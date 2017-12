Cidade de Natal: projetos sociais emocionam o público com “Clara e o Quebra Nozes”

Uma menina que descobre ser neta do Papai Noel e tenta resgatar o verdadeiro espírito de Natal. Essa foi a história de “Clara e o Quebra-Nozes”, espetáculo encenado na segunda noite da Cidade de Natal, que encantou e emocionou o público que lotou a Praça do Centro Cívico.

A abertura do evento foi marcada pela realização de culto ecumênico e, na sequência, a apresentação do espetáculo que reuniu cerca de 200 integrantes dos projetos da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), como os usuários da Rede Cidadania Atenção Especial, Rede Cidadania Melhor Idade, Escola do Atleta e Cidadão do Futuro, além da participação de atores das Companhias AZ e Grupo Chara.

“A Cidade de Natal foi pensada para abraçar todos os projetos estaduais, como os da Setrabes, da educação e de todas as instituições que queiram participar dessa grande homenagem ao menino Jesus, em um momento de renovação da fé e do amor”, ressaltou a governadora Suely Campos.

O Marcos Kerlesza, pai do Lucas, de dois anos, atendido pela Rede Cidadania Atenção Especial e integrante do espetáculo, não escondia a ansiedade. “É a primeira vez que ele participa de um momento como esse e acho muito importante que ele tenha essa oportunidade de interação”, garantiu o pai.

Antes de subir ao palco, Pâmela de Souza, de 20 anos, também usuária da Rede Cidadania Atenção Especial, teve que lidar com o nervosismo de se apresentar para um público tão grande. “Nunca dancei para tanta gente. Mas ensaiei bastante e vou fazer bonito”.

E ela estava certa: em quase uma hora e meia de espetáculo, todos fizeram muito bonito, encantando crianças e adultos que interagiam cantando, com palmas, além de manifestações de surpresa, por exemplo, com a aparição do Papai Noel de rapel, do Palácio Senador Hélio Campos.

“Foi maravilhoso. Parabéns à governadora e toda equipe envolvida. O espírito de Natal com certeza entrou na alma de cada um”, disse emocionada a professora Graça Correia.

Maria Lourdes da Silva veio de Manaus para passar o Natal com a neta em Boa Vista e as duas aproveitaram para se encantar com o espetáculo. “Muito lindo, fiquei encantada com tudo. O Governo de Roraima está de parabéns pela realização de um espetáculo como esse”.

Programação

A programação continua na terça-feira, 19, quando será realizada a apresentação do Coral da Escola de Música, a cantora Euterpe e o espetáculo com a Escola de Dança Cristina Rocha. Na quarta-feira, 20, será apresentado o coral de estudantes das escolas estaduais de Roraima.

Já na quinta-feira, 21, apresentações com os corais de estudantes estaduais e da Sejuc (Secretaria de Justiça e Cidadania). E no encerramento, dia 22, além do coral, haverá apresentação da Banda da Polícia Militar.

O presépio vivo estará presente todas as noites do evento.

Simone Cesário