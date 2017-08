Codesaima: inscrições para o concurso começam nesta sexta-feira

As inscrições para o concurso da Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima) começam nesta sexta-feira, dia 11, por meio do endereço http://cpc.uerr.edu.br/?p=602. São ofertadas 143 vagas distribuídas entre os níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 1.874,00 a R$ 3.200,00.

As provas serão realizadas no dia 15 de outubro pela Uerr (Universidade Estadual de Roraima), instituição responsável pelo concurso. Este é o 23º concurso realizado pela UERR para outras instituições no Estado. A taxa de inscrição para cargos de nível superior é de R$ 180; de nível médio: R$ 100; fundamental: R$ 80 e alfabetizado: R$ 50.

As provas serão realizadas em dois turnos. Pela manhã, serão destinadas para os cargos de níveis superior e fundamental, com fechamento dos portões às 7h40. No período da tarde serão realizadas as provas para os cargos de níveis médio/técnico e alfabetizado, com fechamento dos portões às 14h10.

Edital e Conteúdo

O candidato deve ler o edital e só depois realizar a inscrição. O documento pode ser baixado no mesmo endereço para matrícula http://cpc.uerr.edu.br/?p=602. Todo o conteúdo referente à legislação do concurso da Companhia está disponível no Portal do Governo do Roraima, e pode ser acessado no endereço www.portal.rr.gov.br.

Cargos

Os cargos de nível superior são: Administrador (02), Advogado (02), Assistente Social (02), Contador (02), Engenheiro Agrônomo (01), Engenheiro de Segurança do Trabalho (01), Engenheiro Mecânico (01), Médico do Trabalho (01), Médico Veterinário (01), Psicólogo (01), Químico (01) e Secretário Executivo (01).

Os de nível médio são: Agente Administrativo (19 + 1 de PNE (Portador de Necessidade Especial) = 20), Agente de Inspeção (04), Assistente de Informática (02), Operador de Caldeira (04), Operador de Sala de Maquinas (08), Técnico em Enfermagem (01), Técnico em Manutenção Elétrica (02), e Técnico em Segurança do Trabalho (02).

De nível Fundamental: Magarefe Retalhador (38 + 2 de PNE = 40) e Vendedor (03).

Nível Alfabetizado: Auxiliar de produção (33 + 2 de PNE = 35), Auxiliar de serviços gerais (04) e Costureira (02).