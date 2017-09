Clínica Especializada Coronel Mota passa a oferecer consultas em nutrologia

A CECM (Clínica Especializada Coronel Mota) conta com uma nova especialidade médica: a nutrologia, área da medicina responsável pela prevenção, diagnóstico e tratamento de patologias no comportamento alimentar. A unidade oferece assistência em 36 áreas, sendo referência em atendimento médico especializado.

Conforme a diretora geral da CECM, Ellen Aragão, as consultas de nutrologia complementarão tratamentos da área de endocrinologia.

“Esta especialidade trata de problemas originados por má alimentação e virá a acrescentar em casos de obesidade, cirurgias bariátricas, entre outros”, disse.

Nutrição e nutrologia são especialidades com funções similares. Os profissionais destas duas áreas trabalham com a reeducação alimentar e correção de desequilíbrios de nutrientes.

O nutrólogo orienta sobre balanceamento da alimentação para correção de peso e verifica deficiências e excessos nutricionais, além de poder indicar medicamentos. Já o nutricionista, além de montar dietas de forma individual de acordo com o organismo e metabolismo de cada paciente, aponta hábitos que venham a preservar a saúde e quais são os alimentos corretos a ingerir em medidas adequadas.

Para agendar uma consulta, o primeiro passo é procurar o posto de saúde mais próximo de casa. O clínico geral irá avaliar o paciente e se constatar a necessidade, encaminha o pedido para a Clínica Coronel Mota, onde a consulta é agendada e comunicada de volta ao posto (Unidade Básica de Saúde). A UBS deverá comunicar o paciente sobre o agendamento e o cidadão só comparece à Coronel Mota no dia da consulta.

A CECM realiza cerca de mil atendimentos médicos ambulatoriais e exames por dia. Além das consultas nas 36 especialidades, a CECM realiza exames como ultrassonografia, raio-x, eletrocardiograma, eletroencefalograma, endoscopia e pequenas cirurgias.

Confira as especialidades disponíveis na CECM:

· ACUPUNTURA

· ALERGISTA

· BUCO MAXILO

· CARDIOLOGIA

· CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

· CIRURGIA BARIÁTRICA

· CIRURGIA GERAL

· CIRURGIA PLÁSTICA

· CIRURGIA TORÁCICA

· CIRURGIA VASCULAR

· CLÍNICA MÉDICA

· DERMATOLOGIA

· DISFUNÇÃO TEMPORO MANDIBULAR

· ENDOCRINOLOGIA

· FONOAUDIOLOGIA

· GASTROENTEROLOGIA

· GERIATRIA

· HANSENOLOGIA

· HEPATOLOGIA

· INFECTOLOGIA

· NEFROLOGIA

· NEUROCIRURGIA

· NEUROLOGIA

· NUTRIÇÃO

· NUTROLOGIA

· OFTALMOLOGIA

· ORTOPEDIA

· OTORRINOLARINGOLOGIA

· PNEUMOLOGIA

· PROCTOLOGIA

· PSIQUIATRIA

· PSICOLOGIA

· RESIDÊNCIA

· REUMATOLOGIA

· UROLOGIA