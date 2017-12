Coluna C & T: Diretor de Empreendedorismo Tecnológico – Daniel Nascimento-e-Silva

Ainda que muitos teimam e contestem, vivemos, já, o tempo da tecnologia, da ciência aplicada. E esse tempo e essa característica invadem todas as dimensões e espaços da vida humana associada, seja o do cotidiano das famílias, seja o das grandes corporações transnacionais. E isso, naturalmente, também permeia a realidade das organizações de ciência e tecnologia. Infelizmente, por recalcitrância contumaz, rejeitam-se quase todas as formas de colocar as tecnologias gerenciais a serviço das organizações que deveriam gerar e ser as protagonistas das tecnologias nos seus ambientes de atuação. O que vale para os outros é negado para elas, numa autocontradição que chama a atenção de todos do ambiente externo, menos os recalcitrantes do ambiente interno. Neste sentido, este artigo tem como objetivo mostrar o papel do diretor de inovação no gerenciamento das organizações de ciência e tecnologia.

O empreendedorismo tecnológico é a aplicação da função de marketing com a visão e as ferramentas tecnológicas. A função de marketing é o desafio de identificar e suprir as necessidades do público-alvo de sua organização de forma eficiente e com elevado grau de satisfação. Transposto para a função empreendedora, a eficiência é feita a partir da viabilidade do empreendimento no longo prazo em torno de demanda suficiente (econômica) que garanta a alimentação de dinheiro (financeira) para que o processo produtivo seja aperfeiçoado (técnica) constantemente (efetiva). O empreendedorismo tecnológico, por sua vez, é a aplicação dessa visão aqui sintetizada a partir de tecnologias gerenciais para gerar novos empreendimentos sustentados pela tecnologia. Vamos traduzir isso.

Para que haja empreendedorismo tecnológico, não é suficiente que o negócio tenha a tecnologia como base: é necessário que o gerenciamento seja também tecnológico. A razão disso é que as tecnologias exigem formas de tratamento (tanto técnico-científico quanto técnico-gerencial) também tecnológicas. Não é garantido o sucesso de um empreendimento de base tecnológica sem gerenciamento também de base tecnológica. Vamos a alguns exemplos.

A incubadora de empresas de certa instituição privada era criteriosamente (entenda-se tecnicamente competente) hábil para avaliar a base tecnológica de todos os investimentos que se lhe eram apresentados. E realmente escolhia com maestria os mais promissores, tanto que seus concorrentes assim a avaliavam. No entanto, praticamente todos fracassavam, uma vez que praticamente nenhum era desincubado, mesmo com as prorrogações dos prazos, o que era considerado estranho pelo mercado.

Outra incubadora, agora pública, não era tão hábil para selecionar os projetos de empreendedorismo tecnológico, mas também estranhamente antes do tempo esses empreendimentos ganhavam vida própria. E isso também chamava a atenção do mercado para que pudesse entender o segredo, o que estava por trás desse sucesso aprioristicamente improvável.

A diferença entre os projetos de empreendedorismo tecnológico que fracassam e os que se desenvolvem é o seu gerenciamento. Aqueles projetos que não apresentavam base tecnológica gerencial fracassaram quase todos, de maneira que os que sobreviveram o fizeram a um custo que quase igualava suas receitas, enquanto os que ganharam asas e se expandiram aplicaram técnicas e procedimentos gerenciais compatíveis com a natureza do negócio, as características do mercado, as estratégias escolhidas, a cultura do seu quadro de pessoal e inúmeras outras dimensões gerenciais que apenas o conhecimento técnico é capaz de lidar.

Já explicamos diversas vezes que a gerência tática é quem que, efetivamente, se responsabiliza pelos resultados organizacionais. E isso significa que é o diretor de inovação que precisa ter os conhecimentos, habilidades e atitudes de empreendedor tecnológico para que possa compor sua equipe com indivíduos que compartilhem visão de munda semelhante e, com isso, iniciar a edificação de uma cultura de compatibilização da visão empreendedora dos projetos com os quais trabalhará com a efetiva aplicação de tecnologias gerenciais no cotidiano de sua gestão.

O diretor de inovação, portanto, tem desafios que sinalizam que competências deverá ter. Todas elas se materializam no desafio da formação de empreendedores internos, o endoempreendedorismo. Equipes que lidam com empreendedores precisam ser compostas por empreendedores, indivíduos que sabem e exercitam constante o empreendedorismo nos seus locais de trabalho, em casa e nas organizações de que participam. O segundo desafio é o domínio sobre cada uma das etapas do processo gerencial (planejamento, organização, direção e controle), suas ferramentas (BSC, MRP, 5W2H etc.) e procedimentos (avaliação de desempenho, análises de mercados, construções de cenários etc.) de base tecnológica. A tecnologia, como aplicação do conhecimento científico, garante maior probabilidade de acertos e sucessos ao empreendimento tanto devido ao seu gerenciamento quanto pela tecnologia que incorpora.

A tecnologia é a aplicação da inteligência científica para a resolução de problemas e superação de desafios, sejam eles de um ou de grupos de indivíduos, como é o caso das organizações. E princípios inteligentes requerem inteligência para manuseá-los. Não é admissível, portanto, que empreendimentos de altos princípios inteligentes sejam gerenciados de maneira amadora, que ignoram as tecnologias gerenciais. Está na hora de os diretores de inovação aplicarem a tecnologia em seus procedimentos e, assim, começar a profissionalizar o gerenciamento de suas organizações de ciência e tecnologia. É o empreendedorismo tecnológico começando nas suas próprias casas.

(*) Daniel Nascimento-e-Silva, PhD, professor e Pesquisador do Instituto Federal do Amazonas (IFAM)