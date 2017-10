Chame promoverá palestra com o tema ‘Atos infracionais’ em escola estadual

Nesta terça-feira, 24, a equipe multidisciplinar da Procuradoria Especial da Mulher, estará em uma escola estadual no período de 8h às 11h30 e de 14h as 17h30, levando orientações sobre atos infracionais, por meio de uma palestra, dentro do ambiente escolar.

Segundo a procuradora adjunta Sara Patrícia Farias, “foi identificada a necessidade para abordar a temática sobre atos infracionais, diante da panorâmica que tivemos por meio do ‘Observatório da Violência’, onde foi possível identificar diversos tipos de violência e atos infracionais que estão ocorrendo nas unidades de ensino de Roraima”.

Durante a palestra, serão tratados temas sobre a importância da preservação do patrimônio público dentro das unidades escolares; violência nas escolas; tráfico; uso de drogas e álcool, além das situações referentes a falta de respeito com o corpo docente da instituição.

“Vamos deixar ainda um combo de notificações direcionado a órgãos como Núcleo de Proteção de Criança ao Adolescente e ao Juizado da Infância e da Juventude da Justiça Estadual. Ainda durante as palestras nas salas de aula, vamos falar também que, a partir de agora, a escola vai notificar aos órgãos competentes qualquer tipo infração cometida no ambiente escolar”, detalhou Sara Patrícia, ao destacar que os alunos serão instruídos sobre infrações leves, médias, graves ou gravíssimas e punições. “Dentro da escola a disciplina precisa ser preservada”, reforçou Sara Patrícia.

Tarsira Rodrigues