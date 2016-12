Cidade de Natal: Ernandes Dantas dá o tom musical nesta quarta-feira

A programação da Cidade de Natal nesta quarta-feira, 28, começa às 20h, com a encenação do Presépio Vivo. A partir das 21h, o palco do Forródromo será ocupado pelo cantor, compositor, ator, poeta e produtor cultural roraimense Ernandes Dantas.

Nascido em Boa Vista, Dantas mudou-se para Mucajaí aos quatro anos. Sua experiência com a música vem de longas datas, cantando na noite há mais de 20 anos. Na sua trajetória musical, já gravou o CD “Mosaicos de Nós Dois”, com músicas de artistas como Eliakin Rufino, Zeca Preto, George Farias, Celso Viáfora, Ronaldo Moura, entre outros.

Escreveu o livro de poemas “Sons, Imagens e Gestos”, reunido poemas escritos desde a infância à fase adulta. Ernandes dirige e atua na encenação teatral da Paixão de Cristo, evento que ocorre em Mucajaí, realizado tradicionalmente na Semana Santa.

Em 2014, participou do V Festival de Música Canto Forte, ficando em 5º lugar com a música Lua Cheia. Ainda em 2014, participou do show Vozes da Amazônia, em comemoração aos 25 anos da UFRR (Universidade Federal de Roraima). Em 2015, lançou o CD “Ernandes Dantas canta Zeca Preto em cores e tons”, um trabalho de resgate de várias composições de um dos principais compositores do Norte do país e um dos fundadores do Movimento Cultural Roraimeira , juntamente com os cantores Eliakin Rufino e Neuber Uchôa.

É ainda membro sócio-fundador da AMMUC (Associação dos Músicos de Mucajaí), crida em 19 de outubro de 2012.

“Natal é um momento de lembrarmos do nascimento de Cristo. Então, preparei algumas canções que lembrem o amor, a paz, a confraternização do ser humano por meio da amizade”, disse Ernandes.

Para ele, participar da programação da Cidade de Natal é um prazer. “É um ambiente familiar, alegre, para se encontrar amigos e desejar um ano novo mais próspero, com menos violência, mais trabalho aos mais necessitados e desejar boas energias”, finalizou.

Presépio Vivo

A cantora venezuelana Maria Alejadra Borrego (soprano), está em Boa Vista há quatro meses, conta que ficou encantada e agradecida com o convite para participar do quarteto da encenação do Presépio Vivo. “Agradeço à governadora Suely Campos e à secretária de Cultura Selma Mulinari por convidar uma estrangeira para participar da programação de Natal”, comemorou.

Vânia Coelho