Cinco crianças do Abrigo Infantil Pedra Pintada vão para lares definitivos

Você já deve ter ouvido falar de crianças que moram em abrigos, mas pouco sabe das motivações. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o acolhimento no abrigo tem caráter provisório e visa o retorno da criança à família de origem. Quando se esgotam todas as possibilidades de a criança retornar aos pais, outros parentes são acionados. Foi o que aconteceu com cinco crianças do Abrigo Infantil Condomínio Pedra Pintado, nesta terça-feira, 12.

Em um dos casos, uma criança de 8 anos que estava no abrigo por sofrer maus tratos, viver em situação de vulnerabilidade social e, a mãe e o padrasto serem usuários de drogas, está tendo a oportunidade de viver em um novo lar. É que o Abrigo Infantil, em parceria com Conselho Tutelar de Manaus (Amazonas), conseguiu localizar um parente do garoto, uma tia, por parte de mãe, e uma bisavó. O Juizado da Infância e Juventude de Boa Vista acatou o pedido do abrigo e a equipe técnica de Manaus se prontificou em buscar a criança para entregá-la aos familiares.

A segunda história envolve quatro irmãos, dois meninos e duas meninas, com cinco, quatro e três anos de idade e um bebê de nove meses. Eles também chegaram ao abrigo no mês de abril. Viviam em situação de maus tratos, mãe, padrasto e pai em situação de drogadição. Nesse caso, o Conselho Tutelar do Piauí foi acionado, uma vez que a avó paterna foi localizada no estado.

“Um criterioso trabalho técnico foi feito, com estudo de caso, relatório, uma vez que feito contato com a avó, ela manifestou o interesse em ficar com as quatro crianças, o que nos deixou muito felizes porque a prioridade era mantê-los juntos e com vínculo afetivo”, disse a gerente do Abrigo Infantil, Ivanilde Teixeira.

Ela explicou ainda que o procedimento mais comum é enviar a equipe técnica do Abrigo Infantil para fazer o estudo de caso nos estados em que os familiares são localizados e manifestam a vontade de ficar com as crianças. “Geralmente uma assistente social e uma psicóloga do abrigo vão até os estados onde o parente é localizado. A partir daí, é elaborado um relatório. Constatando que essa família tem condições de ficar com a criança é feito todo o tramite legal junto ao juizado e a equipe retorna para entregá-la”, contou.

A parceria com os Conselhos Tutelares de outros estados facilita todo processo, o trabalho em conjunto reforça a parceria, reduz os custos e garante um final feliz a histórias como essas. “Os Conselhos Tutelares da região nos deram todo suporte necessário. O processo de estudo do primeiro caso foi feito por uma equipe técnica do Amazonas. Apenas no caso das crianças que seguiram para o Piauí foi necessário que a prefeitura custeasse as despesas com as passagens das crianças e da equipe técnica que às acompanhou até o destino final”, garantiu a gerente.

O Abrigo Infantil Pedra Pintada faz um trabalho intenso e já conseguiu localizar parentes, fazer estudo e entregar crianças em vários estados brasileiros, dentre eles: Maranhão, Pará, Rondônia, Acre e ainda em vários municípios de Boa Vista, para garantir que o ECA seja cumprido e, as crianças permaneçam no abrigo o menor tempo possível e possam encontrar um lar definitivo, que seja seguro e acolhedor, garantindo sempre a proteção e o bem estar.

