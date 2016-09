Colégio Militar Estadual Coronel Derly Luiz Viera Borges obtêm melhor nota da rede estadual no Ideb

O Colégio Militar Estadual Coronel Derly Luiz Viera Borges, obteve a melhor nota do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) entre as escolas estaduais de Boa Vista. Com apenas quatro anos de fundação esta é a primeira vez que a instituição foi avaliada pelo Ministério da Educação por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O Colégio tem quatro anos de fundação, obteve nota 7.0, sendo a unidade da rede estadual com melhor desempenho do Estado, ficando acima da média nacional que é de 5,5 e igualando a notas à colégios militares de Goiás e Minas Gerais. Segundo diretor do CME, tenente-coronel Evandro Dias, o resultado do Ideb é a somatória do esforço conjunto da equipe gestora, pais e alunos.

“É uma satisfação para todos poder ver os resultados do trabalho, empenho e dedicação. Esta nota coloca nosso colégio em igualdade com diversos Colégios Militares em nível de Brasil, aumenta nossa responsabilidade, e nos motiva a incentivar nossos alunos a manter esse ritmo buscando sempre a melhoria da educação no Estado” destacou.

A gestora de ensino da unidade, Rozmeri Binsfild, comentou que o colégio segue uma rotina de disciplina que contribui para bons resultados. “Todas as pessoas que trabalham no colégio tem um único objetivo, que é ‘o saber do aluno’. Isso mostra o comprometimento com o ensino oferecido no CME. Toda metodologia utilizada tem por objetivo instigar o aluno a aprender mais, oferecendo sempre o melhor e incentivando principalmente o acompanhamento dos pais nas rotinas de educação deles”.

O trabalho é realizado com os alunos no decorrer dos anos, no qual a equipe gestora estimula os alunos não apenas a se dedicar aos estudos, mas também a buscarem mais conhecimento por meio de pesquisas e grupos de estudos, como os clubes de matemática, robótica e ciências

Ideb

O Ideb é uma ferramenta do MEC que a cada dois anos avalia o ensino brasileiro, onde o cálculo é realizado com base no fluxo escolar (taxa de aprovação, reprovação e abandono) e mede o desempenho de estudantes em português e matemática. Os dados levam em conta todas as redes de ensino.

Segundo o site do instituto Anísio Teixeira, desde que o Ideb começou a ser calculado, em 2005, permitindo o monitoramento das escolas e das redes de ensino, a média nacional passou de 3,8, em 2005; para 5,5, em 2015, superando as metas estipuladas. Nos resultados divulgados em 2016, apenas três estados não alcançaram as metas: Amapá, Rio de Janeiro e Distrito Federal.

Neuzelir Moreira