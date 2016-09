Cinema Petrobrás em Movimento exibe filmes gratuitos em escolas municipais

Você já ouviu falar no Cinema Petrobrás em Movimento? É um projeto nacional que exibe sessões de cinema gratuitas em três circuitos: Praça, Escola e Universitário. O projeto está na sua 17ª edição e percorre o Brasil inteiro desde o mês de agosto até o próximo dia 27 deste mês, mostrando um pouco das produções do cinema brasileiro. Em Boa Vista 19 escolas municipais recebem as sessões de cinema. As exibições ocorrem, prioritariamente, às terças e quintas-feiras, logo após o recreio, às 9h30 e 15h30.

As escolas contempladas com a exibição dos filmes são: Aquilino Mota Duarte, Arco Íris, Branca de Neve, Cantinho do Céu, Cantinho Feliz, Centenário de Boa Vista, Criança Feliz, Cunhantã Curumin, Dalício Farias Filho, Delacir de Melo Lima, Doutor Sílvio Leite, Estrelinha Mágica, Francisco Cássio de Moraes, Francisco de Souza Bríglia, Frei Arthur Augustini, Hilda Franco de Sousa, Ioládio Batista, Izete Evangelista Albuquerque e Jael da Silva Barradas.

Os filmes selecionados este ano foram: ‘Minhocas’, desenho animado de Paolo Conti e Arthur Nunes; ‘O Segredo dos Diamantes’, um filme de aventura de Helvécio Ratton; ‘O Muro é o Meio’, documentário de Eudaldo Monção Jr.; e ‘Que Horas Ela Volta?’, drama de Anna Muylaert.

A execução do projeto em Roraima está sob a coordenação da Universidade Virtual de Roraima em parceria com as secretarias de Educação do Estado e municípios. “O projeto é uma forma de estimular o senso crítico das crianças, jovens e adultos a diversas questões como desigualdade social e preconceito, além de oportunizar momentos de lazer e entretenimento. Muitas crianças nunca tiveram a oportunidade de ir até o cinema e, com esse projeto, o cinema vai até elas”, disse o professor Ernandes Dantas, articulador do projeto na Secretaria Municipal de Educação.

Os filmes são exibidos conforme a faixa etária dos alunos. Para os da pré-escola e Ensino Fundamental estão sendo exibidos o desenho Minhocas (classificação livre), O Muro é o meio e o filme O Segredo dos diamantes (classificação 10 anos). Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) é exibido o filme Que horas ela volta (classificação 12 anos).

As escolas contempladas receberam kit com os CDs dos filmes programados, sinopses e todas as fichas para registro da atividade. Após a exibição ocorre um debate com os alunos, de pelo menos 10 minutos, sobre o que assistiram.

Sobre o projeto

Criado em 2000 pela produtora MPC Filmes, e executado em conjunto com o Instituto Cultura em Movimento – ICEM, o Cinema Pretrobrás em Movimento é o maior projeto de difusão do cinema nacional no Brasil. Com sessões ao ar livre ou indoor, o projeto atua através de três circuitos: Circuito Praça, Circuito Escola/Oficinas e Circuito Universitário. É hoje o maior circuito não comercial de exibição de filmes do ocidente.

Promove também a capacitação de profissionais para trabalharem como produtores culturais em seus municípios e realiza oficinas de iniciação à criação cinematográfica, onde os alunos aprendem técnicas de roteiro, direção, produção e edição e realizam um curta-metragem. Com isso, procura despertar o interesse de jovens pela produção audiovisual.

Sinopses dos filmes

Minhocas: Júnior é uma jovem minhoca que não consegue fazer amigos, já que todos os que conhece o consideram mimado pela mãe. Disposto a provar o contrário, ele desafia um dos que o provoca para um desafio envolvendo um arriscado salto sobre um penhasco. Entretanto, antes mesmo da disputa começar, Júnior e Nico são levados para a superfície por uma escavadeira. Longe de casa e em um ambiente hostil, eles acabam encontrando o vilão Big Wig, um tatu-bola que deseja transformar as minhocas em escravos.

Que horas ela volta?: A pernambucana Val (Regina Casé) se mudou para São Paulo a fim de dar melhores condições de vida para sua filha Jéssica. Com muito receio, ela deixou a menina no interior de Pernambuco para ser babá de Fabinho, morando integralmente na casa de seus patrões. Treze anos depois, quando o menino (Michel Joelsas) vai prestar vestibular, Jéssica (Camila Márdila) lhe telefona, pedindo ajuda para ir à São Paulo, no intuito de prestar a mesma prova. Os chefes de Val recebem a menina de braços abertos, só que quando ela deixa de seguir certo protocolo, circulando livremente, como não deveria, a situação se complica.

O Segredo dos Diamantes: Ângelo (Matheus Abreu) chega à casa da avó (Manoelita Lustosa), no interior de Minas Gerais, após passar por um imprevisto com os pais. A grande notícia das redondezas é a descoberta de um pequeno baú cheio de moedas e um manuscrito com um enigma, supostamente deixado por um padre que, 200 anos antes, teria escondido um punhado de diamantes. Decidido a encontrá-los para pagar a cara cirurgia que seu pai precisa fazer, Ângelo conta com a ajuda de seus amigos, Julia (Rachel Pimentel) e Carlinhos (Alberto Gouvêa).

O Muro é o Meio: O documentário aborda pichações gravadas nos muros das universidades Federal de Sergipe. São pedidos de segurança e qualidade de ensino. Classificação: 10 anos.

Ceiça Chaves