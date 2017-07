Codesaima lança edital de concurso com 143 vagas

A governadora Suely Campos autorizou o lançamento do edital de concurso público com 143 vagas para a Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima). São 25 cargos diferentes, do nível alfabetizado ao ensino superior, com remuneração entre R$1.874 e R$3.200, para carga horária de 44 horas semanais. As inscrições começam no dia 11 de agosto e as provas serão aplicadas no dia 15 de outubro.

As inscrições serão realizadas pela internet, por meio do endereço: http://cpc.uerr.edu.br/?p=602, das 10 horas do próximo dia 11 de agosto até 23 horas e 59 minutos do dia 11 de setembro. A taxa para efetivação da inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 180,00, para os cargos de nível médio, R$ 100,00, para os de nível fundamental, R$ 80,00, e para o nível alfabetizado, R$ 50,00.

Para os cargos de nível superior, serão oferecidas duas vagas para administrador, advogado, assistente social e contador; e uma vaga para engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança no trabalho, engenheiro mecânico, médico do trabalho, médico veterinário, psicólogo, químico e secretário executivo.

Estão disponíveis para o nível médio 20 vagas para o cargo de agente administrativo, sendo duas para portadores de necessidades especiais; quatro vagas para agente de inspeção, duas para assistente de informática, quatro para operador de caldeira, oito para operador de sala de máquinas, duas para técnico em manutenção elétrica, duas para técnico em segurança do trabalho e uma para técnico em enfermagem.

Serão ofertadas 43 vagas para os cargos de nível fundamental, sendo três para vendedor e 40 para magarefe retalhador, dentre estas, duas são destinadas a concorrentes portadores de necessidades especiais. Para o nível alfabetizado estão disponíveis 35 vagas para auxiliar de produção, duas delas reservadas para portadores de necessidades especiais, quatro vagas para auxiliar de serviços gerais e duas vagas para costureira.

As provas serão realizadas no dia 15 de outubro, no turno da manhã, para os cargos de nível superior e fundamental, com fechamento dos portões às 7h40, e, à tarde, para os cargos de nível médio e alfabetizado, com fechamento dos portões às 14h10.