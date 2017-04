Colégio Militar Estadual realiza Entrega de Alamares, Promoção e Ingresso de novos Alunos

Os alunos do CME (Colégio Militar Estadual) Coronel PM Derly Luiz Vieira Borges participam nesta quarta-feira, 26, da promoção e entrega de alamares. A cerimônia militar também oficializa o ingresso dos novos alunos. A solenidade será realizada às 17h, na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago (APICS).

Entre as condecorações serão entregues 102 alamares aos alunos de destaque do 1º bimestre letivo de 2017. O Alamar é destinado aos estudantes que obtêm média geral igual ou superior a 8,50, que não tenham sido submetidos à avaliação de recuperação e devem possuir um bom comportamento.

Os alunos que atingiram as duas melhores notas no processo seletivo serão promovidos às graduações de 3º sargento e cabo. Alunos de graus hierárquicos superiores representam as turmas e comandam o pelotão durante as formaturas.

Este ano ingressaram 123 novos estudantes, sendo 100 do 6º ano do ensino fundamental e 23 no 1º ano do ensino médio. Durante a solenidade eles devem receber a boina grená com o distintivo do CME. Ela simboliza a proteção e segurança propiciada pela organização que acolhe o novo aluno e é símbolo de união, respeito, camaradagem e civismo.

Os novos alunos foram selecionados por meio de processo seletivo realizado no último trimestre de 2016. Eles iniciaram as aulas no dia 30 de janeiro. Além das disciplinas regulares eles passam por um período de adaptação ao militarismo que inclui o treinamento dos movimentos executados na formatura.

Ideb

O Colégio Militar Estadual conta com 565 alunos nos ensinos fundamental e médio e foi avaliado com nota 70 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2016, reconhecendo-o como um dos três melhores colégios militares do Brasil.

O CME tem como diretor o tenente coronel PM Evandro Dias e como vice-diretora a professora Rozmeri Binsfeld Assunção. O grupo de professores é formado tanto por militares quanto por civis da Secretaria Estadual de Educação.

Além das disciplinas regulares ministradas em todas as escolas, o CME realizará aulas de música, Clube da Matemática e de educação básica militar, que envolve assuntos relacionados às normas de trânsito e meio ambiente. E também tem maior ênfase às disciplinas desportivas e de atividades físicas, de acordo com o diretor do CME.

Oscar Borges