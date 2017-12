Cidade Natal: apresentações dos corais emocionam público na penúltima noite de cantatas natalina

A emoção tomou conta da penúltima noite de apresentações de corais da Cidade de Natal, que ocorreu nesta, quinta feira, 21, na esplanada do Palácio Senador Hélio Campos. A festa contou com a participação de vários grupos escolares, e em especial o público se emocionou com a apresentação do coral cristo Vive formado por reeducandos da Cadeia Pública de Boa Vista.

Em sua apresentação o grupo levou ao palco canções e mensagens que renova as esperança e reuni as famílias roraimenses. A frente do coral há mais de três anos, o regente do coral Cristo Vive, Carlos Calebe Timóteo, disse que o trabalho desenvolvido no Sistema Prisional melhora o comportamento e possibilita uma melhor integração a sociedade.

“É uma oportunidade para aqueles que realmente querem uma ressocialização. Temos todo apoio logístico para desempenhar esse trabalho, e mostrar para a sociedade que independente dos erros somos capazes de voltar ao convívio no seio da sociedade. Pois enquanto há vida há esperança.” Desse Carlos.

O secretário adjunto Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania) capitão Diego Souza Bezerra, explicou que o projeto Cristo Vive é um dos programas que a secretaria vem desenvolvendo no sistema prisional do Estado para ressocializar e reintegrar o preso a sociedade.

“O projeto conta com a participação de 50 presos da Cadeia Pública de Boa Vista, que além de aprender a tocar alguns instrumentos e desenvolver o canto eles constroem uma nova perspectiva de vida e retornar seu convívio à sociedade”, explicou Diego.

Em seguida, foi à vez das apresentações de corais dos alunos das Escolas Estaduais que cantaram várias canções que resgata o espírito natalino. Foram quatro escolhas que subiram ao palco se apresentaram, entre elas, as escolas Conceição Cota e Silva, Luiz Rittler Brito de Lucena, Maria Sonha de Brito e Antonia Coelho de Lucena.

A dona de casa Antônia Lourenço da Silva veio prestigiar a cantata de Natal, e acompanhou a apresentação de sua filha no coral. Para ela esse é um momento importante que representa a união da família.

“Estou muito feliz, hoje é um dia muito especial para minha família. Viemos todos prestigiar essa lida festa e acompanhar milha filha que cantou no coral da escola Antônia Coelho de Lucena”, contou Antônia.

Programação

A programação de encerramento da Cidade Natal segue nesta sexta feira, 22, a partir das 19h, com o Presépio Vivo, em seguida a apresentação de corais de escolas estaduais, do Coral Master Canarinhos da Amazônia e encerrando das apresentações com a Banda de Música da Policia Militar de Roraima.

Wesley Oliveira