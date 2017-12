Cine Ale Cidadania chega a Escola Antônio Carlos Natalino

Ir ao cinema pode ser uma atividade considerada normal para a maioria das pessoas, mas para outras, é a realização de um sonho. Quem pode confirmar esta teoria é o estudante do ensino médio Ronald de Souza, de 17 anos, que vai entrar em uma sala de cinema pela primeira vez nesta quarta-feira, 6, durante mais uma edição do programa Cine Ale Cidadania, da Assembleia Legislativa de Roraima. “Nunca fui e a vontade era grande, me sinto privilegiado. Será muito bom e estou feliz, e com o coração disparado e ansioso para este momento”, disse.

Ronald é um dos 261 alunos da Escola Estadual Professor Antônio Carlos da Silva Natalino, localizada no bairro Jóquei Clube, zona Oeste de Boa Vista, que irão ao cinema para assistir ao filme ‘Liga da Justiça’. Pipoca e muita alegria serão o pano de fundo para mais esta sessão de cinema.

O estudante do 2º ano da Antônio Carlos Natalino, Ronie Lima, relatou que já foi ao cinema algumas vezes com a família e amigos e até pelo Cine Ale quando estudava em outra escola, mas conta que cada ida é uma emoção diferente. “A expectativa é a melhor. Eu já conhecia o programa e sempre somos bem tratados. Ir novamente com meus colegas de turma será muito legal”, revelou o adolescente.

Maria Cristina de Melo é professora e orientadora educacional da Escola. Ela afirma que é uma alegria receber o Cine Ale. “Vem realmente para divulgar o interesse pela sétima arte e com isso valorizar a educação. Ficamos muito felizes, pois o programa também traz palestras educativas, principalmente sobre bullying que é algo que estamos trabalhando na escola hoje e que precisa ser discutido em todas as instituições de ensino”, elogiou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD), idealizador do Cine Ale Cidadania, comenta sobre a satisfação em poder contribuir com a educação por meio do programa. “Levar a cultura como ferramenta de educação a esses estudantes é o maior retorno que podemos ter. Identificar no olhar de cada um a felicidade que é ter um momento de entretenimento, não tem preço”, disse o presidente.

A sessão de cinema exclusiva para os estudantes está prevista para as 14h, mas antes de seguirem para a telona, eles darão uma passadinha na Assembleia Legislativa para visitar a decoração natalina inspirada nos personagens da Disney. Minutos antes de iniciar o filme, os estudantes vão assistir a um documentário sobre bullying de aproximadamente sete minutos.

Tarsira Rodrigues