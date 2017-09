Circuito Sesc de Corrida 2017 está com inscrições abertas

No dia 28 de outubro, o Serviço Social do Comércio realizará a 2° etapa do Circuito Sesc de Corrida, com largada às 19h, no Pátio Roraima Shopping. As inscrições seguem enquanto houver vagas para atletas e amadores do estado de Roraima, outros estados e países vizinhos. A corrida terá dois percursos, de 5 e 10 km.

A proposta do ‘Circuito Sesc de Corrida’ é estimular e motivar toda comunidade para a modalidade que mais cresce no mundo: a corrida de rua. Nesta segunda fase, os competidores que receberam medalhas da 1ª etapa poderão juntar as duas medalhas, formando uma única premiação do circuito. Porém , aqueles que não participaram da 1° etapa, podem se inscrever nesta etapa.

Os três primeiros lugares no masculino e feminino, na Categoria Geral e por Faixa Etária de cada prova (5 e 10Km) receberão troféu. Além disso, haverá premiação também em troféu para o atleta mais idoso, atleta cadeirante e para a maior equipe participante. Todos os concluintes da prova receberão medalha. Não haverá premiação em dinheiro.

Interessados devem acessar o link de inscrição www.centraldacorrida.com.br/circuitosesc. Para comerciários a taxa de inscrição é de R$ 25 + taxa administrativa do site, usuários/comunidade pagam R$ 50 + taxa administrativa do site. Para os idosos, descontos de 50% de acordo com a Lei 10.741, no Art 23. Mais informações pelo telefone: 3624.9858

Kit Atleta

Todos os inscritos receberão nos dias 26 e 27 de outubro, na Academia Sesc Mecejana, das 9h às 21h, o Kit atleta composto dos seguintes itens: 1(uma) mochila-saco personalizada, 1(uma) camiseta 100% poliamida personalizada, 1(uma) toalhinha de academia, 1(um) número de peito e alfinetes, 1 (um) chip descartável. No kit haverá ainda itens extras (surpresa).

Patrocinadores

Para a realização do evento, o Sesc Roraima conta com os patrocinadores: Caixa Econômica, Governo Federal e Pátio Roraima Shopping.

Apoio

Como apoiadores na composição do kit-atleta estão: Centro Universitário Estácio da Amazônia, Gráfica Rápida, Lojas Perin, Oi – Operadora de Telefonia e Honda – Nettai Veículos.

Larissa Mello