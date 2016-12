Cidade de Natal: Auto de Natal e orquestra marcam a décima noite de apresentações

A Orquestra Filhos de Azafe, da igreja Assembleia de Deus, abriu a programação da 10ª noite da Cidade de Natal, que contou ainda com apresentação do coral Canto Natalino, da escola Antônio Ferreira de Souza, do coral da escola Francisca Elzika, e a apresentação do “Auto de Natal”, da igreja São Francisco. Fechando a programação da noite, o público acompanhou a encenação do Presépio Vivo.

A governadora Suely Campos tem acompanhado diariamente a programação. “A concepção da Cidade de Natal é oferecer esse palco para apresentações de corais, de dança, e todos os grupos culturais existentes. Fomos surpreendidos com o “Auto de Natal” da igreja São Francisco, uma encenação belíssima que dá uma lição de solidariedade. Convido a população para vir receber o Novo Ano no Parque Anauá, com a tradicional queima de fogos”, ressaltou.

O regente da Orquestra Filhos de Azafe, pastor Eliel Bezerra Lima, falou que é uma Orquestra nova, que vai completar dois anos em janeiro, e da satisfação em participar da Cidade de Natal. “É a primeira vez que nos apresentamos fora da igreja. Foi uma imensa satisfação. Uma honra participar desta festa linda”, agradeceu o convite do Governo do Estado, por meio da Secult (Secretaria Estadual de Cultura).

O diretor do “Auto de Natal”, Mateus Freire, agradeceu o convite e destacou a importância do evento. “É muito interessante, porque trouxe realmente o verdadeiro sentido do Natal para mostrar à população, que Natal não é só enfeitar a Árvore, e comprar presentes, acreditamos em um ser maior”, disse.

A visitante Aldenora Magalhães destacou a beleza das apresentações. “Para mim foi uma noite muito bonita. É importante que esse evento aconteça todos os anos, porque tem a participação do povo. Que venham mais apresentações assim”, parabenizou.

A programação da Cidade de Natal, que acontece no Parque Anauá, segue nesta terça-feira, 27, a partir das 19h, com a apresentação do Coro Vida, da Igreja Batista de Roraima. A partir das 20h, sobe ao palco do Forródromo a cantora e compositora roraimense Lourdes Ferreira.

Vânia Coelho