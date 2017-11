Colégio Militar: quase 100% dos estudantes inscritos no Seletivo fizeram as provas

Noventa e sete por cento dos estudantes inscritos no seletivo para ingresso no CME (Colégio Militar Estadual Coronel Derly Vieira Borges) fizeram as provas na manhã deste domingo, 19, em Boa Vista. O certame ocorreu das 8h às 12 horas e apenas 3% faltaram. Conforme o edital, o gabarito preliminar deve estar disponível a partir das 15 horas deste domingo, no site www.colegiopmrr.com.br.

“Temos uma avaliação muito positiva do seletivo, houve um total de 1.501 inscritos, concorrendo a 156 vagas, ou seja, uma concorrência de dez por vaga. Houve adesão de 97% e apenas 3% de faltosos. Constatamos que esse alto índice de adesão é em virtude de os pais e os alunos estarem procurando um ensino de qualidade, mantido pelo Colégio Militar nos últimos cinco anos”, ressaltou o diretor do CME, tenente- coronel Miguel Arcanjo.

Segundo ele, pais de alunos destacam o êxito da adoção da doutrina militar e o ensino como pontos considerados importantes para o interesse no ingresso dos filhos na unidade. “Informações colhidas junto a alguns pais, durante o certame, indicam que eles consideram fundamentais o sucesso da implementação da doutrina militar e o ensino pedagógico, que tem alcançado resultados muito bons no Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]. Alcançamos, em 2016, a médica 7 e, neste ano, acredito que vamos conseguir a média proposta de 7.1. Isso indica que o Governo de Roraima está no caminho certo, instalando outras escolas militarizadas”, disse o diretor do CME.

Esse é o entendimento do servidor público J. Martins, de 43 anos, pai do pré-adolescente Luiz Guimarães, de 11 anos, estudante do 5º ano do Ensino Fundamental, que fez a prova neste domingo e pretende cursar o 6º ano no Colégio Militar. “Acredito que os estudantes de escolas militares ficam mais disciplinados e o reflexo certamente é visto dentro de casa e também no desempenho escolar. Espero que ele consiga a vaga e que venham bons resultados”, enfatizou.

O pequeno Luiz mantém a confiança. “A prova foi fácil, mas com algumas questões difíceis”, explicou e ressaltou que gostaria de estudar no Colégio Militar, porque considera o ensino praticado na unidade melhor e porque quer ser policial militar.

O processo seletivo garante vagas para o Ensino Fundamental e para o Ensino Médio. Cinquenta por cento são reservadas para candidatos dependentes de militares da Polícia Militar e do CBM (Corpo de Bombeiros Militar). As vagas restantes serão preenchidas pelos demais candidatos, inclusive as eventuais remanescentes do total destinado aos dependes de militares.

As provas foram compostas por 20 questões objetivas, sendo dez de Língua Portuguesa e dez de Matemática, além de uma redação, valendo dez pontos. O gabarito preliminar deve ser divulgado na tarde deste domingo. Os candidatos poderão interpor recursos contra o gabarito preliminar nesta segunda-feira, 20, das 8h às 12h e das 14h às 17h. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 23.

Já as notas preliminares da redação e das provas de Língua Portuguesa e de Matemática serão divulgadas no dia 27 deste mês. Os recursos poderão ser interpostos no dia 28. A divulgação da classificação preliminar, com as respectivas pontuações, será no dia 1º de dezembro. Caso discordem dos resultados, os candidatos poderão interpor recursos no dia 4 de dezembro, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

A divulgação do resultado final do seletivo está prevista, conforme edital, para o dia 11 de dezembro e a homologação para o dia 15. As matrículas serão feitas do dia 9 ao dia 11 de janeiro de 2018, das 8h às 11h e das 14 às 17, na Secretaria do Colégio Militar Coronel Derly Vieira Borges.