Cidade de Natal: programação segue nesta segunda-feira com corais de escolas

A programação da Cidade de Natal, que acontece no Parque Anauá, segue nesta segunda, 26, a partir das 19h, com a Orquestra Filhos de Azafe, da igreja Assembleia de Deus, seguido dos Corais Canto Natalino, da Escola Antônio Ferreira de Souza, às 19h30, e às 19h45, o coral da Escola Estadual Francisca Elzika.

Às 20h, terá apresentação do “Auto de Natal”, da igreja São Francisco e, fechando a programação da noite, o público vai se emocionar com a apresentação do Presépio Vivo, às 20h30.

André Silva Nascimento, que interpreta o personagem de José no Presépio Vivo, ressalta que é uma satisfação enorme atuar. “Comecei representando um dos reis magos. Ano passado, fui convidou para fazer o papel do José. Tentamos cada vez mais mostrar o quanto gostamos de viver essa história. Cada entrada é um momento indescritível”, disse emocionado.

Desde o dia 17 o Governo do Estado, por meio da Secult (Secretaria Estadual de Cultura) está com a programação da Cidade de Natal aberta ao público. Todos os dias, a partir das 19 horas, no Parque Anauá, a população tem shows musicais, gastronomia, artesanato, apresentações de corais e de alunos da Escola de Música de Roraima.

A programação segue até o dia 31 de dezembro, com o show da Virada do Ano, no dia 31, com apresentação de artistas locais e a tradicional queima de fogos de artifícios.

Vânia Coelho