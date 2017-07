Colheita da Soja: abertura oficial será no mês de setembro

A governadora Suely Campos recebeu na tarde desta quinta-feira, 20, representantes da Comissão Organizadora da abertura oficial da Colheita da Soja 2017/18 em Roraima, que será realizada nos dias 1º e 2 de Setembro, na Fazenda do produtor rural Geraldo Falavinha, na região do Taiano, município de Alto Alegre. O evento contará com a presença do Ministro da Agricultura Blairo Maggi.

A expectativa é que a colheita deste ano seja em torno de 30% maior que a do ano passado. Em 2016 a área de plantio era de 25 mil hectares, este ano a área plantada é de 32 mil hectares.

Suely Campos destacou o potencial de Roraima para o plantio. “A soja está evoluindo muito em Roraima, temos clima favorável, maior percentual de luz solar, o que possibilita 23% na quantidade de proteína, enquanto a média nacional é de 19%, além de mercados próximos, que são alguns dos fatores positivos para expansão da soja em nosso estado, atraindo mais produtores”, pontuou.

De acordo com o presidente da comissão, Antônio Denarium, em 2017, Roraima vai ter uma produção de mais de 200 mil toneladas de grãos, entre arroz, milho e soja. “Tivemos um avanço muito grande em relação ao plantio este ano, o Governo do Estado tem sido parceiro, buscando avanços para o nosso setor, como o status de área livre de aftosa e o ZEE [Zoneamento Ecológico Econômico] que está andando a passos largos e esse apoio tem nos dado confiança para plantar”, destacou.

Dina Vieira