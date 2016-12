Cidadão do Futuro: projeto dobrará quantidade de vagas em 2017

A sensação de dever cumprido entre todos os envolvidos marcou a cerimônia de encerramento do Projeto Cidadão do Futuro, realizada na manhã desta terça-feira, 20, no auditório da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social).

Além de celebrar a atuação e conquistas dos participantes, em nome da governadora Suely Campos, a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos, e o presidente do Detran (Departamento Estadual de Trânsito), Chicão da Silveira, anunciaram que em 2017 irão dobrar a quantidade de vagas do projeto, passando das atuais 50 para 100 adolescentes participantes.

“Não mediremos esforços para que mais pessoas tenham a oportunidade de receber orientações que irão contribuir para a formação de cidadãos conscientes e com um futuro promissor. É com esse intuito e muita força de vontade que a governadora Suely Campos irá ampliar o projeto em 2017”, anunciou a secretária.

Além do aumento das vagas, o presidente do Detran também trouxe boas notícias para os 50 adolescentes. É um momento de agradecer a todos os participantes e seus pais que, durante este ano, confiaram seus filhos a este projeto, para que pudéssemos trabalhar com valores e princípios de cidadania, tanto no trânsito como familiar e na vida. E quando passarem no vestibular, o estágio desses jovens estará garantido no Detran”, ressalta.

“Esse projeto mudou minha vida. Hoje tenho o sonho de ser um agente de trânsito, pois admiro demais esses profissionais. O projeto proporcionou a mim e aos meus colegas uma vida nova e objetivos novos a serem alcançados”, salienta o estudante, Douglas Rafael Souza Carvalho, de 17 anos, integrante do Cidadão do Futuro.

Cidadão do Futuro

Criado por meio da Lei nº 402, de 8 de outubro de 2003, o Projeto tem como objetivo proporcionar a capacitação na área de educação para o trânsito, por meio de aulas de teatro, coral, libras, vídeo, artes plásticas e legislação de trânsito. Além das oficinas, os jovens são atendidos com palestras e atendimentos psicológicos, que proporcionam orientação sobre a formação tanto quanto cidadãos, como conhecedores dos direitos e deveres.

O projeto exige que os participantes atendam a alguns critérios, como idade mínima de 14 e máxima de 17 anos, ser aluno da rede pública estadual, cursar o último ano do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, com renda mensal familiar per capita não superior a um salário mínimo. Cada participante recebe uma bolsa de 45% do salário mínimo vigente e vale transporte.

Simone Cesário