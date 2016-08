Colecionadores expõem novidades no 6º Diecast RR

Os motores dos carros mais potentes de Roraima vão acelerar alto neste sábado, 27, na 6ª edição do Diecast RR, que será realizada pelo RR Clube HQ em parceria com a loja GP Mania, no shopping Garden, bairro Caçari, em Boa Vista (RR), das 16h às 21h.

A mostra de maior sucesso do Estado está de volta oferecendo diversão, entretenimento, saber e adrenalina para as famílias. Haverá uma diversificada exposição de produtos colecionáveis, incluindo carros em miniaturas, figuras de ação, quadrinhos, e dessa vez contará com as atrações especiais da loja GP Mania: o crazy kart e a pista de autorama.

“O objetivo do Diecast RR, como Encontro de Colecionismo, é oportunizar novas amizades, descobertas e, principalmente, troca de conhecimento com o público que gosta do universo de heróis e vilões, carros, tabuleiros, games e que nos prestigia tirando dúvidas, enriquecendo as coleções e interagindo com as famílias boa-vistenses. Serão apresentados os mais diversos produtos dentro dessa rica cultura de emoções por cada objeto pessoal colecionado. Vale a pena participar”, destacou Michel Sales, coordenador da Mostra.

O evento incluirá o acervo de mais de 20 colecionadores e o público poderá prestigiar miniaturas de filmes, carros nacionais antigos, esportivos e muscles cars, retroceder à infância e imaginar o ronco dos motores das máquinas mais belas das marcas Greenlight, Hot Wheels, Machbox, California Toys, Marvel, Star Wars, DC Comics, Maisto, Eaglemoss, Salvat, entre outras.

“As exposições do Diecast RR funcionam como uma opção de lazer e aprendizado sobre tudo o que é colecionável. Cada expositor é capaz de comentar detalhes da coleção que possui, decifrando diversas curiosidades”, ressaltou Michel.

O Encontro destacará acervos raros nas escalas 1:18, 1:24, 1:32, 1:43, 1:64 e 1:72, além de uma exposição de dioramas militária, customização, sorteio de brindes e curiosidades para o público se envolver. Na oportunidade, também será apresentado o Submarino Amarelo dos Beatles, em escala 1:64, considerado, em 2016, a sensação dentre os brinquedos colecionáveis raros.

“Dessa vez, a Loja GP Mania é parceira do RR Clube HQ na realização da sexta edição do Diecast RR, proporcionando um espaço especial para os colecionadores interagirem com as famílias, que se divertem nos brinquedos da loja de entretenimentos GP Mania, nas corridas de Kart e Autorama. Agradecemos a oportunidade e o apoio das empresas que, fundamentalmente, ajudam a fomentar a cultura, o saber e a diversão em Roraima”, finalizou Michel.

Serviço

6º Diecast Roraima

GP Mania, Shopping Garden

27 de agosto (sábado)

A partir das 16h

Realização: RR Clube HQ

Apoio: GP Mania

Informações: (95) 99157-9957

Michel Sales