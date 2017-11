Cidadãos podem denunciar má qualidade de serviços públicos

Fiscaliza Roraima. Este é um dos mais novos programas da Assembleia Legislativa (ALERR), que busca atender a sociedade no sentido de fiscalizar e cobrar do poder público estadual, o cumprimento dos serviços essenciais oferecidos ao povo, bem como a qualidade com a qual eles são ofertados.

O programa funciona por meio da Superintendência de Fiscalização, que tem como finalidade acompanhar o funcionamento dos equipamentos públicos na Capital e no interior, receber e comprovar denúncias, além de encaminhar demandas que, por sua vez, encaminhará à Mesa Diretora da Casa.

O coordenador do programa Fiscaliza Roraima, Eraldo Tolentino, explicou que as equipes de fiscalização irão a campo na próxima semana para ouvir as principais demandas da população, sobre possíveis problemas que estejam enfrentando na prestação de serviços básicos como, por exemplo, na área de saúde, segurança ou educação.

“Por meio do cidadão recebemos a denúncia e iniciamos o processo de apuração junto aos órgãos responsáveis e referentes ao problema da pessoa. Estamos andando em todos os bairros da cidade”, informou o coordenador.

Como denunciar

Além das denúncias que podem ser feitas junto as equipes do Fiscaliza Roraima quando estiverem nos bairros, a coordenação do programa informou que o cidadão roraimense pode ainda ligar e apresentar a reclamação pelos telefones: (95) 4009-4835 e 98402-1735, que uma equipe de fiscalização da Assembleia vai até o local. Constatado a denúncia, será aberto um processo para tentar resolver o problema do cidadão, que pode acompanhar por meio da página do programa no site da Assembleia Legislativa de Roraima: al.rr.leg.br/portfolio-items/fiscaliza-roraima/

Tarsira Rodrigues