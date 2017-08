Cine Ale Cidadania recebe alunos da escola Ana Libória nesta quinta-feira

O programa Cine ALE Cidadania, da Assembleia Legislativa de Roraima, recebe nesta quinta-feira, dia 17, a partir das 15h, quase 300 estudantes do 1º ano ensino médio integrado da escola estadual Ana Libória, localizado no bairro Mecejana.

Na manhã desta quarta-feira, 16, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), esteve na escola apresentando o programa que leva alunos de escolas públicas ao cinema de forma gratuita e trabalha questões como bullying, gravidez na adolescência e uso de drogas com linguagem mais acessível a crianças e adolescentes. “Esse é mais um projeto da Assembleia voltado a Educação e a arte, atendendo todos os alunos do Estado”, disse.

A estudante de 17 anos, Kimberly Leal, achou a iniciativa do Poder Legislativo importante para integrar todas as turmas em um momento de descontração.

“Ideia muito boa, pois a gente passa o tempo todo na escola e será muito legal. Pessoas que nunca foram (ao cinema) irão agora, melhor ainda com os amigos”, comemorou.

Alex dos Santos, 15 anos, parabenizou a Assembleia Legislativa em oportunizar aos alunos que estudam em tempo integral, ou seja, durante todo o dia, essa chance de sair da rotina. “Por lembrar da gente, ainda mais pela passagem do Dia do Estudante, na semana passada”, completou.

O gestor da escola, Francisco Lima Araújo, acredita na importância de parcerias como a da Assembleia com a Educação Estadual. “É necessário que tenha essas parcerias, pois o jovem precisa de mais interação com a tecnologia”, comentou ao destacar que a iniciativa “quebra a rotina escolar dos alunos e insere aqueles que não tiveram contato com o cinema a uma nova oportunidade de aprendizado”.

Os alunos vão assistir ao filme Transformers – O Último Cavaleiro, a partir das 15h, desta quinta-feira, 17, no Cine Super K. Mas antes, os participantes devem assistir vídeos informativos sobre prevenção às drogas e doenças sexualmente transmissíveis. A participação dos estudantes no programa também poderá ser utilizada em atividades por professores em sala de aula.

São parceiros do Cine Ale Cidadania: a Secretaria Estadual de Educação e Desportos (SEED), Polícia Militar (PMRR), Corpo de Bombeiros (CBMRR), Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima (OAB-RR), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE) e Ministério Público de Contas (MPC).

Yasmin Guedes