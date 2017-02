Colégio de Presidentes da OAB Região Norte debate sistema prisional e diálogo com a imprensa

A Seccional Roraima da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) sediou na manhã desta sexta-feira. 3, mais uma edição do Colégio de Presidentes da OAB da Região Norte. O evento ocorreu no auditório do hotel Aipana Plaza, localizado na Praça do Centro Cívico.

A solenidade contou com a presença do presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamachia, o diretor tesoureiro do Conselho Federal, Antônio Oneildo, o presidente da OAB Espirito Santo e coordenador do Colégio de Presidentes, Homero Mafra, e os demais presidentes das Seccionais da Região Norte.

Durante a primeira parte da solenidade foram debatidos assuntos relevantes para a advocacia e a sociedade em geral, em especial, a situação atual do sistema penitenciário brasileiro, a conscientização da sociedade da necessidade do investimento na segurança pública, a fortificação das seccionais do Brasil, um melhor diálogo com a imprensa e com a Assembleia Legislativa, o estabelecimento de um painel de incentivo às boas práticas e a participação da classe na Conferência Nacional da Advocacia, que acontece em novembro, em São Paulo.

O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamachia, enfatizou a importância da realização do Colégio de Presidentes das Seccionais e a iniciativa tomada pela gestão do presidente Rodolpho Morais, da OAB Roraima.

“Primeiro, que encontros regionais como esse são importantíssimos por que nós conseguimos conhecer as dificuldades de toda uma região e que se ganha efetivamente em termos de gestão por que as diversas Seccionais da região apontam as suas dificuldades e se conhecem, sabendo o que precisa ser feito no âmbito da região”, ressaltou.

Em segundo lugar, Lamachia apontou que a reunião é um ganho para as unidades da OAB de todos os Estados, por conta do fortalecimento das Seccionais. “Na medida em que todas as Seccionais trabalham os temas de forma conjunta, elas conseguem efetivamente o melhor resultado e por via de consequência isso traz para a OAB também um ganho bastante significativo”, complementou o presidente.

O coordenador do Colégio de Presidentes, Homero Mafra, acrescentou que reuniões como de hoje servem para aproximar as unidades federativas de suas similaridades e suas discrepâncias.

“Encontros como este são importantes por conta da oportunidade da troca de ideias. Hoje de manhã nós tivemos uma primeira discussão sobre o sistema prisional e vamos ter discussão de outros temas ao longo deste dia que dizem respeito à advocacia. Para mim, particularmente, é uma satisfação ter contato com uma região que tem as suas diferenças do Sudeste, mas que também tem muitos pontos de convergência por conta dos problemas que o país enfrenta atualmente”, avaliou.

Diálogo com a Imprensa

Para o presidente da OAB Roraima, Rodolpho Morais, a avaliação é que é preciso um diálogo maior com a sociedade, em especial, com a imprensa, que tem um papel fundamental na divulgação de assuntos de relevantes à população em geral.

“Nesse momento importante até com representantes do Conselho Federal em Roraima, nós enaltecemos essa necessidade do melhor diálogo da instituição OAB com a sociedade através da imprensa, que é a grande reverberadora dos assuntos, das pautas que a sociedade clama, portanto, precisamos ter esse olhar mais profissional, modernizar o nosso diálogo para que possa haver a real compreensão do trabalho da instituição e que a gente consiga passar para a sociedade que nós somos defensores da cidadania, do estado democrático”, afirmou Rodolpho.

Conferência Nacional

Ainda durante o encontro dos presidentes, também foi debatida a participação da região Norte na Conferência Nacional da Advocacia, o que o conselheiro federal Antônio Oneildo classificou com uma dos eventos de maior importância da classe brasileira.

“Nós discutimos incialmente condições para a advocacia da região norte, organizando comitivas, possibilitando que grupos se organizem. Também falamos da organização do stand coletivo para os sete estados, por não terem condições e orçamento de montar um espaço próprio, que é um lugar de confraternização e que também se apresentam diversas expressões culturais. Ainda é um esboço, mas vamos organizar no Conselho Federal esse acesso para os participantes”, revelou Oneildo.

Programação

A solenidade de abertura do Colégio de Presidentes das Seccionais da Região Norte ocorreu na noite de quinta-feira, 02 e segue até a tarde desta sexta-feira, 03.

Durante a visita à Roraima, o presidente da OAB Nacional também prestou uma visita à Penitenciária Agrícola de Monte Cristo (Pamc) para constatar a situação que se encontra o sistema prisional roraimense.