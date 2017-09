Colégio Militar abre processo seletivo para o ano letivo de 2018

O Colégio Militar Estadual Coronel Derly Vieira Borges, divulgou o edital do processo seletivo para o ingresso de alunos no ano letivo de 2018. Serão oferecidas 154 vagas para o ensino fundamental II e ensino médio. As inscrições estarão disponíveis a partir do dia 14 de outubro e devem ser feitas exclusivamente no site do CME (www.colegiopmrr.com.br).

Das 154 vagas, 100 são para o 6º ano do Ensino Fundamental II; quatro para o 7º ano; oito vagas para o 9º ano; dez vagas para o 1º Ano do Ensino Médio; 14 vagas para o 2º Ano do Ensino Médio e 20 vagas para o 3º Ano do Ensino Médio. De acordo com a Lei Complementar nº 192, de 30 de dezembro de 2011, 50% das vagas serão destinadas a candidatos dependentes de militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima.

As inscrições deverão ser confirmadas entre os dias 16 e 19 de outubro mediante apresentação do comprovante original de depósito ou de transferência bancária no valor de R$ 80,00, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Secretaria do Colégio Militar Estadual, localizado na APICS (Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago), Avenida Getúlio Vargas nº 4193, bairro Canarinho.

O valor deverá ser depositado ou transferido para conta da Associação Pais e Mestres do Colégio Militar Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cel Pm Derly Luiz V. Borges, agência: 2617 – 4, Conta Corrente: 49.177-2 – Banco do Brasil.