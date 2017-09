Coluna C & T: Diretor de Planejamento – Daniel Nascimento-e-Silva

O desconhecimento gerencial leva muitas organizações de ciência e tecnologia a criar unidades de comando para lidar com planejamento. É como se uma única unidade fosse capaz de dar conta de todos os desafios de todas as unidades dessas organizações, além de acompanhar a evolução das metas e fazer as devidas correções. Os dirigentes das organizações que assim procedem não sabem que o planejamento é apenas a primeira etapa de quatro conjuntos de atividades inerentes a todos os que ocupam qualquer posição de gestão, não importando se essa posição seja no alto ou embaixo da hierarquia organizacional. Este artigo tem como objetivo mostrar que as diretorias de planejamento nas organizações de ciência e tecnologia são inócuas.

O planejamento é a primeira etapa do processo gerencial. E o processo gerencial é o conjunto de atividades ligadas à decisão de onde e como chegar (planejamento), organização e disponibilização dos recursos necessários para chegar onde se pretende chegar (organização), elaboração do esquema de liderança, comunicações e motivação para lidar com as pessoas que fazem parte da organização e com as quais tenham que se relacionar (direção), assim como elaborar e implementar mecanismos que impeçam que os caminhos desenhados sejam desviados (controle). Todo indivíduo na posição de gestor precisa conhecer e saber aplicar com precisão todas essas atividades.

Se todos os gestores precisam saber planejar e executar planos, uma diretoria ou outra unidade de comando especializada em planejamento serviria para quê? No mínimo, para nada. No máximo, para gerar e alimentar conflitos organizacionais gritantes. Imagine uma unidade planejando o que todas as demais devem fazer e dizer como fazer. Se não é fácil imaginar, vamos facilitar. Tome o caso de um instituto federal que tem 15 unidades espalhadas territorialmente e que cada uma dessas unidades tenha 20 subunidades. Isso daria um total de 300 subunidades, o que implicaria em 300 planos específicos, além dos planos de agregação. Por exemplo, a diretoria de pesquisa de um campus é um grupo de subunidades de pesquisa, que deve ter pelo menos duas unidades.

Para que se faça um plano é necessário, antes, o diagnóstico ambiental. Esse diagnóstico é feito em dois planos: o externo e o interno. O externo tenta mapear as forças que interferem sobre a unidade ou agregado de unidade ou mesmo de toda a organização de ciência e tecnologia e que se transformam em ameaças ou oportunidades; o diagnóstico interno mapeia os pontos fortes e fracos da organização. Do confronto desses dois planos são descobertos os objetivos e metas que a unidade, agregado de unidades ou a organização precisa alcançar. Imagine se uma única unidade seria capaz de fazer isso continuamente, todos os dias do ano!

A irracionalidade da diretoria de planejamento seria a mesma se toda organização resolvesse criar, além desta unidade, a diretoria de organização, a diretoria de direção e a diretoria de controle! Aliás, as primeiras ideias de gestão pensavam exatamente dessa forma: um grupo de iluminados faria os planos para os demais, normais, executarem. Assim pensava Taylor, por exemplo, o pai da Administração. A história mostrou que ele estava redondamente enganado. E todas as organizações que seguiram essas orientações ou sucumbiram ou tiveram prejuízos enormes em suas operações.

Mas isso quer dizer que não deve haver uma unidade de planejamento para lidar com os desafios da organização de ciência e tecnologia? Note bem, o que foi falado aqui é que não há razão para ter uma unidade de linha, de comando, responsável pelo planejamento organizacional. Dizendo de outra forma, não pode haver uma pró-reitoria de planejamento porque sua responsabilidade seria produzir planos, da mesma forma que uma pró-reitoria de pesquisa deve produzir pesquisas e uma pró-reitoria de pós-graduação deve produzir profissionais pós-graduados. Como todas as unidades ou são atividades-meio (produzem para outras unidades da própria organização) ou atividades-fim (produzem para o ambiente externo), as unidades de planejamento seriam inócuas, já que toda unidade precisa aplicar o processo gerencial, o que inclui seu próprio planejamento.

Mas é necessária uma unidade para lidar com o plano global, organizacional, estratégico. Esse plano é de toda a organização, a que todas as subunidades organizacionais, desde as pró-reitorias até as coordenações operacionais, devem ter como referência, o que significa que seus planos estratégicos devem mirar o alcance dos objetivos de toda a organização. A exigência técnica é que essa unidade de planejamento não deve ser de comando, de linha. Na linguagem popular, a unidade de planejamento estratégico não pode mandar em ninguém. Ela deve estar vinculada, em formato de assessoria, de aconselhamento, ao CEO, ao reitor.

Na verdade, o planejamento estratégico deve conter profissionais de elevada capacidade e conhecimento técnico e por eles ser dirigido, além de membros da sociedade e do corpo diretor da organização de ciência e tecnologia. Com essa composição é facilitada uma das exigências técnicas mais difíceis de ser alcançada, que é a participação do maior contingente possível de pessoas na elaboração e execução dos planos. Além disso, essa unidade estaria a serviço de todas as subunidades para auxílio na elaboração de seus planos setoriais.

O planejamento é essencial para o sucesso de toda e qualquer organização. Mas isso tem que ser feito por toda subunidade, por todo gestor. Cada qual é responsável pela escolha do destino a ser alcançado, assim como o caminho que leve até ele. Esse é o desafio das unidades de linha, de comando. O planejamento global é responsabilidade do CEO da instituição porque globais são suas responsabilidades. Para este caso, é necessária uma unidade de planejamento em formato de assessoria, sem comando, de auxílio às subunidades organizacionais.

(*) Daniel Nascimento-e-Silva, PhD, professor e Pesquisador do Instituto Federal do Amazonas (IFAM)