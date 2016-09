Coluna C & T: Caos e Sustentabilidade – Daniel Nascimento-e-Silva

O caos, para quem tem pouco conhecimento de gestão, nada mais é do que uma bagunça completa, sinônimo de desordem. E como consequência, seus esforços são, quase sempre, direcionados para colocar tudo sob a tutela de uma suposta ordem que lhes permitam certeza e estabilidade. A certeza lhes garante a tão pretendida previsibilidade, enquanto a estabilidade é requisito essencial para que as ferramentas e procedimentos que conhecem possam ser aplicados. Evidentemente que os ignorantes, neófitos de Administração, sequer têm ideia do que seja o caos e muito menos que tenha alguma coisa a ver com gestão. O fato, contudo, é que a teoria (ou teorias) do caos mostra que a dinâmica estocástica tem prevalecido sobre as metodologias gerenciais clássicas e avançadas no que diz respeito à gestão do ambiente externo. Este artigo tem como objetivo mostrar alguns aspectos do ambiente externo que alteram completamente a sustentabilidade das organizações de ciência e tecnologia.

Certo reitor de Instituto Federal tinha a maior das boas intenções, que era fazer parcerias com as poucas indústrias do estado de atuação de sua instituição para, com isso, obter recursos extraorçamentários que lhe permitissem modernizar suas instalações. De fato, assim que tomou posse colocou-se em campo com sua equipe, aproximando-se e fazendo contato com as organizações-alvo. No início, o entusiasmo tomou conta de todos porque, realmente, praticamente todas as organizações contatadas se encheram de interesse pela aproximação. Contudo, à medida que os contatos se intensificavam, as organizações, por algum motivo desconhecido pela equipe da instituição, iam se afastando até desaparecer por completo. Quase todas, depois de certo tempo, inventavam vários tipos de desculpas para não perder tempo com a equipe do reitor. Quando a equipe institucional se deu conta, já era tempo de entregar os cargos para a equipe adversária, que pregava justamente o contrário. E mais uma vez a instituição andou para trás.

Uma experiência interessante aconteceu com um campus de uma instituição estadual nordestina de ciência e tecnologia. Assim que a nova direção tomou conta, começou uma parceria com a empresa de um grupo de ex-orientandos de doutorado de um dos líderes da nova equipe gestora. Em pouco tempo, essa empresa se tornou líder regional de seu segmento de mercado, o que atraiu os olhos de suas concorrentes e, principalmente, de organizações congêneres, que são aquelas que, apesar de não serem concorrentes, têm alguma de suas competências essenciais similares à da organização-base. Como a equipe do campus era pequena para o atendimento da demanda, foram contratados novos colaboradores através da interveniência da Fundação de Apoio institucional. Em pouco menos de dois anos as receitas extraorçamentárias eram oito vezes superior às ordinárias.

Aqui estão dois casos exemplares para que se compreenda o caos no gerenciamento das organizações. No primeiro caso, os gestores imaginavam que o ambiente externo era certo (todos os dados aplicados nos cálculos estavam corretos) e estável (as possibilidades de mudanças que não se enquadrassem no modelo aplicado e seus limites eram desprezíveis). O segundo caso é o inverso: não houve o cálculo porque a equipe estava consciente de que isso não seria possível. Esperariam até que o ambiente se manifestasse (e o ambiente sempre se manifesta, uma vez que toda organização é um sistema aberto) e se relacionariam em formato ad hoc. Como todos tinham a convicção de que os desdobramentos dos eventos são infinitos, bastaria que “se surfassem” os que lhe fossem mais promissores. Da mesma forma que o bater das asas de uma borboleta em Manaus pode provocar um furacão na Alemanha, um evento poderá trazer desdobramentos benéficos (e maléficos) para a organização.

O que está por trás da teoria do caos é o pressuposto de que toda organização é um sistema aberto. Para sobreviver, retira informações (recursos) do ambiente, transforma-as e as devolve para o ambiente em forma de novas informações (produtos). Da mesma forma que as informações se transformaram em produtos, também transformaram a organização. A produção da organização, por sua vez, continua o efeito-maré, provocando ondas de consequências que atingirão outras organizações, em um processo infinito e incalculável. Enquanto incalculável, uma vez que o comportamento de organizações e pessoas não é passível de previsão, resta aos gestores a compreensão da dinâmica e aprender a lidar com elas. Isso confirma mais uma vez que os eventos do ambiente externo não podem ser controlados, mas sim monitorados.

Uma organização é sustentável quando consegue estabelecer equilíbrio entre insumos e produtos, de maneira que o processo se reproduza indefinidamente e dê vitalidade à organização. Organização com fins lucrativos não são alimentadas por dinheiro ou lucro, como quase todos imaginam. O que as mantêm é o mesmo que mantêm uma organização filantrópica: sua capacidade de servir de alimentação (suprimento) para outras organizações e indivíduos. E isso se faz através de informação (o uso de um produto, em última instância, é uma forma de transmissão de informação). Assim, o caos se configura em outra forma de comunicação que foge à compreensão e percepção dos indivíduos comuns.

Finalmente, não é porque não podemos (ainda) manusear (se é que poderemos um dia) os meandros dos sistemas caóticos que temos que abandonar as ferramentas e procedimentos gerenciais ordinários. Da mesma forma que a mecânica quântica e a relatividade geral, no universo organizacional há ferramentas próprias para o microuniverso (campo operacional gerencial) quanto para o macrouniverso (campo das relações multiinstitucionais). O que a teoria do caos nos tem mostrado é que deveremos, pelo menos por enquanto, saber distinguir essas duas dimensões. Pelo menos até que tenhamos a honra de contar com um Albert Einstein das organizações…