Por essa razão, não lhes faltam aportes de recursos. E provavelmente jamais faltarão. Desde que a gestão do seu conhecimento continue adequada e mais e mais conhecimentos sejam produzidos, evidentemente…