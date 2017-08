Cheia de rio na Venezuela pode causar problemas para transmissão de energia

Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR) desta quarta-feira, 2, o deputado Izaias Maia (PTdoB), usou a tribuna para afirmar que a cheia na hidrelétrica de Guri, na Venezuela, é um perigo para Roraima. Segundo ele, o volume de água pode romper a barragem e desligar a transmissão de energia elétrica para o Brasil.

Izaias disse que a informação é um alerta para que a bancada federal de Roraima no Congresso Nacional tome providências para livrar o Estado dessa dependência. “Existe mais um grande problema vindo da natureza, porque o complexo de Guri, a Hidrelétrica de Guri recebeu mais água do que o necessário. Inclusive, existe a possibilidade de 80% do complexo hidrelétrico de Guri se romper e, se romper, acaba com tudo e a escuridão toma conta mais ligeiro do Estado de Roraima”, disse.

E, quando isso acontecer, alertou Izaias Maia, “os mais humildes e desfavoráveis sentirão na pele os problemas causados pela falta de energia”. “Os grandes não dão importância, vão embora, e só voltam aqui quando a energia voltar”, completou.

Ele falou ainda sobre os problemas sociais e econômicos do país vizinho, em que milhares de pessoas foram atingidas pela fome, miséria e acabaram por recorrer à fuga como alternativa de sobrevivência. “Eu gostaria de fazer mais esse alerta, uma convulsão social que sofre a Venezuela e reflete aqui no Estado de Roraima”, concluiu.

Yasmin Guedes