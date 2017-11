Ciclovia: trecho da avenida Capitão Júlio Bezerra está sendo finalizado

Os ciclistas que trafegam pela avenida Capitão Júlio Bezerra vão contar com mais segurança no trânsito. É que a Prefeitura de Boa Vista está finalizando o trecho da ciclovia naquela localidade. São 2.140 metros que já estão recebendo a pintura vermelha, característica do espaço destinado às pessoas que usam a bicicleta como meio de locomoção na capital.

O trecho da ciclovia na avenida Capitão Júlio Bezerra, uma das mais movimentadas da cidade, se estende da rotatória da avenida Brigadeiro Eduardo Gomes até a rua Alfredo Cruz, por onde segue, atendendo moradores do Centro e mais três bairros da cidade – São Francisco, 31 de Março e Aparecida.

“Depois dessa etapa, o trecho da ciclovia vai receber a sinalização para orientar os ciclistas que vão trafegar por esse espaço. A previsão é que a prefeitura feche o ano com 38 quilômetros de ciclovia prontos, dando mais segurança aos ciclistas e melhorando o trânsito na cidade”, disse o secretário adjunto de Obras, Antônio Carvalho.

A ciclovia é um presente de fim de ano para o pedreiro Melquizedeque Paiva Lima, de 60 anos. Morador do bairro Aparecida, ele utiliza a bicicleta como meio de transporte até o trabalho. “É importante porque vai dar mais segurança para o ciclista e diminuir os acidentes. Eu me sinto mais seguro quando estou na ciclovia”, contou.

Boa Vista é a 6ª capital com mais quilômetro de ciclovia por habitante

A capital de Roraima é destaque nacional quando o assunto é ciclovia, como mostra um levantamento feito pelo portal de notícias G1, divulgado em fevereiro deste ano. Boa Vista ocupa a 6ª posição no ranking das capitais com mais quilômetro de ciclovia por habitante, com 1 km para cada 9.326 moradores.

Boa Vista está bem na frente, por exemplo, da vizinha Manaus, que está em último lugar no ranking, e de cidades como Florianópolis, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, São Paulo e João Pessoa. E este cenário vai melhorar ainda mais com a conclusão dos 50 quilômetros de ciclovias previstos no projeto de Mobilidade Urbana, garantindo acesso a bairros de Leste a Oeste.

