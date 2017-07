Chame registra aumento de violência psicológica contra a mulher

Os números de violência contra a mulher não param de crescer no Estado de Roraima. Neste primeiro semestre de 2017 foram registrados um total de 771 atendimentos. Mas um fato chamou a atenção da equipe do Centro Humanitário de Apoio à Mulher (CHAME), da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, o aumento de casos de agressão psicológica, que passou de 114 para 179 com relação ao mesmo período do ano passado.

Esse número fez com que a psicológica alcançasse o primeiro lugar no ranking da violência doméstica neste primeiro semestre do ano. Mas não foi somente a violência psicológica que alcançou lugar de destaque, a agressão moral praticada por homens ocupou o segundo lugar com 150 atendimentos contra 103 no mesmo período de 2016.

No entendimento da advogada do CHAME, Aline Monteiro, os dados são resultado do trabalho realizado pela equipe do Centro, que leva palestras às escolas, empresas e por todo o interior do Estado. “Acredito que esse aumento seja justamente pelo fato das vítimas hoje estarem mais orientadas e esclarecidas, tendo o conhecimento dos diferentes tipos de violência que a Lei Maria da Penha abrange”, justificou.

A agressão física, que costumeiramente era a mais praticada, sendo a mais comum entre as vítimas, ocupou o terceiro lugar, com 99 atendimentos, conforme mostra a estatística, seguida da patrimonial, com 84 casos e a sexual com 29.

Por acreditar que a violência psicológica é mais perniciosa, Aline Monteiro avalia como importante essa identificação por parte das vítimas. “Por ser silenciosa e deixar a vítima em um estado vulnerável, muitas vezes ela não consegue identificar. Considero a pior das agressões porque deixa a marca na alma e a pessoa não esquece nunca, às vezes até cria um trauma e a vítima tem que fazer tratamento psicológico”, explicou.

O Centro também encaminhou 575 vítimas para atendimento jurídico neste semestre, 359 para psicológicos, oito para psicológico e social, 353 para social e homologou 37 acordos. O CHAME também promoveu atendimento psicossocial por meio do Núcleo Reconstruir aos homens que cometeram crimes de natureza doméstica e familiar.

A deputada Lenir Rodrigues (PPS), procuradora Especial da Mulher, avalia como positivo o primeiro semestre. Ela ressaltou que as várias ações promovidas pela Procuradoria, que tem como finalidade esclarecer e orientar a sociedade sobre todos os tipos de crimes domésticos, convergem para a mudança de comportamento, motivando as vítimas a identificar e denunciar esse tipo de delito silencioso. “Estamos diminuindo o atendimento da violência física, mas as mulheres estão sabendo distinguir melhor os outros tipos de violência, que antes ficavam em silêncio porque não sabiam que estavam sendo violentadas. Isso é significativo e no CHAME temos o atendimento psicossocial e jurídico para essas mulheres. Neste semestre fizemos também acordos nos casos que não têm essa gravidade, porque a mulher em situação de violência é muito difícil saber se está apta a fazer um acordo para ser homologado pela justiça”, informou.

Marilena Freitas