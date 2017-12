Cidade de Natal: estudantes fazem apresentação de coral e emocionam público

Muito canto e alegria em celebração ao espírito de Natal. Foi assim a quarta noite de programação da Cidade de Natal. O evento promovido pelo Governo do Estado começou no domingo, 17, e está sendo realizado em frente ao Palácio Senador Hélio Campos até sexta-feira, 22.

Nesta quarta-feira, 21, a programação da Cidade Natal começou às 19h com a apresentação do Presépio Vivo. Em seguida, foi a vez da apresentação de corais, com a participação dos alunos das Escolas Estaduais Raimunda Freitas Silva, Albino Tavares e Carlos Drummond de Andrade também participaram de apresentações de coral.

Kaique de Sousa estuda na escola Raimunda Freitas Silva e participou pela primeira vez do coral. “Fiquei com frio na barriga antes da apresentação, mas no final deu tudo certo. Valeu a pena ter me dedicado às aulas de canto”, confessou.

Fábia Rodrigues também estuda na escola Raimunda Freitas Silva e disse que gostou da nova experiência. “Tive dificuldade de aprender as músicas durante os ensaios, mas depois fui me soltando. Hoje, depois da apresentação fiquei contente com o resultado do nosso esforço”, explicou.

Maria das Graças Urquizia veio de Minas Gerais e está de passagem por Boa Vista. Ela disse que ficou encantada com a apresentação do Presépio vivo. “Fiquei emocionada em ver a encenação da chegada de Jesus Cristo. Sem dúvidas, esse é um momento de celebrar o amor”, falou.

Francisca Dantas também está visitando a Capital. Ela veio do Rio Grande do Norte e aproveitou o tempo livre para apreciar a programação realizada pelo Governo do Estado. “É muito bom ver que ainda hoje celebramos a chegada de Jesus a esse mundo. Precisamos espalhar a mensagem de amor deixada por ele em momentos como esse”, comentou.

Programação

A programação da Cidade Natal segue nesta quinta-feira, a partir das 19h, com as apresentações dos corais de escolas da capital e da SEJUC (Secretaria de Justiça e Cidadania).

Rodrigo Santana