Codesaima: legislação específica do concurso está disponível no Portal do Governo

O concurso público da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) dispõe de 143 vagas em 25 cargos diferentes, desde o nível alfabetizado ao ensino superior. Todo o conteúdo referente à legislação do concurso da Companhia está disponível no Portal do Governo do Roraima, e pode ser acessado no endereço www.portal.rr.gov.br.

Estão disponíveis o Acordo Coletivo 2015/2016 da Codesaima e a Resolução 001/2017, que se refere ao PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Salários) da Companhia.

As inscrições começam a partir das 10 horas da manhã da próxima sexta-feira, 11 de agosto, e seguem até dia 11 de setembro por meio do endereço http://cpc.uerr.edu.br/?p=602.

A taxa para efetivação da inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 180, para os cargos de nível médio, R$ 100, para os de nível fundamental, R$ 80, e para o nível alfabetizado, R$ 50. As provas serão aplicadas no dia 15 de outubro.

Acordo Judicial

Ao realizar o concurso público a Codesaima cumpre uma decisão judicial que determinou a demissão de servidores não efetivos e a posterior realização do concurso. Foi criada uma comissão para definir quais os cargos necessários e a quantidade de vagas a ser disponibilizadas.