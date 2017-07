Colégio Militar Luiz Rittler de Lucena realiza primeira promoção de alunos

Após um ano e três meses de implantação do ensino básico militar, o Colégio Militar Estadual Dr. Luiz Rittler Brito de Lucena, realizou nesta quarta-feira, dia 19, a primeira Promoção de Alunos e a quarta entrega da condecoração Alamar. Atualmente a unidade de ensino atende 1.700 estudantes.

“Essas promoções comprovam que estamos no caminho certo com a militarização das escolas. Só nesta gestão já formam três escola militarizadas e nosso objetivo é que o ensino militar seja implantando em regiões de mais vulnerabilidade social e estenda para o interior”, afirmou a governadora Suely Campos.

Na primeira promoção, 83 alunos foram promovidos às patentes de cabos, 1°, 2° e 3° sargentos, subtenentes, aspirantes, 1° e 2° tenentes, e Capitão, e 70 estudantes receberam o Alamar (cordões entrelaçados afixados no ombro esquerdo no uniforme).

Destaque

Adila Jany Bezerra, aluna da 2° série do ensino médio foi graduada como capitã do batalhão escolar, e segundo ela é uma satisfação ser promovida ao posto mais alto do corpo de alunos. “O CME passou por mudanças notáveis do ano passado para cá. Entrei na Escola depois que foi militarizada, e é uma honra dar esse orgulho para minha família. Sou consciente da responsabilidade e sei que agora mais do que antes, tenho que ser exemplo para os demais” disse.

Angela Leite, coordenadora pedagógica, trabalha no Colégio desde 2011, e comentou como o alamar é um excelente incentivo para os estudantes. “As mudanças desde a militarização são ótimas, as promoções e condecorações geraram um disputa positiva entre os alunos que têm se esforçado cada vez mais para conseguir e manter notas acima de 8,0”, observou.

Bombeiro na Escola

Durante a solenidade também foi lançado o projeto ‘Bombeiro na Escola, Ação Permanente’, que será desenvolvido nestas quinta e sexta feiras, dias 20 e 21, e tem por objetivo incentivar o civismo dos alunos, além de ministrar palestras sobre prevenção de drogas e acidentes domésticos.

“Esse projeto é uma parceria do Corpo de Bombeiros com a Secretaria de Educação, e tem duração de dois dias em cada Escola, onde desenvolvemos atividades relacionadas com o trabalho realizado pelo Bombeiro Militar” explicou o coronel Doriedson Ribeiro, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros.

A primeira atividade do projeto foi lançada como piloto na Escola Estadual Maria Mariselma de Oliveira Cruz, em Mucajaí e agora está sendo levadas às unidades de ensino da Capital.

Dentro do CME também são desenvolvidos os projetos e atividades como, Patrulha Escolar, Mais Educação, Picasso Não Pichava, Jornal Escolar, Proerd, Banda Marcial, Canto Coral, Jogos Escolares, Feira de Ciências e Arborização e horta.

Neuzelir Moreira