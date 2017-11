Cine ALE vai atender alunos do Colégio Militar Irmã Teresa Parodi

Os alunos do Colégio Militar Estadual Irmã Maria Teresa Parodi, no conjunto Vila Jardim – bairro Cidade Satélite, zona Oeste de Boa Vista, irão ao cinema. O programa Cine ALE Cidadania, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), levará mais de duzentos estudantes nesta quinta-feira, 23, para assistir ao filme ‘Liga da Justiça’ no cinema Super K, a partir das 13h30, com direito a muita pipoca e diversão.

Para o gestor da instituição de ensino, Coronel Elson Paiva, a oportunidade será um momento de lazer e interação, atrelados ao conhecimento. “Agrega valores positivos na educação desses alunos. Será cobrada uma resenha para que eles relatem o que entenderam sobre o filme e com isso valorizar ainda mais a oportunidade que veio por meio do Cine ALE Cidadania”, considerou.

Nayara Cruz é aluna do 3º ano do Colégio Militar Irmã Teresa Parodi e vai fazer 18 anos nesta quinta-feira. Ela conta que será a segunda vez em uma sala de cinema e poder comemorar junto com os colegas de escola será o diferencial deste aniversário. “Nunca passei meu aniversário no cinema, vai ser uma experiência inovadora e poder comemorar com os amigos da escola será um momento único”, disse a estudante.

Quem vai ao cinema pela segunda vez também é Miqueias Rodrigues, 14, aluno do 9º ano. Para ele o Cine ALE Cidadania leva oportunidade e conhecimento aos alunos. “Só fui ao cinema apenas uma vez com minha família, quase nunca consigo uma ‘grana extra’ pra ir, nem lembro o filme que assisti da primeira vez e ir com os colegas será muito legal”, contou o adolescente.

O presidente da Assembleia e idealizador do Cine ALE Cidadania, deputado Jalser Renier (SD), considera que o programa é mais que assistir um filme na telona, é uma oportunidade de interação e pode ampliar o repertório cultural, bem como contribuir para o rendimento escolar. “Contribui para o desenvolvimento e formação do aluno. A cada exibição, cada escola atendida, é uma emoção diferente. Espero que o programa fortaleça a cultura dentro da Escola e proporcione ainda mais conhecimento por meio da 7ª arte aplicada à educação”, destacou.

A sessão de cinema coletiva está prevista para as 13h30. Minutos antes de iniciar o filme, os estudantes irão assistir a um documentário sobre gravidez na adolescência.

Tarsira Rodrigues