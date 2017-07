Classificados em concurso fazem doação de sangue para comemorar convocações

Um grupo de candidatos classificados em concurso e já empossados para trabalhar na Saúde pelo último concurso público decidiram comemorar as convocações praticando um gesto de solidariedade. Eles farão uma doação de sangue coletiva na tarde desta sexta-feira, 7, no Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima).

Segundo a enfermeira Hadja de Azevedo Barreto, a ação foi articulada por meio de um grupo em redes sociais, que reúne candidatos da lista de espera do concurso de 2013.

O grupo havia se comprometido que, caso o governo realizasse novas chamadas, eles organizariam a ação como forma de agradecimento. “Optamos por ajudar o Hemocentro a captar bolsas de sangue para o estoque e aproveito para convocar também toda a população para doar sangue e ajudar a salvar vidas”, disse Hadja.

Recentemente o Governo do Estado convocou mais de 300 novos servidores para a Saúde. Parte já foi empossada e os demais entrarão em exercício nos próximos dias.

“Me sinto feliz pelos meus colegas e fico no aguardo para ser chamada também. Tenho esperanças de que isso acontecerá logo, pois foi um compromisso da governadora”, finalizou Hadja.

Para o secretário estadual de saúde, César Penna, as convocações demonstram o comprometimento do governo com os concursados e principalmente com a melhoria da assistência à população de Roraima.

“Estamos inaugurando várias unidades de saúde. Em breve teremos mais um hospital para a população e estes servidores serão fundamentais para garantir um atendimento de qualidade”, disse.