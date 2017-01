Cidade Satélite: obra da ponte de concreto que interliga bairros avança em 60%

As obras das pontes de concreto executadas pela Prefeitura de Boa Vista nos bairros Jardim Caranã, Cidade Satélite, Nova Cidade e Ayrton Rocha estão em ritmo acelerado. A iniciativa faz parte do Plano de Mobilidade Urbana de Boa Vista para reformular o trânsito, melhorar a trafegabilidade, evitar engarrafamentos e desafogar as principais vias de acesso a esses bairros.

A primeira ponte, localizada na avenida Parimé Brasil, vai interligar os bairros Jardim Caranã e Cidade Satélite. O local já recebeu os aterros e as bases das cabeceiras e está com avanço de 60%. A previsão é de que no final de março o local seja liberado para passagem de motoristas e pedestres.

A segunda ponte que vai interligar os bairros Nova Cidade e Ayrton Rocha também está em fase de execução. O serviço de terraplenagem avança em 80%. A prefeitura já está licitando as obras de uma terceira ponte. Ela vai interligar a avenida Padre José Anchieta, no bairro Sílvio Leite, à avenida das Galáxias, no bairro Cidade Satélite. As pontes terão extensão de aproximadamente 20 metros, com passarelas laterais destinadas a pedestres.

“Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento da cidade de forma segura, eficiente, com planejamento e responsabilidade. É muito gratificante ver que o nosso trabalho está contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhorando a mobilidade, tendo em vista que Boa Vista cresceu nos últimos anos e precisamos garantir o acesso da população a toda cidade. Trabalhamos pensando no futuro”, disse a prefeita Teresa Surita.

Shirléia Rios