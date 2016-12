Cidade de Natal: Halisson Crystian é o convidado dessa quinta-feira

A programação na Cidade de Natal continua nesta quinta-feira, dia 29, com a apresentação do Presépio Vivo, às 20h. Em seguida, às 21h, o cantor Halisson Crystian, sobe ao palco do Forródromo no Parque Anauá com um show especial para celebrar com o público.

“Sou grato por apresentar o meu trabalho na Cidade Natal. Sou um músico que vive exclusivamente da arte, por isso, é importante essas oportunidades de fazer shows, ainda mais no quintal da nossa casa, para o público roraimense”, disse Halisson.

O talento musical de Halisson foi revelado em 1991, aos 13 anos de idade, no VI Femur (Festival de Música de Roraima) com a música “Vazio”. Ao longo de sua carreira ganhou vários prêmios. A gravação do primeiro CD aconteceu em 1998, intitulado “Cara”, e o segundo CD em 2004, “A flor e o beija-flor”.

Halisson destaca o ano de 2006, como um ano de grandes realizações, quando foi selecionado pela Mostra de Música Canta Roraima, do Sesc, para representar o estado no Femucic (Festival de Música Cidade Canção), em Maringá, no Paraná. “No mesmo ano, elaborei e iniciei o Projeto “Recreio Musical”, com apresentações musicais no horário do recreio, um projeto brilhante, muito elogiado pelos alunos, professores e comunidade em geral”, explica Halisson, acrescentando que recebeu a homenagem de “Amigo da Escola”.

Em 2014, o Recreio Musical foi realizado por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. “Foram 46 escolas estaduais do interior do Estado de Roraima. O Recreio Musical de 2016, foi apresentando para alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos)”, conta o cantor.

A gravação do terceiro CD intitulado “Meu Grande Amor” aconteceu em 2015. A música tem levado o cantor a se apresentar em vários estados brasileiros dentre os quais Amapá, Ceará, Pará, Maranhão, São Paulo, Paraná, Goiás e Distrito Federal, além de contar com músicas gravadas em vários CDs coletivos, entre festivais e mostras de música.

Vânia Coelho