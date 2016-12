Clube do Rádio será lançado na quarta-feira na Assembleia Legislativa

Profissionais de comunicação e simpatizantes vão se reunir nesta quarta-feira, 28, às 9h, no Plenarinho da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR), para fazer o lançamento do Clube do Rádio. De acordo com os organizadores, o objetivo é reunir pessoas que gostem do gênero para compartilhar informações sobre radiodifusão e manter viva a cultura do radio e sua história.

Durante a programação serão apresentados alguns radialistas pioneiros do rádio roraimense; a proposta de criação do Clube do Rádio; a perspectiva de novos cursos de radialistas para 2017; entregas de certificados aos participantes de cursos de capacitação e cursos livres e as novidades das rádios locais para o próximo ano.

O radialista e jornalista Francisco Paes, coordenador do grupo, disse que qualquer pessoa pode participar do Clube, basta fazer um cadastro com dados pessoais e interagir junto ao grupo. “Queremos reunir o maior número de pessoas possível para nos ajudar a contar mais sobre a história no rádio em Roraima e no Brasil através de suas experiências e pesquisa sobre essa mídia”, ressaltou.

Paes lembrou que o rádio é mais do que um meio de entretenimento e informação. “O rádio exerceu forte influência na vida das pessoas. E continua presente em todos os meios, nas mais diversas situações. É utilizado como veículo de informação, lazer, denúncias e difusão de uma ideologia formadora de opiniões. Daí a sua importância para a sociedade”, finalizou.