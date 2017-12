Cine ALE leva mais de 200 alunos da escola Antônio Carlos Natalino ao cinema

O grande dia chegou. Esta quarta-feira, 6, foi de muita pipoca e diversão para os alunos da Escola Estadual Professor Antônio Carlos Natalino, localizada no bairro Jóquei Clube, zona Oeste de Boa Vista, que foram assistir à produção cinematográfica ‘A Liga da Justiça’ no cinema Super K, por meio do programa Cine ALE Cidadania da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR).

A sessão iniciou por volta das 15h, e antes do encontro com a telona eles fizeram uma visita ao prédio do Poder Legislativo para conhecer a decoração natalina inspirada nos personagens da Disney. Os estudantes tiveram a oportunidade de registrar a visita com muitas fotos ao lado da Minnie, Pluto e Mickey Mouse.

Adão Silva, 16, aluno do 2º ano da Escola Natalino, disse que foi um momento feliz. “Já tinha visto eles [personagens da Disney] pela televisão, mas ver de perto é ótimo. Participar do Cine ALE é legal e empolgante”, comemorou o estudante.

Para quem nunca tinha ido ao cinema como é o caso da adolescente Carine Silva de 15 anos, a experiência rendeu emoções que ficarão para sempre na memória. “Era meu sonho ir ao cinema, sempre quis, só que meus pais não deixavam vir com meus amigos”, disse.

A coordenadora educacional da Antônio Carlos Natalino, Maria Cristina Melo, que acompanhou os alunos na ida ao cinema, afirma que o programa é algo enriquecedor para o aprendizado. “É uma parceria importante, pois eles não assistem apenas ao filme principal, mas a um documentários sobre temas reais como bullying, que é um assunto muito importante e com isso eles podem interagir e adquirir mais conhecimento sobre o assunto”, reafirmou.

O presidente da Assembleia Legislativa e idealizador do Cine ALE Cidadania, deputado Jalser Renier (SD), explica que a relação do cinema com o processo educacional é algo que pode fazer a diferença na sala de aula. “A cada escola, uma emoção diferente. Oportunizar o cinema como ferramenta para ensino-aprendizagem é uma das missões do programa. A equipe da escola também está de parabéns pelo interesse e competência com a qual conduzem o processo de gestão educacional”, disse.

Programa

O Cine ALE Cidadania é um programa da Assembleia de Roraima (ALERR), que leva cultura por meio de entretenimento aos estudantes da rede pública de ensino. Só este ano já atendeu 12 escolas no interior e oito instituições educacionais em Boa Vista.

Tarsira Rodrigues